https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/oldugu-aciklanmisti-kayip-kadin-30-yil-sonra-evinden-2-kilometre-uzakta-ortaya-cikti-1084457763.html

Öldüğü açıklanmıştı: Kayıp kadın 30 yıl sonra evinden 2 kilometre uzakta ortaya çıktı

Öldüğü açıklanmıştı: Kayıp kadın 30 yıl sonra evinden 2 kilometre uzakta ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

1992 yılında kaybolduğu bildirilen ve yıllarca ölü olduğu sanılan Patricia Kopta adındaki kadın, 30 yıl sonra Porto Riko'da canlı olarak bulundu. Pittsburgh... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T12:56+0300

2024-06-03T12:56+0300

2024-06-03T12:56+0300

kayıp

kayıp ilanı

ölüm

yaşam

porto riko

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Kocası Bob, Patricia'nın belirli sürelerle 'ortadan kaybolmasının alışıldık bir durum' olduğunu belirtse de, kaybolmasının ardından 'kritik kayıp kişi' olarak sınıflandırıldığı için acil bir arama başlatıldı.Pennsylvania Acil Müdahale Merkezi tarafından yayınlanan kayıp posterinde, "Ailesi, kaybolduktan sonra Porto Riko'ya uçtuğuna ve Pittsburgh'a dönmeden önce orada bir ya da iki hafta geçirdiğine inanıyor. O zamandan beri ne görüldü ne de kendisinden haber alındı," ifadeleri yer aldı. Yıllar boyunca, Bob her bulunan cesedin karısı olma ihtimaline karşı endişe duydu.Ancak aile 7 yılık arayışın ardından Patricia'nın ölüm şlanını vermişti.2023 yılında, 83 yaşındaki Patricia Kopta, Porto Riko'da bir bakımevinde canlı olarak bulundu. Evinden 2.7 kilometre uzakta bulunan Patricia'nın bu uzun süre boyunca nasıl hayatta kaldığı ve nerede yaşadığına dair detaylar henüz netleşmedi.Patricia'nın bulunması ailesinde büyük bir şaşkınlık ve sevinç yarattı. Kocası Bob ve kız kardeşi Gloria, Patricia'nın yaşadığı bu mucizevi dönüşe inanamıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/4-bin-400-metreden-yere-cakildi-ama-olmedi-hayatini-200-kirmizi-karincaya-borclu-1084373218.html

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