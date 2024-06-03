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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afrika turu kapsamında Gine’de
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afrika turu kapsamında Gine’de
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün başlayan Afrika turunun ilk durağı Gine’nin başkenti Konakri’nin havalimanında Gineli mevkidaşı Morissanda Kouyaté... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T09:09+0300
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dünya
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
afrika
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Lavrov’un son iki yılda 6'ıncı kez düzenlediği Afrika turu bugün Gine ziyaretiyle başladı. Rus diplomatın burada ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.Daha önce Rus diplomat, 2022 Temmuz ayında Mısır, Etiyopya, Uganda ve Kongo Cumhuriyeti’ni, 2023 Ocak ayında Güney Afrika, Esvatini, Angola ve Eritre’yi, 2023 Şubat ayında Mali, Mavritanya ve Sudan’ı, 2023 Mayıs-Haziran aylarında Kenya, Burundi, Mozambik ve Güney Afrika’yı, 2023 Ağustos ayında da BRICS zirvesi kapsamında yine Güney Afrika’yı ziyaret etmişti.Lavrov en son Gine’ye 2013’te ziyarette bulunmuştu.Gine’de 2021 Eylül ayında askeri darbe meydana gelmiş, darbe sonucu Albay Mamady Doumbouya hükümetin feshedildiğini, anayasanın kaldırıldığını ve sınırların kapatıldığını duyurmuştu.İsyancılar, dönemin Gine Devlet Başkanı Alpha Condé’yi tutuklayarak geçiş dönemi sözleşmesinin yürürlüğe konulduğunu açıklamış, Doumbouya da geçici başkan olarak yemin ederek göreve getirilmişti. Bu yıl ülkede seçimlerin yapılması ve yeniden sivil hükümetin oluşturulması planlanıyor.Rusya’nın bu darbeye ilk tepkisi, Devlet Başkanı Condé’nin serbest bırakılması ve dokunulmazlığının sağlanması talebi şeklindeydi. Rusya, Gine’de silah yoluyla iktidar değişikliğinden duyduğu tedirginliğini dile getirmişti. 2022 Ocak ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrika Departmanı Direktörü Vsevolod Tkaçenko, Moskova’nın Gine’deki yeni iktidarla çalışacağını ve bu ülkeyle diplomatik ilişkileri koparma niyetinde olmadığını açıklamıştı.Rusya ve Gine arasındaki ticaret 2021’de 157 milyon dolar civarındaydı. Gine’den Rusya’ya yapılan ve 102 milyon dolara varan ihracatın yüzde 99.7’si boksit minerallerinden oluşuyordu.Rus şirketleri Gine’de alüminyum ve altın üretim projelerinde yer alıyor.Gine genellikle Rusya’dan gıda ürünleri, tarım hammaddesi, makine, ekipman, ulaşım araçları, kimyasal ürünler, metaller ve metal ürünlerini ithal ediyor.Rusya’nın Gine Büyükelçisi Aleksey Popov, halihazırda Moskova’nın Konakri için 2 milyon dolarlık gıda yardımı için hazırlık çalışmalarını yaptığını bildirmişti. Rusya’nın 2023’te de aynı değerde yardım sağladığı anımsatılmıştı.Gine Dışişleri Bakanı Morissanda Kouyaté, 2023 Temmuz ayında Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya’dan gübre ve buğday ithal etmeye hazır olduklarını dile getirmişti.Rusya ve Gine arasında 2018’de askeri işbirliği anlaşması imzalanmıştı.2015-2016 döneminde Ebola hastalığından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Gine’de Rus sağlık merkezleri faaliyet gösteriyor.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, afrika, gine, resmi ziyaret
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, afrika, gine, resmi ziyaret

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afrika turu kapsamında Gine’de

09:09 03.06.2024
© Sputnik / Павел БедняковRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün başlayan Afrika turunun ilk durağı Gine’nin başkenti Konakri’nin havalimanında Gineli mevkidaşı Morissanda Kouyaté tarafından karşılandı.
Lavrov’un son iki yılda 6'ıncı kez düzenlediği Afrika turu bugün Gine ziyaretiyle başladı. Rus diplomatın burada ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
Daha önce Rus diplomat, 2022 Temmuz ayında Mısır, Etiyopya, Uganda ve Kongo Cumhuriyeti’ni, 2023 Ocak ayında Güney Afrika, Esvatini, Angola ve Eritre’yi, 2023 Şubat ayında Mali, Mavritanya ve Sudan’ı, 2023 Mayıs-Haziran aylarında Kenya, Burundi, Mozambik ve Güney Afrika’yı, 2023 Ağustos ayında da BRICS zirvesi kapsamında yine Güney Afrika’yı ziyaret etmişti.
Lavrov en son Gine’ye 2013’te ziyarette bulunmuştu.
Gine’de 2021 Eylül ayında askeri darbe meydana gelmiş, darbe sonucu Albay Mamady Doumbouya hükümetin feshedildiğini, anayasanın kaldırıldığını ve sınırların kapatıldığını duyurmuştu.
İsyancılar, dönemin Gine Devlet Başkanı Alpha Condé’yi tutuklayarak geçiş dönemi sözleşmesinin yürürlüğe konulduğunu açıklamış, Doumbouya da geçici başkan olarak yemin ederek göreve getirilmişti. Bu yıl ülkede seçimlerin yapılması ve yeniden sivil hükümetin oluşturulması planlanıyor.
Rusya’nın bu darbeye ilk tepkisi, Devlet Başkanı Condé’nin serbest bırakılması ve dokunulmazlığının sağlanması talebi şeklindeydi. Rusya, Gine’de silah yoluyla iktidar değişikliğinden duyduğu tedirginliğini dile getirmişti. 2022 Ocak ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrika Departmanı Direktörü Vsevolod Tkaçenko, Moskova’nın Gine’deki yeni iktidarla çalışacağını ve bu ülkeyle diplomatik ilişkileri koparma niyetinde olmadığını açıklamıştı.
Rusya ve Gine arasındaki ticaret 2021’de 157 milyon dolar civarındaydı. Gine’den Rusya’ya yapılan ve 102 milyon dolara varan ihracatın yüzde 99.7’si boksit minerallerinden oluşuyordu.
Rus şirketleri Gine’de alüminyum ve altın üretim projelerinde yer alıyor.
Gine genellikle Rusya’dan gıda ürünleri, tarım hammaddesi, makine, ekipman, ulaşım araçları, kimyasal ürünler, metaller ve metal ürünlerini ithal ediyor.
Rusya’nın Gine Büyükelçisi Aleksey Popov, halihazırda Moskova’nın Konakri için 2 milyon dolarlık gıda yardımı için hazırlık çalışmalarını yaptığını bildirmişti. Rusya’nın 2023’te de aynı değerde yardım sağladığı anımsatılmıştı.
Gine Dışişleri Bakanı Morissanda Kouyaté, 2023 Temmuz ayında Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya’dan gübre ve buğday ithal etmeye hazır olduklarını dile getirmişti.
Rusya ve Gine arasında 2018’de askeri işbirliği anlaşması imzalanmıştı.
2015-2016 döneminde Ebola hastalığından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Gine’de Rus sağlık merkezleri faaliyet gösteriyor.
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