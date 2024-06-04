https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/italyadan-ukraynaya-asker-gondermeyi-planlayan-macrona-tavsiye-migferini-de-al-git-1084489646.html

İtalya'dan Ukrayna’ya asker göndermeyi planlayan Macron’a tavsiye: Miğferini de al git

İtalya'dan Ukrayna’ya asker göndermeyi planlayan Macron’a tavsiye: Miğferini de al git

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Ukrayna'ya askeri uzman göndermeye hazırlanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sert tepki göstererek... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T12:31+0300

2024-06-04T12:31+0300

2024-06-04T12:31+0300

ukrayna krizi

emmanuel macron

fransa

fransız askerleri

ukrayna

askeri yardım

italya

matteo salvini

italya başbakan yardımcısı matteo salvini

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İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen yerel seçimlere hazırlık etkinliğinde konuşan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Salvini, Macron’un son dönemde sürekli gündeme getirdiği ‘Ukrayna'ya asker gönderme’ önerisini şiddetle kınayarak tepkisini şu şekilde dile getirdi:Salvini, son zamanlarda NATO ve AB liderliğini Kiev'e verilen askeri desteği artırma ve Ukrayna ordusunun Rusya'yı gönderilen Batılı silahlarla vurmasına izin verme konusundaki tutumu nedeniyle düzenli olarak eleştiriyor.İtalyan politikacı, yakın zamanda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ‘Kiev'in Rus topraklarındaki hedeflere Batı silahlarıyla saldırmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması’ çağrısının ardından, kendisini düzeltmesi, özür dilemesi ya da istifa etmesi gerektiğini söylemişti.Stoltenberg’i, durdurulması gereken ‘tehlikeli bir beyefendi’ olarak nitelendiren Salvini, “Stoltenberg'in Sofya'da sürekli olarak İtalyan ve Avrupa silahlarının Rusya'yı vurması ve öldürmesi gerektiğini tekrarladığını öğrendim. Bu beyefendi tehlikeli. 3. Dünya Savaşından, Batı, Avrupa ve İtalyan silahlarının Rusya'yı vurup öldürebileceğinden bahsetmek bana çok ama çok tehlikeli ve pervasızca geliyor. Kim onu (Stoltenberg’i) durdurabilirse durdursun” ifadelerini kullandı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron verdiği bir demeçte, Rusya'nın cephe hatlarını yarması ve Ukrayna'dan talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini söylemiş ve 'birçok AB ülkesinin' Fransa'nın olası asker gönderme yaklaşımını desteklediğini iddia etmişti.Kremlin ise yaptığı açıklamada Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusunun Avrupa'da tartışıldığı yönündeki sözlerini dikkate aldığını ve Rusya'nın Ukrayna'da stratejik bir yenilgiye uğratılması konusundaki tutumunun Moskova tarafından da iyi bilindiğini ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de verdiği bir mülakatta Macron'un Ukrayna meselesine ilişkin Rusya karşıtı çıkışlarını yorumlayarak, bu durumun cephedeki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceği ve Kiev için daha ağır sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/ukraynadaki-fransiz-askerlere-saldiri-macronu-kucuk-dusurecek-1084483635.html

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