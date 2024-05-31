https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/chp-lideri-ozgur-ozel-en-onemli-vaadimiz-avrupa-birligidir-1084377880.html
CHP lideri Özgür Özel: 'En önemli vaadimiz Avrupa Birliği’dir'
CHP lideri Özgür Özel: 'En önemli vaadimiz Avrupa Birliği’dir'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin iktidar olması halinde Türkiye'nin vize sorununu çözeceğini ve en büyük vaadinin Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği olduğunu... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T10:28+0300
2024-05-31T10:28+0300
2024-05-31T10:28+0300
türkiye
özgür özel
avrupa birliği
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
vize
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV ekranlarına katılarak gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.Canlı yayında CHP'nin politikaları ve vaatleri hakkında konuşan Özel, Avrupa Birliği hedefleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:''Biz geldiğimizde en önemli vaadimiz Avrupa Birliği’dir. Hatta Avrupa Birliği'ndeki büyükelçilerle yaptığım toplantıları da anlatayım. Biz geldiğimizde Türkiye, Avrupa Birliği yolculuğuna hızla devam edecek''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/hurriyet-yazari-selvi-ozgur-ozel-osman-kavala-konusunu-actiginda-bahcelinin-yaniti-ne-olmus-1083668164.html
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avrupa birliği
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özgür özel, avrupa birliği, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), vize
özgür özel, avrupa birliği, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), vize
CHP lideri Özgür Özel: 'En önemli vaadimiz Avrupa Birliği’dir'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin iktidar olması halinde Türkiye'nin vize sorununu çözeceğini ve en büyük vaadinin Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV ekranlarına katılarak gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.
Canlı yayında CHP'nin politikaları ve vaatleri hakkında konuşan Özel, Avrupa Birliği hedefleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
''Biz geldiğimizde en önemli vaadimiz Avrupa Birliği’dir. Hatta Avrupa Birliği'ndeki büyükelçilerle yaptığım toplantıları da anlatayım. Biz geldiğimizde Türkiye, Avrupa Birliği yolculuğuna hızla devam edecek''