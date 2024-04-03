https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/rusyadan-dort-ulkeye-vatandaslarinin-teror-eylemleriyle-baglantisinin-arastirilmasi-talebi-1082426088.html

Rusya'dan dört ülkeye vatandaşlarının terör eylemleriyle bağlantısının araştırılması talebi

Rusya'dan dört ülkeye vatandaşlarının terör eylemleriyle bağlantısının araştırılması talebi

Sputnik Türkiye

Rusya Başsavcılığı, Batı vatandaşlarının ve kurumlarının Kuzey Akım doğalgaz boru hatları dahil Rusya’ya yönelik terör saldırılarına karışma olasılığıyla... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T17:00+0300

2024-04-03T17:00+0300

2024-04-03T17:00+0300

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Rusya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, ülke parlamentosunun alt kanadı Duma üyelerinin, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatları dahil Rusya’ya yönelik işlenen terör saldırılarına yabancı vatandaş ve kurumların olası bağlantısının araştırılması talebinin incelendiği ifade edildi.Yapılan inceleme sonucu ABD, Almanya, Fransa ve Kıbrıs’ın yetkili makamlarına soruşturma talebinin gönderilmesine karar verildi.Başsavcılık, Batılı meslektaşların soruşturmaya iyi niyetle yaklaşarak delil elde edilmesine yardımcı olacakları ve “siyasi veya benzeri nitelikteki sebeplerden dolayı işlenen suçları meşrulaştırma ihtimaline yer vermeyecekleri” umudunu dile getirdi.Daha önce Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik uluslararası terör eylemiyle ilgili yürütülen soruşturmada ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı. Almanya, Danimarka, Finlandiya, İsviçre ve İsveç’in yetkili makamlarına 15 adli yardım talebinin gönderildiğini bildiren Krasnov, sadece Danimarka’nın bilgi verdiğini belirterek, “O da tamamen formalite icabı” demişti.Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında 26 Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmişti. Rusya Başsavcılığı, olayla ilgili uluslararası terör suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240314/rusyadan-kuzey-akimin-havaya-ucurulmasindan-sorumlu-kisileri-bulma-cagrisi-1081705430.html

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rusya, rusya başsavcılığı, igor krasnov, abd, isveç, danimarka, kuzey akım, kuzey akım-2, kuzey akım-1, terör saldırısı, almanya, crocus city hall