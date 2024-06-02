https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/rus-ordusu-donetskteki-umanskoye-yerlesim-birimini-kontrol-altina-aldi-1084432356.html
Rus ordusu, Donetsk’teki Umanskoye yerleşim birimini kontrol altına aldı
Rus ordusu, Donetsk’teki Umanskoye yerleşim birimini kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Umanskoe yerleşim birimini kontrol altına aldı. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T12:17+0300
2024-06-02T12:17+0300
2024-06-02T12:17+0300
ukrayna krizi
rus ordusu
rusya savunma bakanlığı
askeri operasyon
ukrayna
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan mesajda, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin gün içerisindeki aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Umanskoye yerleşim biriminin ele geçirildiği bildirildi.Cephede mücadelesini sürdüren Rus Silahlı Kuvvetlerine bağlı ‘Zapad’ (Batı) grubunun, Ukrayna ordusuna ait 14, 116 ve 77’inci olmak üzere 4 Ukrayna tugayını bozguna uğrattığı ve 3 karşı saldırıyı püskürttüğünü belirten Bakanlık, Kiev'in bu cephedeki toplam kaybının 465 askeri bulduğunu aktardı.Zapad grubunun daha avantajlı hatlar izleyerek Harkov Bölgesi'ndeki Sinkovka, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Stelmakhovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Grigorovka yerleşim bölgelerinde başarılı eylemlerini sürdürdüğü kaydedildi.Rus Silahlı Kuvvetlerine bağlı ‘Kuzey’ birliklerinin gece boyunca düşman savunmasının derinliklerine ilerlediği belirtilen açıklamada, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği 7 karşı saldırıyı önleyen Rus birliklerin yaklaşık 190 Ukrayna askerini de etkisiz hale getirdiği ifade edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, daha avantajlı mevkilere geçerek yaklaşık 125 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen 5 saldırıyı püskürtürken, 360'tan fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde iki Ukrayna MiG-29 savaş uçağını, 50 insansız hava aracını, bir Neptun gemisavar füzesini imha ettiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 609 Ukrayna askeri uçağı, 274 helikopter, 25 bin 14 insansız hava aracı, 526 uçaksavar füze sistemi, 16 bin 228 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları ile birlikte bin 327 çoklu roketatar sisteminin imha edildiğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/eski-pentagon-yetkilisi-nato-liderleri-ukraynanin-cokusunden-korkuyor-1084427705.html
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rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
Rus ordusu, Donetsk’teki Umanskoye yerleşim birimini kontrol altına aldı
Askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Umanskoe yerleşim birimini kontrol altına aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan mesajda, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin gün içerisindeki aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Umanskoye yerleşim biriminin ele geçirildiği bildirildi.
Cephede mücadelesini sürdüren Rus Silahlı Kuvvetlerine bağlı ‘Zapad’ (Batı) grubunun, Ukrayna ordusuna ait 14, 116 ve 77’inci olmak üzere 4 Ukrayna tugayını bozguna uğrattığı ve 3 karşı saldırıyı püskürttüğünü belirten Bakanlık, Kiev'in bu cephedeki toplam kaybının 465 askeri bulduğunu aktardı.
Zapad grubunun daha avantajlı hatlar izleyerek Harkov Bölgesi'ndeki Sinkovka, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Stelmakhovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Grigorovka yerleşim bölgelerinde başarılı eylemlerini sürdürdüğü kaydedildi.
Rus Silahlı Kuvvetlerine bağlı ‘Kuzey’ birliklerinin gece boyunca düşman savunmasının derinliklerine ilerlediği belirtilen açıklamada, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği 7 karşı saldırıyı önleyen Rus birliklerin yaklaşık 190 Ukrayna askerini de etkisiz hale getirdiği ifade edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, daha avantajlı mevkilere geçerek yaklaşık 125 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen 5 saldırıyı püskürtürken, 360'tan fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.
Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde iki Ukrayna MiG-29 savaş uçağını, 50 insansız hava aracını, bir Neptun gemisavar füzesini imha ettiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 609 Ukrayna askeri uçağı, 274 helikopter, 25 bin 14 insansız hava aracı, 526 uçaksavar füze sistemi, 16 bin 228 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları ile birlikte bin 327 çoklu roketatar sisteminin imha edildiğini ekledi.