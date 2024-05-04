'Trump, Ukrayna'daki çatışmaları sonlandıracak gizli bir plan hazırladı'

İngiliz Telegraph gazetesinin bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Cumhuriyetçi aday Trump, Ukrayna'daki çatışmaların barşçıl bir şekilde sona ermesini öngören detaylı bir plan hazırladı.



Haberde, Trump'ın bu planı gizli tutma kararı aldığı ve seçimlerden önce açıklamayacağı ifade edildi.



Telegraph'a konuşan kaynak, "Trump, planını haber kanallarında tartışma niyetinde değil, zira o zaman tüm kozunuzu kaybediyorsunuz" dedi.



Trump'ın seçim kampanyası sürecinde çatışmayı sonlandırma konusunda sadece sıradan vaatler sunacağını kaydeden kaynak, Cumhuriyetçi adayın bu yolla barışçıl çözüm isteyen seçmenleri kendi safına çekmeyi planladığını söyledi.



Daha önceki açıklamalarında Trump, ABD yönetiminin ve bizzat Başkan Joe Biden'ın dış politikadaki adımlarını defaatle eleştirmiş ve özellikle de başkan olması halinde Ukrayna'daki çatışmayı 24 saat içinde sonlandırmayı vaat etmişti.



Biden yönetiminin eylemleri nedeniyle 3. Dünya Savaşı riski bulunduğunu da birçok kez dile getiren Cumhuriyetçi lider, Biden'ın misket bombalarını Kiev'e gönderme kararını olası 3. Dünya Savaşı'nın 'katalizörü' olarak nitelemişti.



Görevde olmadığı dönemde dahi Kongre'deki Cumhuriyetçilerle Joe Biden'ın haksız Ukrayna yardımlarına büyük oranda muhalif olan Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde ABD'nin dış politikasında değişiklikler yaşanması bekleniyor.