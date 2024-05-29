https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/cumhurbaskani-erdogan-chp-ziyaretinin-tarihini-acikladi-1084313465.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ziyaretinin tarihini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ziyaretinin tarihini açıkladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapacağı iadeiziyaretin tarihine ilişkin soruya, "Ayın 9'undan... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T13:55+0300
2024-05-29T13:55+0300
2024-05-29T14:28+0300
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Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, CHP Genel Merkezinde ziyaretiniz bekleniyor, tarih belli mi?" sorusuna Erdoğan, "Ayın 9'undan sonra." cevabını verdi.Dervişoğlu ile görüşecek mi?Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin soruya da "Bugün bir görüşmemiz yok. Arkadaşlarımız, ilgili birimlerimiz görüşecekler, Görüşmememiz için hiçbir neden, hiçbir sebep yok." karşılığını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/erdogan-bazi-kamu-hizmetlerinde-vatandasin-sikayeti-cogaldi-farkindayiz-1084281331.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, son dakika
recep tayyip erdoğan, ak parti, son dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ziyaretinin tarihini açıkladı
13:55 29.05.2024 (güncellendi: 14:28 29.05.2024)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapacağı iadeiziyaretin tarihine ilişkin soruya, "Ayın 9'undan sonra." yanıtını verdi.
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, CHP Genel Merkezinde ziyaretiniz bekleniyor, tarih belli mi?" sorusuna Erdoğan, "Ayın 9'undan sonra." cevabını verdi.
Dervişoğlu ile görüşecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin soruya da "Bugün bir görüşmemiz yok. Arkadaşlarımız, ilgili birimlerimiz görüşecekler, Görüşmememiz için hiçbir neden, hiçbir sebep yok." karşılığını verdi.