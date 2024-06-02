https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/lgs-merkezi-sinavinin-sorulari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1084434254.html
LGS merkezi sınavının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı
LGS merkezi sınavının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı
Sputnik Türkiye
LGS merkezi sınavının soru ve cevapları yayınlandı. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T14:31+0300
2024-06-02T14:31+0300
2024-06-02T14:31+0300
türkiye
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
liselere geçiş sistemi (lgs)
sınav
eğitim
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün gerçekleştirilen merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" internet sitesinden yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu bildirilerek, iki oturum halinde düzenlenen sınavın 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okulda 35 salonda yapıldığı kaydedildi.Sınava ait sorular ile cevap anahtarlarının "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandığı duyurularak, şu bilgiler paylaşıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/bogazina-erik-kacan-7-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti--1084433021.html
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lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), liselere geçiş sistemi (lgs), sınav, eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb)
lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), liselere geçiş sistemi (lgs), sınav, eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb)
LGS merkezi sınavının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı
LGS merkezi sınavının soru ve cevapları yayınlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün gerçekleştirilen merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" internet sitesinden yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.
LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu bildirilerek, iki oturum halinde düzenlenen sınavın 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okulda 35 salonda yapıldığı kaydedildi.
Sınava ait sorular ile cevap anahtarlarının "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandığı duyurularak, şu bilgiler paylaşıldı:
"Öğrenciler sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecek. LGS merkezi sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak."