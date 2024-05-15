https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/libya-ulusal-birlik-hukumeti-disisleri-bakani-rusya-somurge-politikasi-olmayan-tek-buyuk-guc-1083842909.html

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı: Rusya, sömürge politikası olmayan tek büyük güç

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı: Rusya, sömürge politikası olmayan tek büyük güç

Sputnik Türkiye

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdulhadi İbrahim Muhammed Lahweej, kolonyal ülkelerin ‘demokrasi adı altında’... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T15:00+0300

2024-05-15T15:00+0300

2024-05-15T15:58+0300

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sömürge

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libya ulusal birlik hükümeti

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Lahweej, Afrika ve Müslüman ülkelerin ancak çok kutuplu bir dünya düzeninde sorunlarını çözebileceği vurgusunu yaparak, "Kolektif Batı, ‘demokrasi’ adı altında diktatörlük politikalarına devam ediyor. Bu güçlerin boyunduğuru altında daha fazla duramayız. Dünya yeni bir çağa hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.Rusya’da gerçekleşen KazanForum 2024’te konuşan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Lahweej 'İslam İşbirliği Teşkilatı: Çok Kutuplu Dünya' oturumunda konuştu. Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin halkın ve ülkenin çıkarlarını korumak için çalıştığını fakat Batılı güçler tarafından engellendiğini söyleyen Lahweej, "Meşru olmayan ve elinde küçük bir toprak parçası tutan hükümeti bize karşı oluşturdular. Biz topraklarımızın yüzde 80’lik bir kısmını temsil eden taraf olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çevredeki ve Müslüman ülkelerle bağlarımızı sorumluluk ve eşitlik çerçevesinde, kimsenin içişlerine müdahale etmeden genişletmeye devam edeceğiz" dedi.‘Rusya, sömürge politikası olmayan tek büyük güç’Rusya’nın ve İslam ülkelerinin Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin dostu olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Lahweej, ‘çok kutuplu dünyanın savaş ve çatışmalara çözüm olacağını düşündüğünü de söylerken, Rusya’nın ne geçmişin de ne de güncel politikasında sömürge mantığı olmadığını belirtti.Bakan sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/rusya-islam-alemi-forumunda-finans-turizm-ve-ticaret-ele-alinacak-1083827424.html

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