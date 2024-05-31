https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/imamogluna-7-yila-kadar-hapis-cezasi-isteniyordu-durusmadan-karar-cikmadi-1084391797.html

İmamoğlu'na 7 yıla kadar hapis cezası isteniyordu: Duruşmadan karar çıkmadı

İmamoğlu'na 7 yıla kadar hapis cezası isteniyordu: Duruşmadan karar çıkmadı

Sputnik Türkiye

İmamoğlu davasında karar çıkmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları sağlamayan... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T16:54+0300

2024-05-31T16:54+0300

2024-05-31T16:54+0300

politika

ekrem imamoğlu

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

mahkeme

bilirkişi

bilirkişi raporu

hapis

hapis cezası

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen bir ihalede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia ediliyor.İddianamede, İmamoğlu için 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.Duruşmada savcı, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu ile yargılama sırasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğunu belirterek, yeni bir bilirkişi raporunun alınmasını talep etti.Duruşma 2 Ekim'e ertelendiMahkeme, 3 kişiden oluşan heyetten yeni bir bilirkişi raporunun alınmasına karar vererek duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

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Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mahkeme, bilirkişi, bilirkişi raporu, hapis, hapis cezası