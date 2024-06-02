https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/lgs-merkezi-sinavinin-sorulari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1084434254.html

LGS merkezi sınavının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

LGS merkezi sınavının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

Sputnik Türkiye

LGS merkezi sınavının soru ve cevapları yayınlandı. 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T14:31+0300

2024-06-02T14:31+0300

2024-06-02T14:31+0300

türkiye

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

liselere geçiş sistemi (lgs)

sınav

eğitim

milli eğitim bakanlığı (meb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071625636_0:0:821:461_1920x0_80_0_0_1db62bec5a3c7a8fb04586f9fe5eebd4.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün gerçekleştirilen merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" internet sitesinden yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu bildirilerek, iki oturum halinde düzenlenen sınavın 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okulda 35 salonda yapıldığı kaydedildi.Sınava ait sorular ile cevap anahtarlarının "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandığı duyurularak, şu bilgiler paylaşıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/bogazina-erik-kacan-7-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti--1084433021.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), liselere geçiş sistemi (lgs), sınav, eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb)