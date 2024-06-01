https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/istanbul-sinav-karari-pazar-gunu-toplu-ulasim-ucretsiz-mi-1084405980.html

İstanbul sınav kararı: Pazar günü toplu ulaşım ücretsiz mi?

İstanbul sınav kararı: Pazar günü toplu ulaşım ücretsiz mi?

Sputnik Türkiye

İstanbul’da 2 Haziran pazar yapılacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (YDUS) girecek İstanbulkart sahiplerine... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T02:44+0300

2024-06-01T02:44+0300

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türkiye

lgs

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

liselere geçiş sistemi (lgs)

istanbul

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

otobüs

otobüs şöförü

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Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2 Haziran pazar günü gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Pazar günü İstanbul'da öğrencilere ve öğretmenlere ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı toplu ulaşım araçları, 2 Haziran Pazar günü yapılacak LGS ve YDUS sınavına girecekler için ücretsiz olacak. Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.Kimler ücretsiz toplu taşıma uygulamasından faydalanabilecek?Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Ne zaman başlayacak?Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.10 bin öğrenciye kumanyaİBB, sınav günü öğrencilere su ve sandviçten oluşan 10 bin kumanya dağıtacak. Dağıtım bölgeleri şöyle;Şantiyelerde sınav sessizliğiİBB şantiyeleri öğrencilerin sınav konsantrasyonu etkilememek için özen gösterecek. İBB birimleri dikkat dağıtacak hiçbir çalışmanın yapılmaması ve tüm şantiyelerin iş programlarını sınav saatine göre programlaması konusunda dikkatli olacak.Öte yandan İBB Zabıta Daire Başkanlığı sınav süresince sükuneti sağlamak için görev başında olacak. Sınav yapılacak okul çevrelerinde dilencilik, seyyar satıcılık, işgal olumsuzlukların engellenmesi ile fabrika, oto yıkama, inşai faaliyet gibi çalışmalardan dolayı oluşabilecek gürültü şikayetlerine müdahale edilebilmesi amacıyla bölgelerde hazır ekip bulunduracak.Ek sefer yapılacakİETT Avrupa yakasında 23 hatta 28 ek sefer, Anadolu yakasında ise 47 hatta 86 ek sefer olmak üzere toplam 114 ek sefer planladı. Oluşabilecek ihtiyaçlara göre ek seferler için de önlem alacak.Şehir Hatları normal seferlere ek olarak Bostancı ve Adalar kalkışlı seferler düzenleyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/lgs-giris-belgeleri-yayimlandi-1084169345.html

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lgs günü (2 haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? kimler ücretsiz toplu taşıma uygulamasından faydalanabilecek? ücretsiz ulaşım, sınav düzenlemesi, sınav için ulaşım ücretsiz mi, ücretsiz ulaşım ne zaman başlayacak