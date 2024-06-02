https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/bidendan-ukrayna-icin-beklenmedik-plani-1084435350.html

Biden'dan Ukrayna için beklenmedik plan

Biden'dan Ukrayna için beklenmedik plan

Sputnik Türkiye

İsviçre’de düzenlenmesi planlanan Ukrayna Barış Zirvesi’ne katılmayarak Vladimir Zelenskiy’in tepkisini çeken ABD Başkanı Joe Biden’ın, seçimlerin de... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T15:23+0300

2024-06-02T15:23+0300

2024-06-02T15:59+0300

ukrayna krizi

ukrayna

joe biden

washington dc

kiev

vladimir zelenskiy

donald trump

the american conservative

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The American Conservative dergisi, Biden yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayı dondurmak istediğini yazarken, dergiye konuşan Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü Avrasya Programı Direktörü Anatol Lieven, “Biden yönetimi, ya Ukrayna'nın Trump'ın sorunu haline geleceği, ya da barışçıl bir çözüm olasılığını yeniden düşünecekleri bir sonraki seçime kadar durumu olduğu gibi tutmak istiyor” ifadelerini kullandı.Makalede, öte yandan Washington'un Ukrayna'nın çöküşünü engellemesi ve çatışmanın Rusya'nın sert tepki verebileceği bir noktaya tırmanmasını önlemesi gerektiği belirtilirken, Ukrayna’nın giderek zayıfladığı ve Rusya'nın Ukrayna üzerindeki baskısı arttıkça bu çizgide yürümenin giderek daha da zorlaştığı kaydediliyor.ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Joe Biden’ın tek rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden seçilmesi halinde Ukrayna'daki çatışmaları sona erdireceğine dair söz vermişti.Biden sonrası ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunun ne olacağına dair bilinmezlikleri de beraberinde getirebilecek olan Trump, “Başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra Oval Ofis'e dönmeden önce bile, Rusya ve Ukrayna arasındaki korkunç savaşın sona ermesini sağlayacağım” iddiasında bulunurken, böylece başkalarının çatışmaları için yüz milyonlarca dolar harcamayı durduracağını, aynı zamanda binlerce hayatı kurtaracağını duyurdu.3. Dünya Savaşı’na yaklaşılmasının önüne geçecek sonuca tam olarak nasıl ulaşmayı planladığının ayrıntılarını açıklamayan eski ABD Başkanı, ‘barış ve istikrarı yeniden tesis etme’ ve ‘Biden'ın 3. Dünya Savaşı'na doğru yürüyüşünü’ durdurma sözü verdiği konuşmasında, “Üçüncü Dünya Savaşına doğru gittiğimizin farkındasınız, değil mi? Böyle bir savaş eğer patlak verirse, ölçeği ve doğası itibariyle eşi benzeri görülmemiş olacak” ifadesini kullandı.Öte yandan Rusya-Ukrayna geriliminin bu kadar basit bir çözüm için fazla karmaşık olduğuna değinen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, NATO ülkelerinin kasıtlı olarak yeni bir gerilim turuna girdiğine dikkat çekerken, bunu yaparak Ukrayna'yı anlamsız bir savaşı sürdürmesi için kışkırttığının altını çizmişti.Peskov, bunun kaçınılmaz olarak sonuçları olacağını ve sonunda çatışmayı tırmandırma yolunu seçen ülkelerin çıkarlarına büyük zarar vereceğini vurguladı.New York Times, daha önce Joe Biden'ın danışmanlarının ve kilit müttefiklerinin baskısı altında Ukrayna'nın ABD yapımı silahlarla Rusya'daki askeri hedefleri vurmasına izin verdiğini bildirmişti.ABD'li yetkililer Pentagon şefi Lloyd Austin'in buna zaten izin verdiğini ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/eski-cia-uzmani-giraldi-bidenin-ukrayna-karari-abdyi-catismanin-icine-cekiyor-1084406678.html

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ukrayna, joe biden, washington dc, kiev, vladimir zelenskiy, donald trump, the american conservative