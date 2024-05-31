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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/natoda-ukrayna-anlasmazligi-almanya-hollanda-estonyadan-destek-italya-ve-belcikadan-ret-1084393314.html
NATO'da 'Ukrayna' anlaşmazlığı: Almanya, Hollanda, Estonya'dan destek, İtalya ve Belçika'dan ret
NATO'da 'Ukrayna' anlaşmazlığı: Almanya, Hollanda, Estonya'dan destek, İtalya ve Belçika'dan ret
Sputnik Türkiye
NATO ülkeleri Ukrayna'nın Batı yapımı silahlarla Rus topraklarını vurmasının önünü açılmasını son günlerde hararetli bir şekilde tartışırken müttefikler... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T17:26+0300
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Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında İttifak'a üye ülkeler Ukrayna'nın Rus topraklarını vurmasına ilişkin görüşlerini paylaştı.ABD ve İngiltere'nin başı çektiği ülkelere Almanya, Hollanda, Estonya'dan da destek gelirken İtalya ve Belçika'dan ret kararı çıktı.İtalyaİtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna'ya gönderilen İtalyan silahlarının Ukrayna toprakları dışında kullanılamayacağını söyledi.Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde uluslararası kamuoyunda bir süredir tartışılan Ukrayna'ya NATO askerlerini gönderme ve NATO silahlarının Rusya topraklarına yönelik kullanılması konularına dair görüşleri sorulan Tajani, "İtalyan hükümetinin pozisyonu son derece net. İtalya, Ukrayna'nın kendi bağımsızlığını savunmasına yardım ediyor ve edecek de. Dolayısıyla mali ve askeri açıdan yardım etmeyi sürdüreceğiz. Şurası açık ki herhangi bir İtalyan askerini, Ukrayna topraklarında savaşmaya göndermeyeceğiz, aynı şekilde silahlarımız, Ukrayna toprakları dışında kullanılamaz çünkü anayasamızın 11. maddesi bunu engellemektedir. Rusya ile savaş halinde değiliz. Biz sadece Ukrayna'nın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü savunmakla ilgileniyoruz ve bunu büyük kararlılıkla yapacağız" ifadelerini kullandı.BelçikaBelçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, Ukrayna'ya gönderilen silahların Rus topraklarını hedef almak için kullanılamayacağını söyledi.Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Dedonder'in ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin Ukrayna ordusuna sağlanan silahların kullanımıyla ilgili tutumunun değişmediği belirtildi.Buna göre, Belçika'dan Ukrayna'ya gönderilen silahlarla Rus toprakları hedef alınamayacak.AlmanyaUkrayna'nın Almanya'dan gönderilen silah ve mühimmatları uluslararası hukuk şartlarına uygun olarak kullanabileceği bildirildi.Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Rusya'nın Harkov Bölgesi'ndeki ilerleyişine dikkati çekerek "Hep birlikte, Ukrayna'nın uluslararası hukuk çerçevesinde bu saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. (Ukrayna) Bu amaçla tedarik edilen silahları, bizim tarafımızdan tedarik edilenler de dahil olmak üzere, uluslararası yasal yükümlülüklerine uygun olarak kullanabilir" ifadelerini kullandı.HollandaHollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, şartların oluşması halinde, Hollanda'dan Ukrayna'ya gönderilen silahların Kiev yönetimince Rusya'ya karşı kullanılabileceğini söyledi.Prag'da uluslararası kamuoyunda bir süredir tartışılan Ukrayna'ya NATO askerlerini gönderme ve NATO silahlarının Rusya topraklarına yönelik kullanılması konularına dair görüşleri sorulan Slot, "Hollanda'nın silah sistemlerinin ülke dışında kullanımı konusunda BM tüzüğünün 51'inci maddesine uymak çok önemli. Meşru müdafaa hakkınız varsa, silah sistemlerini kullanmada coğrafi sınırlama bulunmuyor. Kullandığımız ortak ilke budur" ifadelerini kullandı.EstonyaEstonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da, Prag'daki açıklamasında, ülkesinin başından itibaren Ukrayna'ya verilen silahlara yönelik sınırlandırmadan yana olmadığını belirterek, Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için özgürlük verilmesi gerektiğini ifade etti.Tsahkna, birçok ülkenin Estonya'yı takip ettiğini belirterek, "ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin de Ukrayna için bu sınırlamayı kaldırmalarını ümit ediyorum" diye konuştu.ABD ve İngiltere'den izin çıkmıştıİngiltere'nin uzun süredir Kiev'in İngiliz yapımı silahlarla Rusya'yı vurmasına izin verdiği biliniyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Prag'da verdiği demeçte, İngiltere'nin Storm Shadow füzelerini Ukrayna'ya hiçbir kısıtlama olmadan sevk ettiğinin altını çizmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak da, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarından Harkov Bölgesi'ni tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan silahlarını kullanmasına izin verdiğini, ancak ATACMS operasyonel-taktik füzeleri ve diğer uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin yasağı kaldırmadığını söylemişti.NATO'nun yeni üyesi İsveç ve Ukrayna güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladıBu arada Ukrayna ve İsveç arasında 6 milyar 500 milyon euro tutarında askeri yardımı da içeren güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzalandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsveç'in başkenti Stokholm'da Başbakan Ulf Kristersson ile bir araya geldiğini belirtti.Görüşme kapsamında güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladıklarını aktaran Zelenskiy, bu anlaşmanın ortak güvenlik için önemli olduğunun altını çizdi.Anlaşmanın önemli kısmının ASC 890 model özel uçakların tedariki ve JAS 39 Gripen uçaklarının ilgili eğitimler de dahil olmak üzere Ukrayna'ya teslim edilmesi olduğunu belirten Zelenskiy, "Ayrıca İsveç savunma ürünlerinin ülkemizde yerlileştirilmesi, onarımı, bakımı ve üretimi konusunda da ikili işbirliğini geliştireceğiz" ifadesini kullandı.Putin'den Stoltenberg'in çağrısına yanıt gelmiştiBatı yapımı silahlarla Rusya’ya saldırı düzenlenmesine izin verilmesi çağrısı yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Putin, uzun menzilli hassas silahların uzay istihbarat verileri olmadan kullanılamadığını vurgulamıştı.Putin, “Eğer o (Stoltenberg) Rusya topraklarını uzun menzilli hassas silahlarla vurma olasılığından bahsediyorsa, benim gibi sivil olmasına rağmen askeri ve siyasi bir örgütün (NATO) başındaki bir kişi olarak uzun menzilli hassas silahların uzay keşif ekipmanı olmadan kullanılamayacağını bilmelidir” demişti.Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyorRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.
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NATO'da 'Ukrayna' anlaşmazlığı: Almanya, Hollanda, Estonya'dan destek, İtalya ve Belçika'dan ret

17:26 31.05.2024 (güncellendi: 17:33 31.05.2024)
Ukrayna-NATO bayrakları
Ukrayna-NATO bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
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NATO ülkeleri Ukrayna'nın Batı yapımı silahlarla Rus topraklarını vurmasının önünü açılmasını son günlerde hararetli bir şekilde tartışırken müttefikler arasında görüş ayrılığı ortaya çıktı. Yeni NATO üyesi İsveç, Ukrayna'yla güvenlik işbirliği anlaşması imzaladı.
Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında İttifak'a üye ülkeler Ukrayna'nın Rus topraklarını vurmasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

ABD ve İngiltere'nin başı çektiği ülkelere Almanya, Hollanda, Estonya'dan da destek gelirken İtalya ve Belçika'dan ret kararı çıktı.

İtalya

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna'ya gönderilen İtalyan silahlarının Ukrayna toprakları dışında kullanılamayacağını söyledi.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde uluslararası kamuoyunda bir süredir tartışılan Ukrayna'ya NATO askerlerini gönderme ve NATO silahlarının Rusya topraklarına yönelik kullanılması konularına dair görüşleri sorulan Tajani, "İtalyan hükümetinin pozisyonu son derece net. İtalya, Ukrayna'nın kendi bağımsızlığını savunmasına yardım ediyor ve edecek de. Dolayısıyla mali ve askeri açıdan yardım etmeyi sürdüreceğiz. Şurası açık ki herhangi bir İtalyan askerini, Ukrayna topraklarında savaşmaya göndermeyeceğiz, aynı şekilde silahlarımız, Ukrayna toprakları dışında kullanılamaz çünkü anayasamızın 11. maddesi bunu engellemektedir. Rusya ile savaş halinde değiliz. Biz sadece Ukrayna'nın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü savunmakla ilgileniyoruz ve bunu büyük kararlılıkla yapacağız" ifadelerini kullandı.

Belçika

Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, Ukrayna'ya gönderilen silahların Rus topraklarını hedef almak için kullanılamayacağını söyledi.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Dedonder'in ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin Ukrayna ordusuna sağlanan silahların kullanımıyla ilgili tutumunun değişmediği belirtildi.

Buna göre, Belçika'dan Ukrayna'ya gönderilen silahlarla Rus toprakları hedef alınamayacak.

Almanya

Ukrayna'nın Almanya'dan gönderilen silah ve mühimmatları uluslararası hukuk şartlarına uygun olarak kullanabileceği bildirildi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Rusya'nın Harkov Bölgesi'ndeki ilerleyişine dikkati çekerek "Hep birlikte, Ukrayna'nın uluslararası hukuk çerçevesinde bu saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. (Ukrayna) Bu amaçla tedarik edilen silahları, bizim tarafımızdan tedarik edilenler de dahil olmak üzere, uluslararası yasal yükümlülüklerine uygun olarak kullanabilir" ifadelerini kullandı.

Hollanda

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, şartların oluşması halinde, Hollanda'dan Ukrayna'ya gönderilen silahların Kiev yönetimince Rusya'ya karşı kullanılabileceğini söyledi.
Prag'da uluslararası kamuoyunda bir süredir tartışılan Ukrayna'ya NATO askerlerini gönderme ve NATO silahlarının Rusya topraklarına yönelik kullanılması konularına dair görüşleri sorulan Slot, "Hollanda'nın silah sistemlerinin ülke dışında kullanımı konusunda BM tüzüğünün 51'inci maddesine uymak çok önemli. Meşru müdafaa hakkınız varsa, silah sistemlerini kullanmada coğrafi sınırlama bulunmuyor. Kullandığımız ortak ilke budur" ifadelerini kullandı.

Estonya

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da, Prag'daki açıklamasında, ülkesinin başından itibaren Ukrayna'ya verilen silahlara yönelik sınırlandırmadan yana olmadığını belirterek, Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için özgürlük verilmesi gerektiğini ifade etti.

Tsahkna, birçok ülkenin Estonya'yı takip ettiğini belirterek, "ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin de Ukrayna için bu sınırlamayı kaldırmalarını ümit ediyorum" diye konuştu.

ABD ve İngiltere'den izin çıkmıştı

İngiltere'nin uzun süredir Kiev'in İngiliz yapımı silahlarla Rusya'yı vurmasına izin verdiği biliniyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Prag'da verdiği demeçte, İngiltere'nin Storm Shadow füzelerini Ukrayna'ya hiçbir kısıtlama olmadan sevk ettiğinin altını çizmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak da, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarından Harkov Bölgesi'ni tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan silahlarını kullanmasına izin verdiğini, ancak ATACMS operasyonel-taktik füzeleri ve diğer uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin yasağı kaldırmadığını söylemişti.

NATO'nun yeni üyesi İsveç ve Ukrayna güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Bu arada Ukrayna ve İsveç arasında 6 milyar 500 milyon euro tutarında askeri yardımı da içeren güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsveç'in başkenti Stokholm'da Başbakan Ulf Kristersson ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşme kapsamında güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladıklarını aktaran Zelenskiy, bu anlaşmanın ortak güvenlik için önemli olduğunun altını çizdi.

Anlaşmanın önemli kısmının ASC 890 model özel uçakların tedariki ve JAS 39 Gripen uçaklarının ilgili eğitimler de dahil olmak üzere Ukrayna'ya teslim edilmesi olduğunu belirten Zelenskiy, "Ayrıca İsveç savunma ürünlerinin ülkemizde yerlileştirilmesi, onarımı, bakımı ve üretimi konusunda da ikili işbirliğini geliştireceğiz" ifadesini kullandı.

Putin'den Stoltenberg'in çağrısına yanıt gelmişti

Batı yapımı silahlarla Rusya’ya saldırı düzenlenmesine izin verilmesi çağrısı yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Putin, uzun menzilli hassas silahların uzay istihbarat verileri olmadan kullanılamadığını vurgulamıştı.

Putin, “Eğer o (Stoltenberg) Rusya topraklarını uzun menzilli hassas silahlarla vurma olasılığından bahsediyorsa, benim gibi sivil olmasına rağmen askeri ve siyasi bir örgütün (NATO) başındaki bir kişi olarak uzun menzilli hassas silahların uzay keşif ekipmanı olmadan kullanılamayacağını bilmelidir” demişti.

Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyor

Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.
ATACMS füzeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
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