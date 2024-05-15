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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı: Rusya, sömürge politikası olmayan tek büyük güç
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı: Rusya, sömürge politikası olmayan tek büyük güç
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdulhadi İbrahim Muhammed Lahweej, kolonyal ülkelerin ‘demokrasi adı altında’... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Lahweej, Afrika ve Müslüman ülkelerin ancak çok kutuplu bir dünya düzeninde sorunlarını çözebileceği vurgusunu yaparak, "Kolektif Batı, ‘demokrasi’ adı altında diktatörlük politikalarına devam ediyor. Bu güçlerin boyunduğuru altında daha fazla duramayız. Dünya yeni bir çağa hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.Rusya’da gerçekleşen KazanForum 2024’te konuşan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Lahweej 'İslam İşbirliği Teşkilatı: Çok Kutuplu Dünya' oturumunda konuştu. Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin halkın ve ülkenin çıkarlarını korumak için çalıştığını fakat Batılı güçler tarafından engellendiğini söyleyen Lahweej, "Meşru olmayan ve elinde küçük bir toprak parçası tutan hükümeti bize karşı oluşturdular. Biz topraklarımızın yüzde 80’lik bir kısmını temsil eden taraf olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çevredeki ve Müslüman ülkelerle bağlarımızı sorumluluk ve eşitlik çerçevesinde, kimsenin içişlerine müdahale etmeden genişletmeye devam edeceğiz" dedi.‘Rusya, sömürge politikası olmayan tek büyük güç’Rusya’nın ve İslam ülkelerinin Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin dostu olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Lahweej, ‘çok kutuplu dünyanın savaş ve çatışmalara çözüm olacağını düşündüğünü de söylerken, Rusya’nın ne geçmişin de ne de güncel politikasında sömürge mantığı olmadığını belirtti.Bakan sözlerini şöyle tamamladı:
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı: Rusya, sömürge politikası olmayan tek büyük güç

15:00 15.05.2024 (güncellendi: 15:58 15.05.2024)
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdulhadi İbrahim Muhammed Lahweej, kolonyal ülkelerin ‘demokrasi adı altında’ diktatörlüklerini sürdürmelerine izin vermeyeceklerine ve Rusya ile işbirliğini devam edeceklerini vurgu yaparak sömürge politikası olmayan tek büyük gücün Rusya olduğunun altını çizdi.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Lahweej, Afrika ve Müslüman ülkelerin ancak çok kutuplu bir dünya düzeninde sorunlarını çözebileceği vurgusunu yaparak, "Kolektif Batı, ‘demokrasi’ adı altında diktatörlük politikalarına devam ediyor. Bu güçlerin boyunduğuru altında daha fazla duramayız. Dünya yeni bir çağa hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.
Rusya’da gerçekleşen KazanForum 2024’te konuşan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Lahweej 'İslam İşbirliği Teşkilatı: Çok Kutuplu Dünya' oturumunda konuştu.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin halkın ve ülkenin çıkarlarını korumak için çalıştığını fakat Batılı güçler tarafından engellendiğini söyleyen Lahweej, "Meşru olmayan ve elinde küçük bir toprak parçası tutan hükümeti bize karşı oluşturdular. Biz topraklarımızın yüzde 80’lik bir kısmını temsil eden taraf olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çevredeki ve Müslüman ülkelerle bağlarımızı sorumluluk ve eşitlik çerçevesinde, kimsenin içişlerine müdahale etmeden genişletmeye devam edeceğiz" dedi.

‘Rusya, sömürge politikası olmayan tek büyük güç’

Rusya’nın ve İslam ülkelerinin Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin dostu olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Lahweej, ‘çok kutuplu dünyanın savaş ve çatışmalara çözüm olacağını düşündüğünü de söylerken, Rusya’nın ne geçmişin de ne de güncel politikasında sömürge mantığı olmadığını belirtti.
Bakan sözlerini şöyle tamamladı:

Kolektif Batı, dünyada tek bir kutup istiyor. Bunun sebebi ise kendi avantajlarını ve çıkarlarını korumak. Fakat artık farklı bir çağ var, Batı’nın öne sürdüğü prensipler çökmüş bulunuyor. Bu yüzden de Rusya’ya karşı bir hibrit savaş yürütülüyor. Biz Rusya’yı ve İslam Birliği Teşkilatı ülkelerini destekleyip güç dengesini sağlamak için çalışmaya, müttefiklerimize yardım etmeye devam edeceğiz.

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