https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/eski-pentagon-yetkilisi-nato-liderleri-ukraynanin-cokusunden-korkuyor-1084427705.html
Eski Pentagon yetkilisi: NATO liderleri Ukrayna'nın çöküşünden korkuyor
Eski Pentagon yetkilisi: NATO liderleri Ukrayna'nın çöküşünden korkuyor
Sputnik Türkiye
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi Stephen Brien, NATO liderlerinin Ukrayna'nın çöküşünden korktuğunu belirtti. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T00:51+0300
2024-06-02T00:51+0300
2024-06-02T00:50+0300
ukrayna krizi
stephen brien
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nato
ukrayna
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ukrayna silahlı kuvvetleri
zorunlu askerlik
liderler
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Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien, Weapons and Strategy dergisi için kaleme aldığı makalede, Kuzey Atlantik İttifakının Ukrayna'nın olası yenilgisinden korktuğu görüşüne yer verdi.Brien, “NATO liderleri Ukrayna'nın çöküşünden korkuyor. Rusların bundan sonra ne yapacağını anlamaya çalışırken, Ukrayna'yı kurtarmak için neredeyse hiçbir seçenekleri yok” değerlendirmesinde bulundu.Brien, Ukrayna'nın çöküşün eşiğinde olduğu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeterli sayıda askerinin olmadığı ve ağır kayıplar vermeye devam ettiği için durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini vurguladı.Kiev'in ölen askerlerin yerini dolduramadığını ve yürütülen zorunlu askerlik programının eğitimli personelin yerini alamayacağını belirten Brien, “Nispeten az sayıda NATO askerinin ülkede konuşlandırılması soruna çözüm değil. Bu sadece Avrupa'nın yakında ceset torbalarıyla dolacağı anlamına geliyor” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/medvedev-ukraynanin-uzun-menzilli-silahlarini-nato-yonetiyor-nukleer-konusunda-blof-yapmiyoruz-1084384994.html
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stephen brien, pentagon, nato, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, zorunlu askerlik, liderler
stephen brien, pentagon, nato, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, zorunlu askerlik, liderler
Eski Pentagon yetkilisi: NATO liderleri Ukrayna'nın çöküşünden korkuyor
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi Stephen Brien, NATO liderlerinin Ukrayna'nın çöküşünden korktuğunu belirtti.
Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien, Weapons and Strategy dergisi için kaleme aldığı makalede, Kuzey Atlantik İttifakının Ukrayna'nın olası yenilgisinden korktuğu görüşüne yer verdi.
Brien, “NATO liderleri Ukrayna'nın çöküşünden korkuyor. Rusların bundan sonra ne yapacağını anlamaya çalışırken, Ukrayna'yı kurtarmak için neredeyse hiçbir seçenekleri yok” değerlendirmesinde bulundu.
Brien, Ukrayna'nın çöküşün eşiğinde olduğu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeterli sayıda askerinin olmadığı ve ağır kayıplar vermeye devam ettiği için durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini vurguladı.
Kiev'in ölen askerlerin yerini dolduramadığını ve yürütülen zorunlu askerlik programının eğitimli personelin yerini alamayacağını belirten Brien, “Nispeten az sayıda NATO askerinin ülkede konuşlandırılması soruna çözüm değil. Bu sadece Avrupa'nın yakında ceset torbalarıyla dolacağı anlamına geliyor” ifadelerine yer verdi.