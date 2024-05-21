https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/dolandiricilarin-ptt-kargo-oyunu-sahte-etikete-dikkat-1084050978.html

Dolandırıcıların PTT Kargo oyunu: 'Sahte etikete dikkat'

Dolandırıcıların PTT Kargo oyunu: 'Sahte etikete dikkat'

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, vatandaşların, sahte gönderi etiketi düzenleyen dolandırıcılara karşı dikkatli olması... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T12:50+0300

2024-05-21T12:50+0300

2024-05-21T12:50+0300

türkiye

dolandırıcılık

ptt

kargo

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Şirketten yapılan yazılı açıklamada, PTT AŞ'nin ismi ve güvenilirliği kullanılarak PTT Kargo gönderi etiketleri üzerinde değişiklikler yapıldığına işaret edildi.Dijital olarak yapılan bu sahte düzenlemelerle vatandaşların yanıltıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Sahte gönderi etiketi düzenlenerek gerçekleştirilen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşlar dikkatli olmalı." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, dolandırıcıların, alıcı ve gönderici bilgilerinde istedikleri gibi düzenleme yaptığı ve bu yöntemle sipariş veren kişiden ücret talep edildiği aktarıldı.Özellikle sahte e-ticaret siteleri veya sosyal medya platformlarındaki alışveriş bağlantıları üzerinden dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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dolandırıcılık, ptt, kargo