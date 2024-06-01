Rusya, Lviv Bölgesi'ndeki askeri üssü vurdu: 'F-16'lar konuşlandırılacaktı'
© AAF-16
© AA
Abone ol
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermek ve Ukrayna ordusunun bu uçakları konuşlandırmak ve kullanmak için hazırlıkları devam ederken Rusya Silahlı Kuvvetleri, F-16'lar için hazırlanan tesisleri vurmayı sürdürüyor.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Ukrayna'nın en batısındaki Lviv Bölgesi'nin Strıy kentinde bulunan hava üssünü vurduğunu belirtti.
Sputnik'e konuşan Lebedev, sahadaki arkadaşlarından aldığı bilgiye göre, Polonya'yla sınırı bulunan Lviv Bölgesi'nin Strıy kentindeki askeri tesislere gece saatlerinde bombardıman düzenlendiğini bildirdi.
Toplamda 4 bombardıman gerçekleştiğini aktaran Lebedev, Ukrayna ordusunun Batılı ülkelerin göndereceği F-16 savaş uçaklarını konuşlandırmak için hazırladığı Strıy Hava Üssü'nün yerle bir edildiğini vurguladı.
Lebedev, eski bir istihkam taburuna ait depoların da çok güçlü bir patlamayla imha edildiğini aktardı.
Lebedev'in edindiği bilgiye göre bombardımanın bir diğer hedefi vagon onarım fabrikası oldu. Fabrikada Batılı ülkelerin gönderdiği askeri teçhizatın tutulduğu öğrenildi.
Rus ordusunun düzenlediği 4. bombardıman sonucundaysa bir hava savunma tugayının Lviv'de konuşlu taburu yerle bir edildi.
Lebedev, geçen haftaki demecinde, Rus birliklerin Hmelnitskaya Bölgesi'nde F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov Hava Üssü'nü vurduğunu bildirmişti.
Sputnik'e konuşan Lebedev, sahadaki arkadaşlarından aldığı bilgiye göre, Polonya'yla sınırı bulunan Lviv Bölgesi'nin Strıy kentindeki askeri tesislere gece saatlerinde bombardıman düzenlendiğini bildirdi.
Toplamda 4 bombardıman gerçekleştiğini aktaran Lebedev, Ukrayna ordusunun Batılı ülkelerin göndereceği F-16 savaş uçaklarını konuşlandırmak için hazırladığı Strıy Hava Üssü'nün yerle bir edildiğini vurguladı.
Lebedev, eski bir istihkam taburuna ait depoların da çok güçlü bir patlamayla imha edildiğini aktardı.
Lebedev'in edindiği bilgiye göre bombardımanın bir diğer hedefi vagon onarım fabrikası oldu. Fabrikada Batılı ülkelerin gönderdiği askeri teçhizatın tutulduğu öğrenildi.
Rus ordusunun düzenlediği 4. bombardıman sonucundaysa bir hava savunma tugayının Lviv'de konuşlu taburu yerle bir edildi.
Lebedev, geçen haftaki demecinde, Rus birliklerin Hmelnitskaya Bölgesi'nde F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov Hava Üssü'nü vurduğunu bildirmişti.