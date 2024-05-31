https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/cumhurbaskani-erdogan-macaristan-basbakani-viktor-orbanin-dogum-gununu-tebrik-etti-1084384536.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın doğum gününü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın doğum gününü tebrik etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T13:46+0300

2024-05-31T13:46+0300

2024-05-31T13:47+0300

türkiye

macaristan

viktor orban

recep tayyip erdoğan

doğum günü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği Dönem Başkanlığında başarılar dilerken, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viktor Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/cumhurbaskani-erdogan-chp-ziyaretinin-tarihini-acikladi-1084313465.html

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macaristan, viktor orban, recep tayyip erdoğan, doğum günü