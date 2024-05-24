https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/lgs-giris-belgeleri-yayimlandi-1084169345.html

LGS giriş belgeleri yayımlandı

LGS giriş belgeleri yayımlandı

Sputnik Türkiye

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımlandı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T14:27+0300

2024-05-24T14:27+0300

2024-05-24T15:08+0300

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Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezî sınavın giriş bilgileri yayımlandı.LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/yks-sinava-giris-belgeleri-erisime-acildi-1084134503.html

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