https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/orban-avrupanin-savasa-dogru-suruklenmesi-onlenmeli-1084420428.html

Orban: Avrupa'nın savaşa doğru sürüklenmesi önlenmeli

Orban: Avrupa'nın savaşa doğru sürüklenmesi önlenmeli

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa'nın ‘çılgın makinisti’ olan tren gibi savaşa doğru ilerlediğini ifade etti. 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T19:16+0300

2024-06-01T19:16+0300

2024-06-01T19:16+0300

dünya

viktor orban

macaristan

budapeşte

avrupa

ukrayna

savaş

makinist

tren

nato

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın ‘çılgın makinisti’ olan bir tren gibi savaşa doğru ilerlediğini, bunun önlenmesi gerektiğini söyledi.Budapeşte’de düzenlenen ‘Barış Yürüyüşü’ katılımcılarına konuşan Orban, "Avrupa'nın kendi yıkımına mal olacak bir savaşa doğru ilerlemesini engellememiz gerekiyor. Avrupa artık savaşa hazırlanıyor, cehenneme giden yolda her gün yeni bir aşamayı geçiyor" dedi.Macar Başbakan, Ukrayna'ya yeni para ve silah gönderilmesi, Avrupa'da nükleer silah konuşlandırılması, Ukrayna'da bir NATO misyonu ve zorunlu askerlik hizmetinin geri getirilmesine ilişkin açıklamaların, ‘savaş yanlısı trenin son durağının olmadığını ve makinistinin çıldırdığını’ gösterdiğini kaydetti.Orban ayrıca, Macaristan’ın çatışmadan uzak durma çabasının başarılı olduğunu ve Budapeşte’nin Macar gençlerinin cepheye gönderilmesine izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/orban-avrupa-icin-en-buyuk-tehdit-ab-liderligi-1084328744.html

macaristan

budapeşte

ukrayna

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viktor orban, macaristan, budapeşte, avrupa, ukrayna, savaş, makinist, tren, nato, nükleer silah