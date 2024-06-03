https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/macaristan-abde-politikacilar-sorumluluktan-kacmak-icin-ukrayna-basarisizliklarini-kabul-etmiyor-1084445149.html

Macaristan: AB’de politikacılar sorumluluktan kaçmak için Ukrayna başarısızlıklarını kabul etmiyor

Macaristan: AB’de politikacılar sorumluluktan kaçmak için Ukrayna başarısızlıklarını kabul etmiyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği’nde (AB) politikacıların sorumluluktan kaçmak adına Ukrayna ile ilgili başarısızlıklarını kabul... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T00:07+0300

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2024-06-03T00:07+0300

dünya

macaristan

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Belarus’ta yayınlanan ONT televizyonuna demecinde AB’de politikacıların Ukrayna ile ilgili stratejilerinin başarısızlığını, sorumluluktan kaçmak için kabul etmediğini söyledi.“Onlar (Avrupalı ​​politikacılar) sorumluluktan kaçmak istiyorlar. Çünkü Brüksel’in Ukrayna’daki savaşa yönelik politikasının başarısızlığı felsefi bir iddia değil. Bu bir gerçek” diyen Szijjarto, ‘bunun bir gerçek olduğunu, zira bu başarısızlığın sıradan insanların yaşamları üzerinde somut bir etkisi olduğunu’ vurgulayarak, şöyle devam etti:Brüksel’in dış politikasında yeni bir vektör seçebileceğine dair şüphelerini de dile getiren Szijjarto, “Brüksel’de karar alıcılar üzerinde dış baskı yaratacak bir şey olmadığı sürece Brüksel’in siyasi yaklaşımını değiştirmesi için imkan görmüyorum. Örneğin Avrupa Parlamentosu seçimleri. Dolayısıyla eğer sağa doğru bir kayma olursa, eğer savaş yanlısı siyasete doğru bir kayma olursa, yurtsever veya egemen partiler yeni bir güç, yeni bir iktidar, Avrupa Parlamentosu’nda daha fazla sandalye kazanabilirse, Brüksel’in savaşa yönelik politikasının değişmesi gerekeceği anlamına gelecek” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-abnin-yaptirim-politikasi-basarisiz-oldu-1084315511.html

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