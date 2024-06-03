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Macaristan: AB’de politikacılar sorumluluktan kaçmak için Ukrayna başarısızlıklarını kabul etmiyor
Macaristan: AB’de politikacılar sorumluluktan kaçmak için Ukrayna başarısızlıklarını kabul etmiyor
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği’nde (AB) politikacıların sorumluluktan kaçmak adına Ukrayna ile ilgili başarısızlıklarını kabul... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T00:07+0300
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dünya
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peter szijjarto
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Belarus’ta yayınlanan ONT televizyonuna demecinde AB’de politikacıların Ukrayna ile ilgili stratejilerinin başarısızlığını, sorumluluktan kaçmak için kabul etmediğini söyledi.“Onlar (Avrupalı ​​politikacılar) sorumluluktan kaçmak istiyorlar. Çünkü Brüksel’in Ukrayna’daki savaşa yönelik politikasının başarısızlığı felsefi bir iddia değil. Bu bir gerçek” diyen Szijjarto, ‘bunun bir gerçek olduğunu, zira bu başarısızlığın sıradan insanların yaşamları üzerinde somut bir etkisi olduğunu’ vurgulayarak, şöyle devam etti:Brüksel’in dış politikasında yeni bir vektör seçebileceğine dair şüphelerini de dile getiren Szijjarto, “Brüksel’de karar alıcılar üzerinde dış baskı yaratacak bir şey olmadığı sürece Brüksel’in siyasi yaklaşımını değiştirmesi için imkan görmüyorum. Örneğin Avrupa Parlamentosu seçimleri. Dolayısıyla eğer sağa doğru bir kayma olursa, eğer savaş yanlısı siyasete doğru bir kayma olursa, yurtsever veya egemen partiler yeni bir güç, yeni bir iktidar, Avrupa Parlamentosu’nda daha fazla sandalye kazanabilirse, Brüksel’in savaşa yönelik politikasının değişmesi gerekeceği anlamına gelecek” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-abnin-yaptirim-politikasi-basarisiz-oldu-1084315511.html
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macaristan, peter szijjarto, avrupa birliği, ab, politikacı, ukrayna, politika, başarısız, sorumluluk, brüksel, avrupa parlamentosu (ap)
macaristan, peter szijjarto, avrupa birliği, ab, politikacı, ukrayna, politika, başarısız, sorumluluk, brüksel, avrupa parlamentosu (ap)

Macaristan: AB’de politikacılar sorumluluktan kaçmak için Ukrayna başarısızlıklarını kabul etmiyor

00:07 03.06.2024
Peter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği’nde (AB) politikacıların sorumluluktan kaçmak adına Ukrayna ile ilgili başarısızlıklarını kabul etmediklerini belirtti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Belarus’ta yayınlanan ONT televizyonuna demecinde AB’de politikacıların Ukrayna ile ilgili stratejilerinin başarısızlığını, sorumluluktan kaçmak için kabul etmediğini söyledi.
“Onlar (Avrupalı ​​politikacılar) sorumluluktan kaçmak istiyorlar. Çünkü Brüksel’in Ukrayna’daki savaşa yönelik politikasının başarısızlığı felsefi bir iddia değil. Bu bir gerçek” diyen Szijjarto, ‘bunun bir gerçek olduğunu, zira bu başarısızlığın sıradan insanların yaşamları üzerinde somut bir etkisi olduğunu’ vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Avrupalı ​​politikacılar yanlış strateji izlediklerini kabul ederlerse insanlar sorular soracak. Peki, bu kararları hangi politikacılar destekledi? Motifleri neydi? Sonuçları ne ve ne şekilde sorumluluk üstlenmeleri gerekir? Asıl soru budur. Bu Avrupalı ​​politikacıların sorumluluktan kaçmak istemelerinin nedeni de budur. Bu nedenle mevcut stratejinin başarısız olduğunu kabul etmeye hazır değiller.”

Brüksel’in dış politikasında yeni bir vektör seçebileceğine dair şüphelerini de dile getiren Szijjarto, “Brüksel’de karar alıcılar üzerinde dış baskı yaratacak bir şey olmadığı sürece Brüksel’in siyasi yaklaşımını değiştirmesi için imkan görmüyorum. Örneğin Avrupa Parlamentosu seçimleri. Dolayısıyla eğer sağa doğru bir kayma olursa, eğer savaş yanlısı siyasete doğru bir kayma olursa, yurtsever veya egemen partiler yeni bir güç, yeni bir iktidar, Avrupa Parlamentosu’nda daha fazla sandalye kazanabilirse, Brüksel’in savaşa yönelik politikasının değişmesi gerekeceği anlamına gelecek” ifadelerini kullandı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
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