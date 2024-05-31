https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/chp-lideri-ozgur-ozel-en-onemli-vaadimiz-avrupa-birligidir-1084377880.html

CHP lideri Özgür Özel: 'En önemli vaadimiz Avrupa Birliği’dir'

CHP lideri Özgür Özel: 'En önemli vaadimiz Avrupa Birliği’dir'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin iktidar olması halinde Türkiye'nin vize sorununu çözeceğini ve en büyük vaadinin Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği olduğunu... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T10:28+0300

2024-05-31T10:28+0300

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türkiye

özgür özel

avrupa birliği

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

vize

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV ekranlarına katılarak gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.Canlı yayında CHP'nin politikaları ve vaatleri hakkında konuşan Özel, Avrupa Birliği hedefleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:''Biz geldiğimizde en önemli vaadimiz Avrupa Birliği’dir. Hatta Avrupa Birliği'ndeki büyükelçilerle yaptığım toplantıları da anlatayım. Biz geldiğimizde Türkiye, Avrupa Birliği yolculuğuna hızla devam edecek''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/hurriyet-yazari-selvi-ozgur-ozel-osman-kavala-konusunu-actiginda-bahcelinin-yaniti-ne-olmus-1083668164.html

türkiye

avrupa birliği

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