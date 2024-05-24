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LGS giriş belgeleri yayımlandı
LGS giriş belgeleri yayımlandı
Sputnik Türkiye
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımlandı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
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Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezî sınavın giriş bilgileri yayımlandı.LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/yks-sinava-giris-belgeleri-erisime-acildi-1084134503.html
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lgs giriş,lgs mb,lgs giriş belgesi
lgs giriş,lgs mb,lgs giriş belgesi

LGS giriş belgeleri yayımlandı

14:27 24.05.2024 (güncellendi: 15:08 24.05.2024)
© AALGS
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımlandı.
Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezî sınavın giriş bilgileri yayımlandı.
LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
TÜRKİYE
YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
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