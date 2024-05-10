https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/hurriyet-yazari-selvi-ozgur-ozel-osman-kavala-konusunu-actiginda-bahcelinin-yaniti-ne-olmus-1083668164.html
Abdulkadir Selvi: Özgür Özel, Osman Kavala konusunu açtığında Bahçeli'nin yanıtı ne olmuş?
Abdulkadir Selvi: Özgür Özel, Osman Kavala konusunu açtığında Bahçeli'nin yanıtı ne olmuş?
Sputnik Türkiye
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde en çok merak edilen konunun Osman Kavala... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T09:37+0300
2024-05-10T09:37+0300
2024-05-10T09:38+0300
politika
abdulkadir selvi
ak parti
mhp
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
devlet bahçeli
özgür özel
osman kavala
aihm
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Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde en çok merak edilen konunun Osman Kavala olduğunu belirterek, "O nedenle görüşmede Özgür Özel, Osman Kavala konusunu açtı mı? Devlet Bahçeli’nin yanıtı ne oldu?" diye yazdı.Özel'in Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkûmlarıyla ilgili konuyu gündeme getirdiğini savunan Selvi, "AİHM kararları ve Avrupa Konseyi’ndeki sürece işaret ederek, 'Avrupa istemeden biz bu işi çözmeliyiz' demiş. Peki MHP lideri nasıl karşılamış, Bahçeli’nin yanıtı ne olmuş? Onu da zamanı gelince yazacağım" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/abdulkadir-selviden-bahceliye-kavala-yaniti-ben-kavala-sevdalisi-degil-turkiye-sevdalisiyim-1083592638.html
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abdulkadir selvi, ak parti, mhp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), devlet bahçeli, özgür özel, osman kavala, aihm
abdulkadir selvi, ak parti, mhp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), devlet bahçeli, özgür özel, osman kavala, aihm
Abdulkadir Selvi: Özgür Özel, Osman Kavala konusunu açtığında Bahçeli'nin yanıtı ne olmuş?
09:37 10.05.2024 (güncellendi: 09:38 10.05.2024)
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde en çok merak edilen konunun Osman Kavala olduğunu belirterek, "O nedenle görüşmede Özgür Özel, Osman Kavala konusunu açtı mı? Devlet Bahçeli’nin yanıtı ne oldu?" diye yazdı.
Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde en çok merak edilen konunun Osman Kavala olduğunu belirterek, "O nedenle görüşmede Özgür Özel, Osman Kavala konusunu açtı mı? Devlet Bahçeli’nin yanıtı ne oldu?" diye yazdı.
Özel'in Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkûmlarıyla ilgili konuyu gündeme getirdiğini savunan Selvi, "AİHM kararları ve Avrupa Konseyi’ndeki sürece işaret ederek, 'Avrupa istemeden biz bu işi çözmeliyiz' demiş. Peki MHP lideri nasıl karşılamış, Bahçeli’nin yanıtı ne olmuş? Onu da zamanı gelince yazacağım" ifadelerini kullandı.