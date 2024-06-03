https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/oldugu-aciklanmisti-kayip-kadin-30-yil-sonra-evinden-2-kilometre-uzakta-ortaya-cikti-1084457763.html
Öldüğü açıklanmıştı: Kayıp kadın 30 yıl sonra evinden 2 kilometre uzakta ortaya çıktı
Öldüğü açıklanmıştı: Kayıp kadın 30 yıl sonra evinden 2 kilometre uzakta ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
1992 yılında kaybolduğu bildirilen ve yıllarca ölü olduğu sanılan Patricia Kopta adındaki kadın, 30 yıl sonra Porto Riko'da canlı olarak bulundu. Pittsburgh... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T12:56+0300
2024-06-03T12:56+0300
2024-06-03T12:56+0300
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Kocası Bob, Patricia'nın belirli sürelerle 'ortadan kaybolmasının alışıldık bir durum' olduğunu belirtse de, kaybolmasının ardından 'kritik kayıp kişi' olarak sınıflandırıldığı için acil bir arama başlatıldı.Pennsylvania Acil Müdahale Merkezi tarafından yayınlanan kayıp posterinde, "Ailesi, kaybolduktan sonra Porto Riko'ya uçtuğuna ve Pittsburgh'a dönmeden önce orada bir ya da iki hafta geçirdiğine inanıyor. O zamandan beri ne görüldü ne de kendisinden haber alındı," ifadeleri yer aldı. Yıllar boyunca, Bob her bulunan cesedin karısı olma ihtimaline karşı endişe duydu.Ancak aile 7 yılık arayışın ardından Patricia'nın ölüm şlanını vermişti.2023 yılında, 83 yaşındaki Patricia Kopta, Porto Riko'da bir bakımevinde canlı olarak bulundu. Evinden 2.7 kilometre uzakta bulunan Patricia'nın bu uzun süre boyunca nasıl hayatta kaldığı ve nerede yaşadığına dair detaylar henüz netleşmedi.Patricia'nın bulunması ailesinde büyük bir şaşkınlık ve sevinç yarattı. Kocası Bob ve kız kardeşi Gloria, Patricia'nın yaşadığı bu mucizevi dönüşe inanamıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/4-bin-400-metreden-yere-cakildi-ama-olmedi-hayatini-200-kirmizi-karincaya-borclu-1084373218.html
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kayıp, kayıp ilanı, ölüm, porto riko, ilan
kayıp, kayıp ilanı, ölüm, porto riko, ilan
Öldüğü açıklanmıştı: Kayıp kadın 30 yıl sonra evinden 2 kilometre uzakta ortaya çıktı
1992 yılında kaybolduğu bildirilen ve yıllarca ölü olduğu sanılan Patricia Kopta adındaki kadın, 30 yıl sonra Porto Riko'da canlı olarak bulundu. Pittsburgh, North Hills'te yaşayan dindar Roma Katoliği Patricia, 20 Haziran 1992'de kaybolmuş ve aylar sonra, 27 Kasım 1992'de kocası Bob tarafından kayıp olduğu bildirilmişti.
Kocası Bob, Patricia'nın belirli sürelerle 'ortadan kaybolmasının alışıldık bir durum' olduğunu belirtse de, kaybolmasının ardından 'kritik kayıp kişi' olarak sınıflandırıldığı için acil bir arama başlatıldı.
Pennsylvania Acil Müdahale Merkezi tarafından yayınlanan kayıp posterinde, "Ailesi, kaybolduktan sonra Porto Riko'ya uçtuğuna ve Pittsburgh'a dönmeden önce orada bir ya da iki hafta geçirdiğine inanıyor. O zamandan beri ne görüldü ne de kendisinden haber alındı," ifadeleri yer aldı. Yıllar boyunca, Bob her bulunan cesedin karısı olma ihtimaline karşı endişe duydu.
Ancak aile 7 yılık arayışın ardından Patricia'nın ölüm şlanını vermişti.
2023 yılında, 83 yaşındaki Patricia Kopta, Porto Riko'da bir bakımevinde canlı olarak bulundu. Evinden 2.7 kilometre uzakta bulunan Patricia'nın bu uzun süre boyunca nasıl hayatta kaldığı ve nerede yaşadığına dair detaylar henüz netleşmedi.
Patricia'nın bulunması ailesinde büyük bir şaşkınlık ve sevinç yarattı. Kocası Bob ve kız kardeşi Gloria, Patricia'nın yaşadığı bu mucizevi dönüşe inanamıyor.