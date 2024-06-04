Erdoğan: İkramiyeleri 10-14 Haziran tarihlerinde emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz
18:18 04.06.2024 (güncellendi: 19:17 04.06.2024)
© AA / Utku UçrakCumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
© AA / Utku Uçrak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklerimize toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.
Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu.
Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Türk Hava kuvvetlerine ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını inşallah cennet eylesin. Aziz milletim 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında oluşturduğumuz kabinimizin görevdeki 1 yılını dün itibariyle tamamladık.
Biz 85 milyonun tamamının hükümetiyiz. Emekçinin olduğu kadar iş verenin de hükümetiyiz.
Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin mücadelesini veriyoruz.
Son bir yılda teşkilatımızın fiziki alt yapısını güçlendirmek için toplam 52.000 metrekare kapalı alana sahip 5 Adalet Sarayı'nı hizmete açtık 11 ilimizde toplam 972.000 metrekareye kapalı alanına sahip adliye binasının inşaatına başladık. İki yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden Adli Tıp Kurumu binası sayısı ise beştir.
Bu dönemde toplam 11.307 kişi kapasiteli 14 Ceza İnfaz Kurumu ile iki denetimli serbestlik binası faaliyete geçti.
Hakim ve savcı sayımız 24 bin 829'a ulaştı. Son bir yılda toplam 2.294 hakim ve savcıya ataması yaptık. Son bir yıllık süreçte alınan hakim savcı adayı 1498 oldu, aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı ise 20.000.779'dur.
Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız.
Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklerimize toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız.
Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimizi ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini temin ettik.
(Deprem bölgesi) Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025'in sonuna doğru tüm hak sahiplerini konut ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz.
Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.