https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/cumhurbaskani-erdogan-macaristan-basbakani-viktor-orbanin-dogum-gununu-tebrik-etti-1084384536.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın doğum gününü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın doğum gününü tebrik etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T13:46+0300
2024-05-31T13:46+0300
2024-05-31T13:47+0300
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recep tayyip erdoğan
doğum günü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği Dönem Başkanlığında başarılar dilerken, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viktor Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/cumhurbaskani-erdogan-chp-ziyaretinin-tarihini-acikladi-1084313465.html
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macaristan, viktor orban, recep tayyip erdoğan, doğum günü
macaristan, viktor orban, recep tayyip erdoğan, doğum günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın doğum gününü tebrik etti
13:46 31.05.2024 (güncellendi: 13:47 31.05.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği Dönem Başkanlığında başarılar dilerken, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viktor Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.