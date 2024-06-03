https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/rusya-kuzey-akimi-sorusturmalari-icin-dort-ulkeye-talep-gonderdi-1084464704.html

Rusya, Kuzey Akım'ı soruşturmaları için dört ülkeye talep gönderdi

Rusya, Kuzey Akım'ı soruşturmaları için dört ülkeye talep gönderdi

Sputnik Türkiye

Rusya Başsavcılığı Sözcüsü Andrey Ivanov, kurumun Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotajla ilgili ABD, Almanya, Fransa ve Kıbrıs Rum Yönetimi yetkili... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T15:42+0300

2024-06-03T15:42+0300

2024-06-03T15:43+0300

dünya

kuzey akım-1

kuzey akım-2

kuzey akım

sabotaj

patlama

rusya

abd

almanya

fransa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/13/1080870226_0:118:3221:1929_1920x0_80_0_0_7a93d9ef2cfa93b36104162620b22a77.jpg

Ivanov, “Rusya Federasyonu Başsavcılığı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılması gibi uluslararası terör eylemleri de dahil olmak üzere, Rusya Federasyonu ve vatandaşlarının çıkarlarına karşı Rusya topraklarında işlenen terör eylemleri ve ilgili suç eylemleriyle bağlantılı olarak ABD, Almanya, Fransa ve Kıbrıs'ın yetkili makamlarına ek talepler gönderdi” ifadelerini kullandı.Ek taleplerin, bahsi geçen devletlerin yetkili makamlarının dikkatini, terör faaliyetlerine ve finansmanına karşı uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek için önlemler alma, yasadışı faaliyetlerin gerçeklerine ilişkin bir soruşturma düzenleme ve suçlu tarafları cezai sorumluluğa getirme ihtiyacına çektiğine vurgu yapan Rusya Başsavcılığı Sözcüsü, ABD, Kıbrıs ve Fransa'da bu terör eylemlerinin işlenmesinde finansman ve diğer yardım koşullarına ilişkin herhangi bir soruşturma yapılmadığını anımsattı.Ivanov, açıklamasında, “Almanya’daki yetkili makamlar, tüm çağrılara rağmen Rusya Federasyonu ile işbirliği yapma konusundaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınıyor” diye ekledi.Rusya Başsavcılığı, bu ülkelerin 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmeye ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmeye taraf olduklarını hatırlattı.Ivanov, ABD, Almanya, Fransa ve Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin, adı geçen sözleşmeler bağlamında terörizmi ve finansmanını soruşturmak için tedbirler almak ve bu tür yasadışı eylemlerin soruşturulmasında, yargılama için gerekli kanıtların elde edilmesine yardımcı olmak da dahil olmak üzere azami yardım sağlamakla yükümlü olduklarını açıkladı.Bu yılın mart ayında Rusya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, ülke parlamentosunun alt kanadı Duma üyelerinin, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatları dahil Rusya’ya yönelik işlenen terör saldırılarına yabancı vatandaş ve kurumların olası bağlantısının araştırılması talebinin incelendiği ifade edilmişti.Başsavcılık daha sonra başvuruya yanıt vereceğine söz vererek, başvurunun “Rusya Federasyonu topraklarında bir dizi terör eyleminin örgütlenmesi ve finanse edilmesinin yanı sıra, izleri Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa ve Kıbrıs'ta bulunan kişi ve yapılara uzanan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının baltalanması gibi uluslararası terörizm eylemlerinin soruşturulması” anlamına geldiğini açıkladı.Daha önce Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik uluslararası terör eylemiyle ilgili yürütülen soruşturmada ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.Almanya, Danimarka, Finlandiya, İsviçre ve İsveç’in yetkili makamlarına 15 adli yardım talebinin gönderildiğini bildiren Krasnov, sadece Danimarka’nın bilgi verdiğini belirterek, “O da tamamen formalite icabı” demişti.Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında 26 Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmişti. Rusya Başsavcılığı, olayla ilgili uluslararası terör suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ab-gaz-aliminda-turk-akima-geciyor-1083788743.html

rusya

abd

almanya

fransa

kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey akım-1, kuzey akım-2, kuzey akım, sabotaj, patlama, rusya, abd, almanya, fransa, kıbrıs, kıbrıs rum kesimi, kıbrıs rum yönetimi