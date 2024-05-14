https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ab-gaz-aliminda-turk-akima-geciyor-1083788743.html

AB, gaz alımında Türk Akım'a geçiyor

AB, gaz alımında Türk Akım'a geçiyor

Sputnik Türkiye

Daha önce sağladığı ucuz Rus enerji kaynaklarını ‘Rusya’dan bağımsızlaşma’ adına reddederek sanayisizleşmeye doğru ilerleyen Avrupa Birliği’nin (AB), tüm sert... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T12:41+0300

2024-05-14T12:41+0300

2024-05-14T12:41+0300

avrupa'da enerji krizi

türkakım

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

sıvılaştırılmış doğalgaz

türk akımı doğalgaz boru hattı

avrupa

avrupa birliği

almanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0e/1083788556_0:144:3384:2048_1920x0_80_0_0_74083f947c4d8b3783836cb404dcdf40.jpg

Ukrayna krizini fırsata dönüştüren ABD’den büyük hacimlerde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik etmeye başlayan AB’nin, uzun zamandan beri ilk defa alımlarını yüzde 8 oranında düşürdüğüne dikkat çeken Alman gazetesi Berliner Zeitung, buna karşılık AB’nin TürkAkım üzerinden gaz alımlarını yüzde 5 oranında arttırdığını bildirdi.Bu büyümenin ana sorumlusunun yine de Rusya olduğunu savunan Alman gazete, Rusya'dan boru hattıyla gaz tedariklerinin 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 23 arttığını, toplamda 7.2 milyar metreküp gaz teslimatı yapıldığını kaydetti.Haberde, “AB’deki ithalatçılar için LNG piyasasında rekabet etmek yerine daha ucuz olan Rus boru hattı gazını satın almak daha karlı” itiraflarına yer verilirken, AB'ye tedarik rotalarındaki değişiklik de dikkat çekici.TürkAkım'ın ilk kez Ukrayna güzergahını geride bıraktığına vurgu yapılırken, Türkiye üzerinden AB'ye 4.2 milyar metreküp gaz ulaştırıldığı, Ukrayna üzerinden sadece 3 milyar metreküp gaz tedarik edildiği belirtildi.TürkAkım'ın önemi artıyorRusya'dan çıkıp Karadeniz'i boydan boya geçerek Türkiye'nin Marmara bölgesine giriş yapan ve buradan Bulgaristan'a bağlanarak Kuzey Akım patlamalarının ardından Rus gazının Avrupa'ya açılan yeni ve tek güvenli kapısı haline gelen TürkAkım, Ukrayna'yı da bypass ederek başta Güney Avrupa olmak üzere tüm Avrupa'ya enerji sağlayabilecek kapasitesiyle eneri piyasasında kilit role sahip olurken, Berliner Zeitung, Rusya ile Ukrayna arasındaki transit gaz anlaşmasının 2024 sonunda sona erecek olmasıyla birlikte Türk Akım boru hattının giderek daha önemli hale geldiğinin de altını çizdi.TürkAkım ilk olarak Aralık 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında duyurulmuştu.En az 50 yıl boyunca faaliyet gösterecek şekilde tasarlanan proje için hükümetler arası anlaşma, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak tarafından 10 Ekim 2016'da imzalanmıştı.Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan 930'ar kilometre uzunluğundaki iki deniz hattıyla 142 ve 70 kilometre uzunluğunda iki ayrı kara hattından oluşan TürkAkım Projesi, 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirilmişti. Hattın resmi açılışı ise 8 Ocak 2020'de yapılmıştı.TürkAkım boru hattı üzerinden ilk 1 milyar metreküp doğal gazın sevki, 27 Ocak 2020'de yapılmıştı. Bu gazın yüzde 54'ü Türkiye'ye, yüzde 46'sı Bulgaristan-Türkiye sınırına gönderilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240106/rus-uzman-rus-gazinin-avrupadaki-gelecegi-siyasete-bagli-1079377223.html

avrupa birliği

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sıvılaştırılmış doğalgaz, türk akımı doğalgaz boru hattı, avrupa, avrupa birliği, almanya