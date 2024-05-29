https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-abnin-yaptirim-politikasi-basarisiz-oldu-1084315511.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB’nin yaptırım politikası başarısız oldu

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB’nin yaptırım politikası başarısız oldu

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım politikasının başarısız olduğunu belirterek, “Bize kalsa yaptırım diye bir şey olmaz”... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T14:50+0300

2024-05-29T14:50+0300

2024-05-29T14:58+0300

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Belarus’un başkenti Minsk’e giderek mevkidaşı Sergey Aleynik ile görüştü.Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Macar diplomat, “Yaptırım politikasının kesinlikle başarısız olduğu görüşünü savunuyoruz. Bu siyasi bir açıklama değil. Bu bir gerçek” ifadesini kullandı.AB ekonomisinin yaptırım politikası yüzünden büyük kayıplar verdiğini kaydeden Szijjarto, “Dolayısıyla bize kalsa yaptırım paketleri artık olmazsa çok seviniriz” dedi.Bakan, Macar ekonomisine zarar verecek ve ülkenin Rusya ve Belarus’la işbirliğini kısıtlayacak tedbirlerin 14. yaptırım paketine dahil edilmesine izin vermeyeceklerini ekledi.Batı ülkeleri, Ukrayna’daki özel askeri harekatı gerekçe göstererek Rusya ve Belarus’a yönelik yaptırımları güçlendirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeyi çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli stratejisi olduğunu, ama yaptırımların tüm dünya ekonomisine zarar verdiğini dile getirmişti. Putin, ABD ve müttefiklerinin temel amacının milyonların yaşamını kötüleştirmek olduğunu söylemişti.Öte yandan Rusya, Batı’nın baskısıyla baş ediyor. Avrupa ülkelerinde, yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler dile getiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rusya-abnin-rus-lngye-olasi-yasagi-avrupali-tuketiciler-icin-fiyat-artisina-yol-acar-1084304927.html

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ekonomik yaptırım, yaptırım, avrupa birliği, ab, macaristan, peter szijjarto, belarus