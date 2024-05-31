https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/imamogluna-7-yila-kadar-hapis-cezasi-isteniyordu-durusmadan-karar-cikmadi-1084391797.html
İmamoğlu'na 7 yıla kadar hapis cezası isteniyordu: Duruşmadan karar çıkmadı
İmamoğlu'na 7 yıla kadar hapis cezası isteniyordu: Duruşmadan karar çıkmadı
Sputnik Türkiye
İmamoğlu davasında karar çıkmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları sağlamayan... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T16:54+0300
2024-05-31T16:54+0300
2024-05-31T16:54+0300
politika
ekrem imamoğlu
ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
mahkeme
bilirkişi
bilirkişi raporu
hapis
hapis cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082321168_0:35:880:530_1920x0_80_0_0_8e208b400e54bf8da6915e6af56a1bb0.jpg
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen bir ihalede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia ediliyor.İddianamede, İmamoğlu için 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.Duruşmada savcı, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu ile yargılama sırasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğunu belirterek, yeni bir bilirkişi raporunun alınmasını talep etti.Duruşma 2 Ekim'e ertelendiMahkeme, 3 kişiden oluşan heyetten yeni bir bilirkişi raporunun alınmasına karar vererek duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/istanbulda-hotele-el-bombali-saldiri-saldirganin-cocuk-oldugu-ortaya-cikti--1084386228.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082321168_0:0:880:661_1920x0_80_0_0_1d7c4583427d52af2f411106c6856ce0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekrem imamoğlu, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mahkeme, bilirkişi, bilirkişi raporu, hapis, hapis cezası
ekrem imamoğlu, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mahkeme, bilirkişi, bilirkişi raporu, hapis, hapis cezası
İmamoğlu'na 7 yıla kadar hapis cezası isteniyordu: Duruşmadan karar çıkmadı
İmamoğlu davasında karar çıkmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları sağlamayan bir firmaya ihale verdiği iddiasıyla yargılandığı davada yeniden bilirkişi raporu istenmesine karar verildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen bir ihalede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia ediliyor.
İddianamede, İmamoğlu için 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.
Duruşmada savcı, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu ile yargılama sırasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğunu belirterek, yeni bir bilirkişi raporunun alınmasını talep etti.
Duruşma 2 Ekim'e ertelendi
Mahkeme, 3 kişiden oluşan heyetten yeni bir bilirkişi raporunun alınmasına karar vererek duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.