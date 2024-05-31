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CHP lideri Özgür Özel: 'En önemli vaadimiz Avrupa Birliği’dir'
CHP lideri Özgür Özel: 'En önemli vaadimiz Avrupa Birliği’dir'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin iktidar olması halinde Türkiye'nin vize sorununu çözeceğini ve en büyük vaadinin Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği olduğunu... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV ekranlarına katılarak gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.Canlı yayında CHP'nin politikaları ve vaatleri hakkında konuşan Özel, Avrupa Birliği hedefleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:''Biz geldiğimizde en önemli vaadimiz Avrupa Birliği’dir. Hatta Avrupa Birliği'ndeki büyükelçilerle yaptığım toplantıları da anlatayım. Biz geldiğimizde Türkiye, Avrupa Birliği yolculuğuna hızla devam edecek''
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özgür özel, avrupa birliği, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), vize

CHP lideri Özgür Özel: 'En önemli vaadimiz Avrupa Birliği’dir'

10:28 31.05.2024
© AA / Doğukan KeskinkılıçDil Derneği'nin 37. kuruluş yıl dönümü, Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenen Ustalara Saygı Gecesi'nde kutlandı. Programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşma yaptı
Dil Derneği'nin 37. kuruluş yıl dönümü, Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenen Ustalara Saygı Gecesi'nde kutlandı. Programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin iktidar olması halinde Türkiye'nin vize sorununu çözeceğini ve en büyük vaadinin Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV ekranlarına katılarak gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.
Canlı yayında CHP'nin politikaları ve vaatleri hakkında konuşan Özel, Avrupa Birliği hedefleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
''Biz geldiğimizde en önemli vaadimiz Avrupa Birliği’dir. Hatta Avrupa Birliği'ndeki büyükelçilerle yaptığım toplantıları da anlatayım. Biz geldiğimizde Türkiye, Avrupa Birliği yolculuğuna hızla devam edecek''
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
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