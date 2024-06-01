https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/eski-cia-uzmani-giraldi-bidenin-ukrayna-karari-abdyi-catismanin-icine-cekiyor-1084406678.html

Eski CIA uzmanı Giraldi: Biden’in Ukrayna kararı ABD’yi çatışmanın içine çekiyor

Eski CIA uzmanı Giraldi: Biden’in Ukrayna kararı ABD’yi çatışmanın içine çekiyor

Sputnik Türkiye

Eski CIA analiz uzmanı Philip Giraldi, ABD Başkanı Joe Biden’in Kiev’e Amerikan silahını Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırılarda kullanmasına izin... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T07:49+0300

2024-06-01T07:49+0300

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CIA’in eski üst düzey yetkililerinden olan terörle mücadele uzmanı ve gazeteci Philip Giraldi, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in Kiev rejimine sahip olduğu bazı Amerikan silah türlerini Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırılarda kullanmasına izin vermesini değerlendirdi.Giraldi, “Bu günümüz kıyamet günü mü? Olabilir” diye ekledi.ABD Başkanı Biden, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarından Harkov bölgesini tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar, GMLRS füze sistemi ve topları kullanmasına izin vermişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Amerikan silahlarının zaten Rus topraklarında saldırı teşebbüsleri için kullanıldığını biliyoruz. Bu, ABD'nin çatışmalara nasıl katıldığına dair etkili bir kanıttan daha fazlasıdır” ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/zaharovadan-clooney-vakfinin-rus-gazetecilerin-tutuklanmasini-saglama-girisimine-tepki-1084404784.html

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