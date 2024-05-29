https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/cumhurbaskani-erdogan-chp-ziyaretinin-tarihini-acikladi-1084313465.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ziyaretinin tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ziyaretinin tarihini açıkladı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapacağı iadeiziyaretin tarihine ilişkin soruya, "Ayın 9'undan... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T13:55+0300

2024-05-29T13:55+0300

2024-05-29T14:28+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

son dakika

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Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, CHP Genel Merkezinde ziyaretiniz bekleniyor, tarih belli mi?" sorusuna Erdoğan, "Ayın 9'undan sonra." cevabını verdi.Dervişoğlu ile görüşecek mi?Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin soruya da "Bugün bir görüşmemiz yok. Arkadaşlarımız, ilgili birimlerimiz görüşecekler, Görüşmememiz için hiçbir neden, hiçbir sebep yok." karşılığını verdi.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, son dakika