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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/ukraynadaki-fransiz-askerlere-saldiri-macronu-kucuk-dusurecek-1084483635.html
‘Ukrayna'daki Fransız askerlere saldırı Macron’u küçük düşürecek’
‘Ukrayna'daki Fransız askerlere saldırı Macron’u küçük düşürecek’
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’ya askeri uzman göndermeye karar veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, bu uzmanlara yönelik askeri... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T10:27+0300
2024-06-04T10:27+0300
ukrayna krizi
the washington post
fransa
fransız askerleri
kiev
emmanuel macron
askeri yardım
rusya
vladimir putin
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ABD’li gazeteci Lee Hockstader, Washington Post için kaleme aldığı yazıda, “Peki ya Putin, Macron’un blöfünü görürse? Putin, Ukrayna’da Fransız askerlere yönelik saldırıyı, Batılı liderler arasında Rusya'nın en saldırgan hasımlarından biri haline gelen Macron’u küçük düşürmek için bir şans olarak görebilir” ifadesini kullandı.Fransa liderinin aldığı kararın kendi ülkesi ve Batı için çok büyük riskler taşıdığını belirten Hockstader, Fransız toplumunun Ukrayna’da öldürülen askerleri tabutlar içinde karşılamaya hiç hazır olmadığını ifade etti. Fransa’nın NATO’daki müttefiklerinin, askeri uzmanların ölmesi durumunda bile Rusya’yla doğrudan çatışmaya girme riskini göze almayacağı kaydedildi.Daha önce Le Monde gazetesi, Macron’un Ukrayna’ya askeri uzmanları göndermek için Avrupa’da bir koalisyon oluşturmak istediğini bildirmişti. Haberde, bunun “önümüzdeki haftalar ve hatta günlerin meselesi” olduğu belirtilmişti. İlgili açıklamanın, önümüzdeki hafta Vladimir Zelenskiy’in Fransa ziyareti sırasında yapılabileceği ifade edilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya askeri birlikler gönderme olasılığıyla ilgili açıklamalarla Kiev’e yönelik ilk planlarının tamamen başarısız olduğunu gösterdiğini açıklamıştı.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, 3 Haziran Pazartesi günü, Fransız askeri uzmanların Ukrayna’daki eğitim merkezlerini ziyaret etmesi için gereken izni imzaladığını duyurmuştu. Sırskiy, “Fransa’nın Ukraynalı askerin eğitimi için Ukrayna’ya uzmanları gönderme girişimini” memnuniyetle karşıladığını belirtmişti. Ardından Fransa Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya askeri uzman gönderme konusunun “henüz sadece müzakere edilen konulardan biri” olduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/macron-kieve-rus-topraklarina-saldiri-izni-verdi-1084433178.html
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the washington post, fransa, fransız askerleri, kiev, emmanuel macron, askeri yardım, rusya, vladimir putin
the washington post, fransa, fransız askerleri, kiev, emmanuel macron, askeri yardım, rusya, vladimir putin

‘Ukrayna'daki Fransız askerlere saldırı Macron’u küçük düşürecek’

10:27 04.06.2024
© AFP 2023 / ANDREI PUNGOVSCHIFransa asker ordu
Fransa asker ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AFP 2023 / ANDREI PUNGOVSCHI
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’ya askeri uzman göndermeye karar veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, bu uzmanlara yönelik askeri saldırı düzenlemekle karşılık verebileceği belirtildi.
ABD’li gazeteci Lee Hockstader, Washington Post için kaleme aldığı yazıda, “Peki ya Putin, Macron’un blöfünü görürse? Putin, Ukrayna’da Fransız askerlere yönelik saldırıyı, Batılı liderler arasında Rusya'nın en saldırgan hasımlarından biri haline gelen Macron’u küçük düşürmek için bir şans olarak görebilir” ifadesini kullandı.
Fransa liderinin aldığı kararın kendi ülkesi ve Batı için çok büyük riskler taşıdığını belirten Hockstader, Fransız toplumunun Ukrayna’da öldürülen askerleri tabutlar içinde karşılamaya hiç hazır olmadığını ifade etti. Fransa’nın NATO’daki müttefiklerinin, askeri uzmanların ölmesi durumunda bile Rusya’yla doğrudan çatışmaya girme riskini göze almayacağı kaydedildi.
Daha önce Le Monde gazetesi, Macron’un Ukrayna’ya askeri uzmanları göndermek için Avrupa’da bir koalisyon oluşturmak istediğini bildirmişti. Haberde, bunun “önümüzdeki haftalar ve hatta günlerin meselesi” olduğu belirtilmişti. İlgili açıklamanın, önümüzdeki hafta Vladimir Zelenskiy’in Fransa ziyareti sırasında yapılabileceği ifade edilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya askeri birlikler gönderme olasılığıyla ilgili açıklamalarla Kiev’e yönelik ilk planlarının tamamen başarısız olduğunu gösterdiğini açıklamıştı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, 3 Haziran Pazartesi günü, Fransız askeri uzmanların Ukrayna’daki eğitim merkezlerini ziyaret etmesi için gereken izni imzaladığını duyurmuştu. Sırskiy, “Fransa’nın Ukraynalı askerin eğitimi için Ukrayna’ya uzmanları gönderme girişimini” memnuniyetle karşıladığını belirtmişti. Ardından Fransa Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya askeri uzman gönderme konusunun “henüz sadece müzakere edilen konulardan biri” olduğunu bildirmişti.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
Ukrayna krizi
‘Macron, Kiev'e Rus topraklarına saldırı izni verdi’
2 Haziran , 13:00
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