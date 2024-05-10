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Abdulkadir Selvi: Özgür Özel, Osman Kavala konusunu açtığında Bahçeli'nin yanıtı ne olmuş?
Abdulkadir Selvi: Özgür Özel, Osman Kavala konusunu açtığında Bahçeli'nin yanıtı ne olmuş?
Sputnik Türkiye
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde en çok merak edilen konunun Osman Kavala... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T09:37+0300
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politika
abdulkadir selvi
ak parti
mhp
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
devlet bahçeli
özgür özel
osman kavala
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Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde en çok merak edilen konunun Osman Kavala olduğunu belirterek, "O nedenle görüşmede Özgür Özel, Osman Kavala konusunu açtı mı? Devlet Bahçeli’nin yanıtı ne oldu?" diye yazdı.Özel'in Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkûmlarıyla ilgili konuyu gündeme getirdiğini savunan Selvi, "AİHM kararları ve Avrupa Konseyi’ndeki sürece işaret ederek, 'Avrupa istemeden biz bu işi çözmeliyiz' demiş. Peki MHP lideri nasıl karşılamış, Bahçeli’nin yanıtı ne olmuş? Onu da zamanı gelince yazacağım" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/abdulkadir-selviden-bahceliye-kavala-yaniti-ben-kavala-sevdalisi-degil-turkiye-sevdalisiyim-1083592638.html
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abdulkadir selvi, ak parti, mhp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), devlet bahçeli, özgür özel, osman kavala, aihm

Abdulkadir Selvi: Özgür Özel, Osman Kavala konusunu açtığında Bahçeli'nin yanıtı ne olmuş?

09:37 10.05.2024 (güncellendi: 09:38 10.05.2024)
© AA / Harun ÖzalpCHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AA / Harun Özalp
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde en çok merak edilen konunun Osman Kavala olduğunu belirterek, "O nedenle görüşmede Özgür Özel, Osman Kavala konusunu açtı mı? Devlet Bahçeli’nin yanıtı ne oldu?" diye yazdı.
Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde en çok merak edilen konunun Osman Kavala olduğunu belirterek, "O nedenle görüşmede Özgür Özel, Osman Kavala konusunu açtı mı? Devlet Bahçeli’nin yanıtı ne oldu?" diye yazdı.

Özel'in Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkûmlarıyla ilgili konuyu gündeme getirdiğini savunan Selvi, "AİHM kararları ve Avrupa Konseyi’ndeki sürece işaret ederek, 'Avrupa istemeden biz bu işi çözmeliyiz' demiş. Peki MHP lideri nasıl karşılamış, Bahçeli’nin yanıtı ne olmuş? Onu da zamanı gelince yazacağım" ifadelerini kullandı.
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
POLİTİKA
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye Kavala yanıtı: 'Ben Kavala sevdalısı değil, Türkiye sevdalısıyım'
8 Mayıs, 09:31
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