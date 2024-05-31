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4 bin 400 metreden yere çakıldı ama ölmedi: Hayatını 200 kırmızı karıncaya borçlu
4 bin 400 metreden yere çakıldı ama ölmedi: Hayatını 200 kırmızı karıncaya borçlu
Sputnik Türkiye
Paraşütle atlamaktan keyif alan ve 35 kez bu deneyimi yaşayan Joan Murry, 36’inci kez bu keyfi yaşamak için uçaktan atladı. Ancak paraşütü arızalandı ve 4 bin... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T07:24+0300
2024-05-31T07:26+0300
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Finansal hizmetler alanında işlem yürüten çok uluslu bir şirket olan Bank of America Corporation’da çalışan Joan Murray, tam bir adrenalin tutkunuydu. Genç kadın için heyecanın zirvesine ulaşmanın en iyi yollarından biri paraşütle atlayış yapmaktı. 47 yaşındaki kadın için her atlayış özgürlük doluydu. 35 kez bu deneyimi yaşayan Joan, 1999 yılında Güney Carolina'da 36’ıncı kez bu keyfi yaşamak için uçaktan atladı, serbest düşüşe geçti ve ardından mafsalını çekti. Ancak diğer atlayışlarından farklı olarak talihsiz kadının paraşütü arızalandı. Sonrasında yaşananlar ise filmleri aratmayacak cinstendi.4 bin 400 metreden atlayan ancak paraşütü açılmayan talihsiz kadın, pek çoğumuzun çığlık atmaya, ağlamaya ve son dualarımızı etmeye başlayacağı bir anda sakinliğini korudu ve yedek paraşütünün kolunu çekti. Ancak ne yazık ki yedek paraşüt açıldığında Joan hâlâ dönüyordu, paraşüt birbirine dolandığı için sonuç başarısız oldu ve 128 kilometre hızla yere çakıldı.Herkes 4 bin 400 metre yükseklikten 128 kilometre hızla yere çakılan kadının öldüğünü düşünüyordu ancak bir mucize yaşandı. Joan, yaşadığı bu talihsizliğe rağmen hayatta kalmayı başardı. Peki ama nasıl? Metrelerce yükseklikten bir karınca yığınının üzerine düşen paraşütçü kadın, normal karıncaların değil de evlerinin aniden bozulmasına öfkelenen kırmızı karıncaların üzerine düşüş gerçekleştirdi.Milliyet'in haberine göre, hareket edemeyen ancak bilinci oldukça açık olan Joan, yaşadığı bunca talihsizlik yetmezmiş gibi bir de öfkeli karıncaların saldırısına uğradı. Sırtında bir yanma ve batma hissi hisseden kadını hayatta tutan şey de tam bu noktada yaşandı. Çünkü 200'den fazla karınca kadını aynı anda ısırdı ve de soktu. Karıncalar zehirliydi ve bu zehirleri kadını şok etti. Vücut şoka girerek adrenalin salgılamaya başladı ve bu da onun kalbini çalıştırdı.Sağlık görevlileri olay yerine gelip paraşütçü kadını Carolina Tıp Merkezi'ne nakledene kadar böcekler onu hayatta tuttu. Metrelerce yükseklikten düşen talihsiz kadının birkaç kemiğinin kırıldığı anlaşıldı. Ayrıca düşmenin etkisiyle birkaç dişi de eksilmişti. 2 hafta komada kalan kadına, 17 kan nakli ve 20 estetik müdahale yapıldı. Yapılan tedaviler sonrasında iyileşen ve hayatına kaldığı yerden devam eden Joan, kazadan iki yıl sonra yani 2001 yılında cesurca yeniden göklere çıktı.Her zaman paraşüte olan tutkusu ve bu konudaki başarılarıyla hafızalara kazınan korkusuz kadın, geçen yıl vefat etti. Kızları ve eşi Joan için yayınladıkları ölüm ilanında şu sözlere yer verdi:
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hayat, yaban hayat, hayat kurtarma
hayat, yaban hayat, hayat kurtarma

4 bin 400 metreden yere çakıldı ama ölmedi: Hayatını 200 kırmızı karıncaya borçlu

07:24 31.05.2024 (güncellendi: 07:26 31.05.2024)
© AFP 2023 / MAURICIO VALENZUELAKarınca
Karınca - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AFP 2023 / MAURICIO VALENZUELA
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Paraşütle atlamaktan keyif alan ve 35 kez bu deneyimi yaşayan Joan Murry, 36’inci kez bu keyfi yaşamak için uçaktan atladı. Ancak paraşütü arızalandı ve 4 bin 400 metreden aşağıya düştü. 47 yaşındaki kadın 128 kilometre hızla yere çakılmasına rağmen hayatta kalmayı başardı. Peki ama nasıl?
Finansal hizmetler alanında işlem yürüten çok uluslu bir şirket olan Bank of America Corporation’da çalışan Joan Murray, tam bir adrenalin tutkunuydu. Genç kadın için heyecanın zirvesine ulaşmanın en iyi yollarından biri paraşütle atlayış yapmaktı. 47 yaşındaki kadın için her atlayış özgürlük doluydu. 35 kez bu deneyimi yaşayan Joan, 1999 yılında Güney Carolina'da 36’ıncı kez bu keyfi yaşamak için uçaktan atladı, serbest düşüşe geçti ve ardından mafsalını çekti. Ancak diğer atlayışlarından farklı olarak talihsiz kadının paraşütü arızalandı. Sonrasında yaşananlar ise filmleri aratmayacak cinstendi.
4 bin 400 metreden atlayan ancak paraşütü açılmayan talihsiz kadın, pek çoğumuzun çığlık atmaya, ağlamaya ve son dualarımızı etmeye başlayacağı bir anda sakinliğini korudu ve yedek paraşütünün kolunu çekti. Ancak ne yazık ki yedek paraşüt açıldığında Joan hâlâ dönüyordu, paraşüt birbirine dolandığı için sonuç başarısız oldu ve 128 kilometre hızla yere çakıldı.
Herkes 4 bin 400 metre yükseklikten 128 kilometre hızla yere çakılan kadının öldüğünü düşünüyordu ancak bir mucize yaşandı. Joan, yaşadığı bu talihsizliğe rağmen hayatta kalmayı başardı. Peki ama nasıl? Metrelerce yükseklikten bir karınca yığınının üzerine düşen paraşütçü kadın, normal karıncaların değil de evlerinin aniden bozulmasına öfkelenen kırmızı karıncaların üzerine düşüş gerçekleştirdi.
Milliyet'in haberine göre, hareket edemeyen ancak bilinci oldukça açık olan Joan, yaşadığı bunca talihsizlik yetmezmiş gibi bir de öfkeli karıncaların saldırısına uğradı. Sırtında bir yanma ve batma hissi hisseden kadını hayatta tutan şey de tam bu noktada yaşandı. Çünkü 200'den fazla karınca kadını aynı anda ısırdı ve de soktu. Karıncalar zehirliydi ve bu zehirleri kadını şok etti. Vücut şoka girerek adrenalin salgılamaya başladı ve bu da onun kalbini çalıştırdı.
Sağlık görevlileri olay yerine gelip paraşütçü kadını Carolina Tıp Merkezi'ne nakledene kadar böcekler onu hayatta tuttu. Metrelerce yükseklikten düşen talihsiz kadının birkaç kemiğinin kırıldığı anlaşıldı. Ayrıca düşmenin etkisiyle birkaç dişi de eksilmişti. 2 hafta komada kalan kadına, 17 kan nakli ve 20 estetik müdahale yapıldı. Yapılan tedaviler sonrasında iyileşen ve hayatına kaldığı yerden devam eden Joan, kazadan iki yıl sonra yani 2001 yılında cesurca yeniden göklere çıktı.
Her zaman paraşüte olan tutkusu ve bu konudaki başarılarıyla hafızalara kazınan korkusuz kadın, geçen yıl vefat etti. Kızları ve eşi Joan için yayınladıkları ölüm ilanında şu sözlere yer verdi:
“Joan Murray, 29 ay boyunca kanserle mücadele etti ve sonunda acılarından kurtuldu. Gülümsemesi ve misafirperverliğiyle bilinmesine rağmen en çok Eylül 1999'da paraşütle atlama kazasından sağ kurtulmasıyla tanındı. Hayatta kalması mucizeden başka bir şey değildi ve hikâyesi hâlâ sosyal medyada paylaşılıyor. Yemek yapmaktan, bahçede çalışmaktan, sahilde yürümekten ve ailesiyle vakit geçirmekten hoşlanan Joan, herkesin kendisini özel ve sevildiğini hissetmesi için zaman ayırdı.”
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