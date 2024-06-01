https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/eski-cia-uzmani-giraldi-bidenin-ukrayna-karari-abdyi-catismanin-icine-cekiyor-1084406678.html
Eski CIA uzmanı Giraldi: Biden’in Ukrayna kararı ABD’yi çatışmanın içine çekiyor
Eski CIA uzmanı Giraldi: Biden’in Ukrayna kararı ABD’yi çatışmanın içine çekiyor
Sputnik Türkiye
Eski CIA analiz uzmanı Philip Giraldi, ABD Başkanı Joe Biden’in Kiev’e Amerikan silahını Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırılarda kullanmasına izin... 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T07:49+0300
2024-06-01T07:49+0300
2024-06-01T07:47+0300
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CIA’in eski üst düzey yetkililerinden olan terörle mücadele uzmanı ve gazeteci Philip Giraldi, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in Kiev rejimine sahip olduğu bazı Amerikan silah türlerini Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırılarda kullanmasına izin vermesini değerlendirdi.Giraldi, “Bu günümüz kıyamet günü mü? Olabilir” diye ekledi.ABD Başkanı Biden, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarından Harkov bölgesini tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar, GMLRS füze sistemi ve topları kullanmasına izin vermişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Amerikan silahlarının zaten Rus topraklarında saldırı teşebbüsleri için kullanıldığını biliyoruz. Bu, ABD'nin çatışmalara nasıl katıldığına dair etkili bir kanıttan daha fazlasıdır” ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/zaharovadan-clooney-vakfinin-rus-gazetecilerin-tutuklanmasini-saglama-girisimine-tepki-1084404784.html
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ukrayna krizi, cia, philip giraldi, abd, joe biden, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, himars, saldırı, askeri operasyon, harkov
Eski CIA uzmanı Giraldi: Biden’in Ukrayna kararı ABD’yi çatışmanın içine çekiyor
Eski CIA analiz uzmanı Philip Giraldi, ABD Başkanı Joe Biden’in Kiev’e Amerikan silahını Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırılarda kullanmasına izin verme kararının ABD’yi aslında kaçınılabilir bir savaşın içine çektiğini belirtti.
CIA’in eski üst düzey yetkililerinden olan terörle mücadele uzmanı ve gazeteci Philip Giraldi, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in Kiev rejimine sahip olduğu bazı Amerikan silah türlerini Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırılarda kullanmasına izin vermesini değerlendirdi.
Bu korkunç! Kademeli olarak, aslında kaçınılabilir bir savaşın içine çekiliyoruz ve bunun tek makul gerekçesi ‘Rusya'yı zayıflatmak’.
Giraldi, “Bu günümüz kıyamet günü mü? Olabilir” diye ekledi.
ABD Başkanı Biden, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarından Harkov bölgesini tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar, GMLRS füze sistemi ve topları kullanmasına izin vermişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Amerikan silahlarının zaten Rus topraklarında saldırı teşebbüsleri için kullanıldığını biliyoruz. Bu, ABD'nin çatışmalara nasıl katıldığına dair etkili bir kanıttan daha fazlasıdır” ifadesini kullanmıştı.