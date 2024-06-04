Erdoğan: İkramiyeleri 10-14 Haziran tarihlerinde emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni vergi uygulamaları hükümetin gündeminde
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABER MASASI
Bakan Tekin, yeni müfredatı onayladı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Z kuşağının telefona cevap vermeme alışkanlığı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Meksika'nın ilk kadın lideri Claudia Sheinbaum oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Seçmen tasarruf paketine inanıyor mu?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi (CVP) neden kuruldu?
11:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
AK Parti içinde neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
16:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
15 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'da zorla askere alınan kişiyi gören Fransız siyasetçi şok oldu
17:19
1 dk
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
17:33
2 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Bloomberg: Pentagon, Rusya'yı örnek almalı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Yakalanan Ukraynalı ajandan itiraf: Hedef o uçaklardı
18:29
2 dk
SESLİ HABER
ABD uçaktan zorla indirmişti: Rusya'dan anayasa hatırlatması
19:59
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li uzman: Biden'ın kararı nükleer riski artırıyor
20:10
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz gazetesi yazdı: ABD bu plan üzerinde çalışıyor
20:40
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/kabine-toplantisi-sona-erdi-1084502728.html
Erdoğan: İkramiyeleri 10-14 Haziran tarihlerinde emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz
Erdoğan: İkramiyeleri 10-14 Haziran tarihlerinde emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklerimize... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T18:18+0300
2024-06-04T19:17+0300
kabine
kabine
kabine
kabine toplantısı
türkiye
kurban bayramı
tatil
tatil planı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084504459_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c38a0e0cd4536bcd3e407559b39f2fb9.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084504459_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c08575b062bddba2e6d05f464aa7e937.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emeklilerin ikramiyesi ne zaman yatacak?kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?bayram ikramiyesi ödeme takvimi, bayram ikramiyesi ödeme takviminedir,kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak
emeklilerin ikramiyesi ne zaman yatacak?kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?bayram ikramiyesi ödeme takvimi, bayram ikramiyesi ödeme takviminedir,kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak

Erdoğan: İkramiyeleri 10-14 Haziran tarihlerinde emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz

18:18 04.06.2024 (güncellendi: 19:17 04.06.2024)
© AA / Utku UçrakCumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AA / Utku Uçrak
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklerimize toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.
Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu.
Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Türk Hava kuvvetlerine ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını inşallah cennet eylesin. Aziz milletim 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında oluşturduğumuz kabinimizin görevdeki 1 yılını dün itibariyle tamamladık.
Biz 85 milyonun tamamının hükümetiyiz. Emekçinin olduğu kadar iş verenin de hükümetiyiz.
Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin mücadelesini veriyoruz.
Son bir yılda teşkilatımızın fiziki alt yapısını güçlendirmek için toplam 52.000 metrekare kapalı alana sahip 5 Adalet Sarayı'nı hizmete açtık 11 ilimizde toplam 972.000 metrekareye kapalı alanına sahip adliye binasının inşaatına başladık. İki yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden Adli Tıp Kurumu binası sayısı ise beştir.
Bu dönemde toplam 11.307 kişi kapasiteli 14 Ceza İnfaz Kurumu ile iki denetimli serbestlik binası faaliyete geçti.
Hakim ve savcı sayımız 24 bin 829'a ulaştı. Son bir yılda toplam 2.294 hakim ve savcıya ataması yaptık. Son bir yıllık süreçte alınan hakim savcı adayı 1498 oldu, aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı ise 20.000.779'dur.
Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız.
Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklerimize toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız.
Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimizi ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini temin ettik.
(Deprem bölgesi) Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025'in sonuna doğru tüm hak sahiplerini konut ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz.
Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала