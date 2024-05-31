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İmamoğlu'na 7 yıla kadar hapis cezası isteniyordu: Duruşmadan karar çıkmadı
İmamoğlu'na 7 yıla kadar hapis cezası isteniyordu: Duruşmadan karar çıkmadı
Sputnik Türkiye
İmamoğlu davasında karar çıkmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları sağlamayan... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
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ibb meclisi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen bir ihalede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia ediliyor.İddianamede, İmamoğlu için 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.Duruşmada savcı, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu ile yargılama sırasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğunu belirterek, yeni bir bilirkişi raporunun alınmasını talep etti.Duruşma 2 Ekim'e ertelendiMahkeme, 3 kişiden oluşan heyetten yeni bir bilirkişi raporunun alınmasına karar vererek duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.
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ekrem imamoğlu, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mahkeme, bilirkişi, bilirkişi raporu, hapis, hapis cezası
ekrem imamoğlu, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mahkeme, bilirkişi, bilirkişi raporu, hapis, hapis cezası

İmamoğlu'na 7 yıla kadar hapis cezası isteniyordu: Duruşmadan karar çıkmadı

16:54 31.05.2024
© AAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AA
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İmamoğlu davasında karar çıkmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları sağlamayan bir firmaya ihale verdiği iddiasıyla yargılandığı davada yeniden bilirkişi raporu istenmesine karar verildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen bir ihalede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia ediliyor.
İddianamede, İmamoğlu için 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.
Duruşmada savcı, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu ile yargılama sırasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğunu belirterek, yeni bir bilirkişi raporunun alınmasını talep etti.

Duruşma 2 Ekim'e ertelendi

Mahkeme, 3 kişiden oluşan heyetten yeni bir bilirkişi raporunun alınmasına karar vererek duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.
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