https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/istanbulda-hotele-el-bombali-saldiri-saldirganin-cocuk-oldugu-ortaya-cikti--1084386228.html
İstanbul'da otele el bombalı saldırı: Saldırganın çocuk olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da otele el bombalı saldırı: Saldırganın çocuk olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir otele 13.00 sıralarında motosikletle gelen yaşı küçük bir çocuk tarafından el bombalı düzenlendiği aktarıldı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T15:06+0300
2024-05-31T15:06+0300
2024-05-31T15:15+0300
türkiye
saldırı
silahlı saldırı
son dakika
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Farklı haber kaynaklarına göre, Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir otele 13.00 sıralarında motosikletle gelen yaşı küçük bir çocuk tarafından el bombalı düzenlendi.Bomba patlamazken otelde bulunan bir kişi bombayı atan kişiye silahla ateş etti.İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Aynı yere önceden silahlı saldırı düzenlenmişti El bombalı saldırı düzenlenen otele nisan ayında da uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmişti. Öte yandan el bombası atan çocuğun kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/metro-istanbul-duyurdu-1500dan-itibaren-bazi-hatlar-ikinci-bir-duyuruya-kadar-kapatilacak-1084383584.html
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saldırı, silahlı saldırı, son dakika
saldırı, silahlı saldırı, son dakika
İstanbul'da otele el bombalı saldırı: Saldırganın çocuk olduğu ortaya çıktı
15:06 31.05.2024 (güncellendi: 15:15 31.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir otele 13.00 sıralarında motosikletle gelen yaşı küçük bir çocuk tarafından el bombalı düzenlendiği aktarıldı.
Farklı haber kaynaklarına göre, Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir otele 13.00 sıralarında motosikletle gelen yaşı küçük bir çocuk tarafından el bombalı düzenlendi.
Bomba patlamazken otelde bulunan bir kişi bombayı atan kişiye silahla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aynı yere önceden silahlı saldırı düzenlenmişti
El bombalı saldırı düzenlenen otele nisan ayında da uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmişti. Öte yandan el bombası atan çocuğun kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi.