İstanbul sınav kararı: Pazar günü toplu ulaşım ücretsiz mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ülkelerin turizm gelirleri sıralaması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
F-35'ler 6 yılda 10 kazaya karıştı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz müzisyen Mine Ayman
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu eriyor: 35 binden fazla asker kaybetti
15:10
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
‘Biden’ı eleştirme talimatı verildi’
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
John Lennon’un kayıp gitarı rekor fiyata satıldı
18:15
1 dk
SESLİ HABER
NATO, Ukrayna’yı uyardı
18:23
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Ruanda arasında imzalanan turizm anlaşması tedirginlik uyandırdı
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Çekyalı gazeteci: Bu, Ukraynalılar için endişe verici bir sinyal
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
19:14
6 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyecekler
19:38
3 dk
SESLİ HABER
‘Askerlik yaşının düşmesi isyan çıkarabilir’
20:13
2 dk
SESLİ HABER
AK Partili vekil basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı
20:36
2 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Macron’u ti’ye aldı
20:54
2 dk
SESLİ HABER
Askerlik yaşının düşürüleceği iddiası: ‘Gençleri ölüme göndermesi iğrenç’
22:25
2 dk
SESLİ HABER
‘Zelenskiy'i koruyan albaylar Budanov'a suikast hazırladı’
07:03
3 dk
SESLİ HABER
Askerlik yaşının düşürüleceği iddiası: ‘Gençleri ölüme göndermesi iğrenç’
07:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
8 dk
SESLİ HABER
‘Biden’ı eleştirme talimatı verildi’
07:49
2 dk
SESLİ HABER
Almanya rekor vatandaşlık verdi: Türkler ikinci sırada
08:04
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
08:14
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
08:22
2 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
08:29
9 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
08:45
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
09:04
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu eriyor: 35 binden fazla asker kaybetti
09:14
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
09:26
6 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Ruanda arasında imzalanan turizm anlaşması tedirginlik uyandırdı
09:48
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
10:04
6 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
10:19
7 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
10:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
10:42
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyecekler
10:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
11:09
4 dk
SESLİ HABER
NATO, Ukrayna’yı uyardı
11:19
4 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
11:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
12:09
5 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
12:45
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
16:11
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
16:23
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
16:33
6 dk
SESLİ HABER
John Lennon’un kayıp gitarı rekor fiyata satıldı
16:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Çekyalı gazeteci: Bu, Ukraynalılar için endişe verici bir sinyal
17:09
2 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
17:33
6 dk
SESLİ HABER
Gürcistan, AB ve ABD’nin uyarılarına rağmen ‘yabancı ajan’ yasasını geçirmekte kararlı
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
18:09
4 dk
SESLİ HABER
‘Askerlik yaşının düşmesi isyan çıkarabilir’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Bu iddialar, Rusya’ya yönelik psikolojik savaşın bir parçası
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
20:05
6 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
20:17
3 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
20:26
4 dk
SESLİ HABER
‘İngiltere, Ukrayna’ya Rusya’ya saldırı izni vermedi’
20:52
2 dk
SESLİ HABER
‘Askerlik yaşının düşmesi isyan çıkarabilir’
21:18
2 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Macron’u ti’ye aldı
21:33
2 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör Puşkov: Zelenskiy’in planları başarısız oldu
22:04
3 dk
SESLİ HABER
Almanya, Rusya’ya saldırılarda Batı silahlarına karşı
22:29
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/istanbul-sinav-karari-pazar-gunu-toplu-ulasim-ucretsiz-mi-1084405980.html
İstanbul sınav kararı: Pazar günü toplu ulaşım ücretsiz mi?
İstanbul sınav kararı: Pazar günü toplu ulaşım ücretsiz mi?
Sputnik Türkiye
İstanbul’da 2 Haziran pazar yapılacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (YDUS) girecek İstanbulkart sahiplerine... 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T02:44+0300
2024-06-01T02:44+0300
türkiye
lgs
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
liselere geçiş sistemi (lgs)
istanbul
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
otobüs
otobüs şöförü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/07/1042611287_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_7e3fd990785dcf65f21a6a9e46619fe3.jpg
Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2 Haziran pazar günü gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Pazar günü İstanbul'da öğrencilere ve öğretmenlere ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı toplu ulaşım araçları, 2 Haziran Pazar günü yapılacak LGS ve YDUS sınavına girecekler için ücretsiz olacak. Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.Kimler ücretsiz toplu taşıma uygulamasından faydalanabilecek?Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Ne zaman başlayacak?Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.10 bin öğrenciye kumanyaİBB, sınav günü öğrencilere su ve sandviçten oluşan 10 bin kumanya dağıtacak. Dağıtım bölgeleri şöyle;Şantiyelerde sınav sessizliğiİBB şantiyeleri öğrencilerin sınav konsantrasyonu etkilememek için özen gösterecek. İBB birimleri dikkat dağıtacak hiçbir çalışmanın yapılmaması ve tüm şantiyelerin iş programlarını sınav saatine göre programlaması konusunda dikkatli olacak.Öte yandan İBB Zabıta Daire Başkanlığı sınav süresince sükuneti sağlamak için görev başında olacak. Sınav yapılacak okul çevrelerinde dilencilik, seyyar satıcılık, işgal olumsuzlukların engellenmesi ile fabrika, oto yıkama, inşai faaliyet gibi çalışmalardan dolayı oluşabilecek gürültü şikayetlerine müdahale edilebilmesi amacıyla bölgelerde hazır ekip bulunduracak.Ek sefer yapılacakİETT Avrupa yakasında 23 hatta 28 ek sefer, Anadolu yakasında ise 47 hatta 86 ek sefer olmak üzere toplam 114 ek sefer planladı. Oluşabilecek ihtiyaçlara göre ek seferler için de önlem alacak.Şehir Hatları normal seferlere ek olarak Bostancı ve Adalar kalkışlı seferler düzenleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/lgs-giris-belgeleri-yayimlandi-1084169345.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/07/1042611287_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_1c80a5f166656738601f0143b83f1a52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lgs günü (2 haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? kimler ücretsiz toplu taşıma uygulamasından faydalanabilecek? ücretsiz ulaşım, sınav düzenlemesi, sınav için ulaşım ücretsiz mi, ücretsiz ulaşım ne zaman başlayacak
lgs günü (2 haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? kimler ücretsiz toplu taşıma uygulamasından faydalanabilecek? ücretsiz ulaşım, sınav düzenlemesi, sınav için ulaşım ücretsiz mi, ücretsiz ulaşım ne zaman başlayacak

İstanbul sınav kararı: Pazar günü toplu ulaşım ücretsiz mi?

02:44 01.06.2024
© AA / Esra Bilginİstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor
İstanbul'da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2024
© AA / Esra Bilgin
Abone ol
İstanbul’da 2 Haziran pazar yapılacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (YDUS) girecek İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.
Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2 Haziran pazar günü gerçekleşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Pazar günü İstanbul'da öğrencilere ve öğretmenlere ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı toplu ulaşım araçları, 2 Haziran Pazar günü yapılacak LGS ve YDUS sınavına girecekler için ücretsiz olacak. Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

Kimler ücretsiz toplu taşıma uygulamasından faydalanabilecek?

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Ne zaman başlayacak?

Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

10 bin öğrenciye kumanya

İBB, sınav günü öğrencilere su ve sandviçten oluşan 10 bin kumanya dağıtacak. Dağıtım bölgeleri şöyle;
1.
Toki Seyitnizam Şht. Semih Balaban İmam Hatip Ortaokulu
2.
Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3.
Bahçelievler Fatih Ortaokulu
4.
Sultangazi Gazi Ortaokulu
5.
Üsküdar Sultantepe Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Ortaokulu
6.
Sancaktepe 60. Yıl Sarıgazi Ortaokulu

Şantiyelerde sınav sessizliği

İBB şantiyeleri öğrencilerin sınav konsantrasyonu etkilememek için özen gösterecek. İBB birimleri dikkat dağıtacak hiçbir çalışmanın yapılmaması ve tüm şantiyelerin iş programlarını sınav saatine göre programlaması konusunda dikkatli olacak.
Öte yandan İBB Zabıta Daire Başkanlığı sınav süresince sükuneti sağlamak için görev başında olacak. Sınav yapılacak okul çevrelerinde dilencilik, seyyar satıcılık, işgal olumsuzlukların engellenmesi ile fabrika, oto yıkama, inşai faaliyet gibi çalışmalardan dolayı oluşabilecek gürültü şikayetlerine müdahale edilebilmesi amacıyla bölgelerde hazır ekip bulunduracak.

Ek sefer yapılacak

İETT Avrupa yakasında 23 hatta 28 ek sefer, Anadolu yakasında ise 47 hatta 86 ek sefer olmak üzere toplam 114 ek sefer planladı. Oluşabilecek ihtiyaçlara göre ek seferler için de önlem alacak.
Şehir Hatları normal seferlere ek olarak Bostancı ve Adalar kalkışlı seferler düzenleyecek.
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
YAŞAM
LGS giriş belgeleri yayımlandı
24 Mayıs, 14:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала