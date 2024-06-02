https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/bogazina-erik-kacan-7-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti--1084433021.html

Boğazına erik kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Boğazına erik kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

7 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan'ın boğazına kaçan erik ardından beynine oksijen gitmemesi nedeniyle ağırlaşmıştı. Kalkan'ın tüm müdahalelere... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

çocuk

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erik

erik çekirdeği

boğulma

ölüm

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Konuralp İlkokulu'nda 10 Mayıs'ta derste boğazına kaçan erik kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde çıkarılan ancak uzun süre beynine oksijen gitmemesi nedeniyle durumunun ağırlaşması üzerine Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesine sevk edilen 1. sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan (7), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayımladı.heMüdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Acımız büyük. Konuralp 1. sınıf öğrencimiz Hiranur Kalkan vefat etmiştir. Küçük meleğimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailemizin, sevenlerinin ve eğitim camiamızın başı sağolsun." ifadelerine yer verildi.Ne yaşanmıştı? Konuralp İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan'ın (7) 10 Mayıs'ta derste boğazına erik kaçmış, nefes almakta zorlanan çocuğu gören sınıf öğretmeni, Heimlich manevrasıyla eriği çıkarmak istemişti.Bu sırada ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan küçük kız, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılmıştı.Boğazına kaçan erik çıkarılan ancak uzun süre beynine oksijen gitmemesi nedeniyle durumu ağırlaşan çocuk, Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'ne sevk edilmişti.Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının konu hakkında soruşturma başlattığı öğrenilmişti.

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çocuk, düzce, erik, erik çekirdeği, boğulma, ölüm