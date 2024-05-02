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Macron bir kez daha Ukrayna'ya asker göndermekten bahsetti, Rusya'dan yanıt gecikmedi
Macron bir kez daha Ukrayna'ya asker göndermekten bahsetti, Rusya'dan yanıt gecikmedi
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin cephe hattını geçmesi halinde Kiev'den talep gelirse Ukrayna'ya asker gönderebileceğini söyledi... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T16:26+0300
2024-05-02T16:26+0300
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The Economist dergisine demeç veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce gündeme getirerek büyük sansasyona yol açan Ukrayna'ya asker gönderme konusuna yeniden değindi.Ukrayna'dan henüz bu yönde bir talep gelmediğini ancak Rusya'nın cephe hattını geçmesi ve Kiev'in talep etmesi halinde, Paris'in Kiev'e asker göndererek yardımcı olma konusunu değerlendirmek için meşru dayanaklara sahip olacağını savunan Macron, bu olasılığı dışlamadıklarını altını çizdi.Birçok ülkenin Paris'in bu konudaki tavrını anladığını ve bunun iyi bir tavır olduğunu kabul ettiğini öne süren Macron, "2022 yılındaki NATO zirvesinde tank, uzun menzilli füze ve savaş uçağı gönderilmesini ihtimal dışı bırakmıştık. Ancak bugün hepimiz bunun üzerinde çalışıyoruz, dolayısıyla diğer hususları dışlamak hata olur" ifadelerini kullandı.Macron bir çeşit döngüye girdiRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Macron'un sözlerine ilişkin değerlendirmesinde Fransız liderin bir çeşit döngüye girdiğini belirtti.Zaharova, "Görünen o ki, bu haftanın günleriyle ilgili bir şey, Macron bir çeşit döngüye girdi" dedi.Putin, Macron'a Napolyon'u hatırlatmıştıMacron'un Ukrayna'ya gönderme konusundaki açıklamaları, Mart başından bu yana devam ediyor.Mart başında başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Macron, “Bugün her şey (asker gönderme olasılığı dahil) özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” diyerek fitili ateşleyen ilk sözlerini sarf etmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesini öngören teklifine Federal Meclis konuşmasında yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'ya NATO askeri birlikleri gönderme olasılığından bahsetmeye başladılar. Ancak biz, bir zamanlar ülkemizin topraklarına asker gönderenlerin akıbetini unutmadık" diyerek Napolyon'un Rusya topraklarında uğradığı tarihi yenilgiyi hatırlatmıştı.Putin, seçim zaferinden sonraki ilk açıklamasında da, son zamanlarda Rusya'ya karşı sert açıklamalar yaparak birlik göndermenin ihtimal dışı olmadığını dile getiren Macron'un tutumuna değinerek "NATO ülkelerinin askerleri halihazırda orada varlık gösteriyor ve çok sayıda can kaybı veriyor. Rusya için burada yeni bir şey yok. Bunların Ukrayna'daki paralı askerlerin varlığından pek farkı yok. Fransa'nın Ukrayna'daki barış anlaşmasında rol oynamasını isterdim. Yine de onlar için henüz her şey kaybedilmiş değil" mesajını göndermişti.'2 bin asker hazırlanıyor'Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, önceki gün bir açıklama yaparak Fransa'nın Ukrayna’ya göndermek üzere yaklaşık 2 bin asker hazırladığı bilgisini vermişti."Ülkenin mevcut yönetimi sıradan Fransızların ölümünü ve generallerin endişelerini umursamıyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne ulaşan bilgiye göre, Ukrayna’ya ilk aşamada yaklaşık 2 bin kişiden oluşacak bir birlik gönderilmeye hazırlanıyor" diyen Narışkin, Fransız birliğinin Rus ordusunun öncelikli hedefi haline geleceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/moskovadan-parise-cok-net-uyari-ukraynaya-gonderilen-tum-fransiz-askerler-oldurulecek-1081902237.html
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Macron bir kez daha Ukrayna'ya asker göndermekten bahsetti, Rusya'dan yanıt gecikmedi

16:26 02.05.2024
© AP Photo / Martin MeissnerFrench President Emmanuel Macron grimaces on the town hall balcony on occasion of the Charlemagne Prize awarding in Aachen, Germany, Thursday, May 10, 2018
French President Emmanuel Macron grimaces on the town hall balcony on occasion of the Charlemagne Prize awarding in Aachen, Germany, Thursday, May 10, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Martin Meissner
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin cephe hattını geçmesi halinde Kiev'den talep gelirse Ukrayna'ya asker gönderebileceğini söyledi. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Macron'un bu konuda bir döngüye girdiğini ifade etti.
The Economist dergisine demeç veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce gündeme getirerek büyük sansasyona yol açan Ukrayna'ya asker gönderme konusuna yeniden değindi.

Ukrayna'dan henüz bu yönde bir talep gelmediğini ancak Rusya'nın cephe hattını geçmesi ve Kiev'in talep etmesi halinde, Paris'in Kiev'e asker göndererek yardımcı olma konusunu değerlendirmek için meşru dayanaklara sahip olacağını savunan Macron, bu olasılığı dışlamadıklarını altını çizdi.

Birçok ülkenin Paris'in bu konudaki tavrını anladığını ve bunun iyi bir tavır olduğunu kabul ettiğini öne süren Macron, "2022 yılındaki NATO zirvesinde tank, uzun menzilli füze ve savaş uçağı gönderilmesini ihtimal dışı bırakmıştık. Ancak bugün hepimiz bunun üzerinde çalışıyoruz, dolayısıyla diğer hususları dışlamak hata olur" ifadelerini kullandı.

Macron bir çeşit döngüye girdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Macron'un sözlerine ilişkin değerlendirmesinde Fransız liderin bir çeşit döngüye girdiğini belirtti.

Zaharova, "Görünen o ki, bu haftanın günleriyle ilgili bir şey, Macron bir çeşit döngüye girdi" dedi.

Putin, Macron'a Napolyon'u hatırlatmıştı

Macron'un Ukrayna'ya gönderme konusundaki açıklamaları, Mart başından bu yana devam ediyor.
Mart başında başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Macron, “Bugün her şey (asker gönderme olasılığı dahil) özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” diyerek fitili ateşleyen ilk sözlerini sarf etmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesini öngören teklifine Federal Meclis konuşmasında yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'ya NATO askeri birlikleri gönderme olasılığından bahsetmeye başladılar. Ancak biz, bir zamanlar ülkemizin topraklarına asker gönderenlerin akıbetini unutmadık" diyerek Napolyon'un Rusya topraklarında uğradığı tarihi yenilgiyi hatırlatmıştı.
Putin, seçim zaferinden sonraki ilk açıklamasında da, son zamanlarda Rusya'ya karşı sert açıklamalar yaparak birlik göndermenin ihtimal dışı olmadığını dile getiren Macron'un tutumuna değinerek "NATO ülkelerinin askerleri halihazırda orada varlık gösteriyor ve çok sayıda can kaybı veriyor. Rusya için burada yeni bir şey yok. Bunların Ukrayna'daki paralı askerlerin varlığından pek farkı yok. Fransa'nın Ukrayna'daki barış anlaşmasında rol oynamasını isterdim. Yine de onlar için henüz her şey kaybedilmiş değil" mesajını göndermişti.

'2 bin asker hazırlanıyor'

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, önceki gün bir açıklama yaparak Fransa'nın Ukrayna’ya göndermek üzere yaklaşık 2 bin asker hazırladığı bilgisini vermişti.
"Ülkenin mevcut yönetimi sıradan Fransızların ölümünü ve generallerin endişelerini umursamıyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne ulaşan bilgiye göre, Ukrayna’ya ilk aşamada yaklaşık 2 bin kişiden oluşacak bir birlik gönderilmeye hazırlanıyor" diyen Narışkin, Fransız birliğinin Rus ordusunun öncelikli hedefi haline geleceğini vurgulamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Fransız askerlerle - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
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