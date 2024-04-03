Rusya'dan dört ülkeye vatandaşlarının terör eylemleriyle bağlantısının araştırılması talebi

Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
CHP, nüfusun yüzde 64'ünü temsil eden şehirleri kazandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyaset Bilimci Dinçşahin: Seçmen sandığa olan inancını geri kazandı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ev sahiplerini beyanname vermeleri için uyardı.
13:31
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik yerel seçim sonuçlarını değerlendiriyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Halk, bu yeni ekonomi politikasını ve yönetimini beğenmedi ve sandıkta tepkisini gösterdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
18:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/rusyadan-dort-ulkeye-vatandaslarinin-teror-eylemleriyle-baglantisinin-arastirilmasi-talebi-1082426088.html
Rusya'dan dört ülkeye vatandaşlarının terör eylemleriyle bağlantısının araştırılması talebi
Rusya'dan dört ülkeye vatandaşlarının terör eylemleriyle bağlantısının araştırılması talebi
Sputnik Türkiye
Rusya Başsavcılığı, Batı vatandaşlarının ve kurumlarının Kuzey Akım doğalgaz boru hatları dahil Rusya’ya yönelik terör saldırılarına karışma olasılığıyla... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T17:00+0300
2024-04-03T17:00+0300
dünya
rusya
rusya başsavcılığı
igor krasnov
abd
isveç
danimarka
kuzey akım
kuzey akım-2
kuzey akım-1
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/06/1080471129_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_63b3e05c8c6804d259d1b9c6b265f968.jpg
Rusya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, ülke parlamentosunun alt kanadı Duma üyelerinin, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatları dahil Rusya’ya yönelik işlenen terör saldırılarına yabancı vatandaş ve kurumların olası bağlantısının araştırılması talebinin incelendiği ifade edildi.Yapılan inceleme sonucu ABD, Almanya, Fransa ve Kıbrıs’ın yetkili makamlarına soruşturma talebinin gönderilmesine karar verildi.Başsavcılık, Batılı meslektaşların soruşturmaya iyi niyetle yaklaşarak delil elde edilmesine yardımcı olacakları ve “siyasi veya benzeri nitelikteki sebeplerden dolayı işlenen suçları meşrulaştırma ihtimaline yer vermeyecekleri” umudunu dile getirdi.Daha önce Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik uluslararası terör eylemiyle ilgili yürütülen soruşturmada ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı. Almanya, Danimarka, Finlandiya, İsviçre ve İsveç’in yetkili makamlarına 15 adli yardım talebinin gönderildiğini bildiren Krasnov, sadece Danimarka’nın bilgi verdiğini belirterek, “O da tamamen formalite icabı” demişti.Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında 26 Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmişti. Rusya Başsavcılığı, olayla ilgili uluslararası terör suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240314/rusyadan-kuzey-akimin-havaya-ucurulmasindan-sorumlu-kisileri-bulma-cagrisi-1081705430.html
rusya
abd
isveç
danimarka
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/06/1080471129_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_d50a8e8023122bd802d15fa9ed3340be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya başsavcılığı, igor krasnov, abd, isveç, danimarka, kuzey akım, kuzey akım-2, kuzey akım-1, terör saldırısı, almanya, crocus city hall
rusya, rusya başsavcılığı, igor krasnov, abd, isveç, danimarka, kuzey akım, kuzey akım-2, kuzey akım-1, terör saldırısı, almanya, crocus city hall

Rusya'dan dört ülkeye vatandaşlarının terör eylemleriyle bağlantısının araştırılması talebi

17:00 03.04.2024
© AP Photo / Markus SchreiberKuzey Akım
Kuzey Akım - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Abone ol
Rusya Başsavcılığı, Batı vatandaşlarının ve kurumlarının Kuzey Akım doğalgaz boru hatları dahil Rusya’ya yönelik terör saldırılarına karışma olasılığıyla ilgili ABD, Almanya, Fransa ve Kıbrıs’a soruşturma açılması talebinde bulundu.
Rusya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, ülke parlamentosunun alt kanadı Duma üyelerinin, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatları dahil Rusya’ya yönelik işlenen terör saldırılarına yabancı vatandaş ve kurumların olası bağlantısının araştırılması talebinin incelendiği ifade edildi.
Yapılan inceleme sonucu ABD, Almanya, Fransa ve Kıbrıs’ın yetkili makamlarına soruşturma talebinin gönderilmesine karar verildi.
Başsavcılık, Batılı meslektaşların soruşturmaya iyi niyetle yaklaşarak delil elde edilmesine yardımcı olacakları ve “siyasi veya benzeri nitelikteki sebeplerden dolayı işlenen suçları meşrulaştırma ihtimaline yer vermeyecekleri” umudunu dile getirdi.
Daha önce Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik uluslararası terör eylemiyle ilgili yürütülen soruşturmada ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.
Almanya, Danimarka, Finlandiya, İsviçre ve İsveç’in yetkili makamlarına 15 adli yardım talebinin gönderildiğini bildiren Krasnov, sadece Danimarka’nın bilgi verdiğini belirterek, “O da tamamen formalite icabı” demişti.
Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında 26 Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmişti. Rusya Başsavcılığı, olayla ilgili uluslararası terör suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
DÜNYA
Rusya’dan Kuzey Akım’ın havaya uçurulmasından sorumlu kişileri bulma çağrısı
14 Mart, 22:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала