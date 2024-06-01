https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/orban-avrupanin-savasa-dogru-suruklenmesi-onlenmeli-1084420428.html
Orban: Avrupa'nın savaşa doğru sürüklenmesi önlenmeli
Orban: Avrupa'nın savaşa doğru sürüklenmesi önlenmeli
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa'nın ‘çılgın makinisti’ olan tren gibi savaşa doğru ilerlediğini ifade etti. 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T19:16+0300
2024-06-01T19:16+0300
2024-06-01T19:16+0300
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viktor orban
macaristan
budapeşte
avrupa
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savaş
makinist
tren
nato
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın ‘çılgın makinisti’ olan bir tren gibi savaşa doğru ilerlediğini, bunun önlenmesi gerektiğini söyledi.Budapeşte’de düzenlenen ‘Barış Yürüyüşü’ katılımcılarına konuşan Orban, "Avrupa'nın kendi yıkımına mal olacak bir savaşa doğru ilerlemesini engellememiz gerekiyor. Avrupa artık savaşa hazırlanıyor, cehenneme giden yolda her gün yeni bir aşamayı geçiyor" dedi.Macar Başbakan, Ukrayna'ya yeni para ve silah gönderilmesi, Avrupa'da nükleer silah konuşlandırılması, Ukrayna'da bir NATO misyonu ve zorunlu askerlik hizmetinin geri getirilmesine ilişkin açıklamaların, ‘savaş yanlısı trenin son durağının olmadığını ve makinistinin çıldırdığını’ gösterdiğini kaydetti.Orban ayrıca, Macaristan’ın çatışmadan uzak durma çabasının başarılı olduğunu ve Budapeşte’nin Macar gençlerinin cepheye gönderilmesine izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/orban-avrupa-icin-en-buyuk-tehdit-ab-liderligi-1084328744.html
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viktor orban, macaristan, budapeşte, avrupa, ukrayna, savaş, makinist, tren, nato, nükleer silah
viktor orban, macaristan, budapeşte, avrupa, ukrayna, savaş, makinist, tren, nato, nükleer silah
Orban: Avrupa'nın savaşa doğru sürüklenmesi önlenmeli
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa'nın ‘çılgın makinisti’ olan tren gibi savaşa doğru ilerlediğini ifade etti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın ‘çılgın makinisti’ olan bir tren gibi savaşa doğru ilerlediğini, bunun önlenmesi gerektiğini söyledi.
Budapeşte’de düzenlenen ‘Barış Yürüyüşü’ katılımcılarına konuşan Orban, "Avrupa'nın kendi yıkımına mal olacak bir savaşa doğru ilerlemesini engellememiz gerekiyor. Avrupa artık savaşa hazırlanıyor, cehenneme giden yolda her gün yeni bir aşamayı geçiyor" dedi.
Macar Başbakan, Ukrayna'ya yeni para ve silah gönderilmesi, Avrupa'da nükleer silah konuşlandırılması, Ukrayna'da bir NATO misyonu ve zorunlu askerlik hizmetinin geri getirilmesine ilişkin açıklamaların, ‘savaş yanlısı trenin son durağının olmadığını ve makinistinin çıldırdığını’ gösterdiğini kaydetti.
Orban ayrıca, Macaristan’ın çatışmadan uzak durma çabasının başarılı olduğunu ve Budapeşte’nin Macar gençlerinin cepheye gönderilmesine izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.