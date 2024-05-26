https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/rus-ordusundan-ukraynada-f-16lara-hazirlanan-hava-ussune-operasyon-1084207955.html
Rus ordusundan Ukrayna’da F-16’lara hazırlanan hava üssüne operasyon
Rus ordusundan Ukrayna’da F-16’lara hazırlanan hava üssüne operasyon
Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetleri, Belçika başta olmak üzere Batılı müttefiklerinden ilk F-16 savaş uçaklarını bu yaz ortalarında almayı bekleyen Ukrayna’nın, bu uçaklar... 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T09:24+0300
2024-05-26T09:24+0300
2024-05-26T09:24+0300
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Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerinin Hmelnitskiy bölgesinde, NATO'ya ait F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov hava üssünü planlı şekilde yok etmeye devam ettiğini hatırlattığı açıklamasında, dün gece süren saldırılarda üsse yakın askeri ve enerji tesislerine bir dizi saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.Sputnik’e demeç veren Lebedev, bu saldırılardan birinin yine F-16’lar için hazırlanan hava üssünü hedef aldığını vurgularken, “Gönderilmesi planlanan Amerikan F-16 savaş uçakları için hazırlanan Starokonstantinov'daki askeri havaalanı bölgesinde bir mühimmat deposu, atış poligonu, ayrıca bir betonarme ve asfalt fabrikasıyla birlikte enerji altyapılarına saldırı düzenlendi” diye konuştu.Saldırılardan bir diğerinin yabancı askeri teçhizatın bulunduğu ve seferber edilmiş Ukrayna vatandaşlarının bu teçhizatla çalışmak üzere eğitildiği Starokonstantinov eğitim alanına yönelik olduğunu da ekleyen Lebedev, eğitimlerin yabancı eğitmenler tarafından gerçekleştirildiğinin de altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/polonya-disisleri-bakani-ab-rusya-konusunda-kendini-kisitlamayi-birakmali-1084200070.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, f-16, belçika, hollanda, danimarka, nato
Rus ordusundan Ukrayna’da F-16’lara hazırlanan hava üssüne operasyon
Rus Silahlı Kuvvetleri, Belçika başta olmak üzere Batılı müttefiklerinden ilk F-16 savaş uçaklarını bu yaz ortalarında almayı bekleyen Ukrayna’nın, bu uçaklar için hazırladığı hava üslerine saldırılarını sürdürüyor.
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerinin Hmelnitskiy bölgesinde, NATO'ya ait F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov hava üssünü planlı şekilde yok etmeye devam ettiğini hatırlattığı açıklamasında, dün gece süren saldırılarda üsse yakın askeri ve enerji tesislerine bir dizi saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Sputnik’e demeç veren Lebedev, bu saldırılardan birinin yine F-16’lar için hazırlanan hava üssünü hedef aldığını vurgularken, “Gönderilmesi planlanan Amerikan F-16 savaş uçakları için hazırlanan Starokonstantinov'daki askeri havaalanı bölgesinde bir mühimmat deposu, atış poligonu, ayrıca bir betonarme ve asfalt fabrikasıyla birlikte enerji altyapılarına saldırı düzenlendi” diye konuştu.
Saldırılardan bir diğerinin yabancı askeri teçhizatın bulunduğu ve seferber edilmiş Ukrayna vatandaşlarının bu teçhizatla çalışmak üzere eğitildiği Starokonstantinov eğitim alanına yönelik olduğunu da ekleyen Lebedev, eğitimlerin yabancı eğitmenler tarafından gerçekleştirildiğinin de altını çizdi.