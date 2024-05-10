https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/hurriyet-yazari-selvi-ozgur-ozel-osman-kavala-konusunu-actiginda-bahcelinin-yaniti-ne-olmus-1083668164.html

Abdulkadir Selvi: Özgür Özel, Osman Kavala konusunu açtığında Bahçeli'nin yanıtı ne olmuş?

Abdulkadir Selvi: Özgür Özel, Osman Kavala konusunu açtığında Bahçeli'nin yanıtı ne olmuş?

Sputnik Türkiye

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde en çok merak edilen konunun Osman Kavala... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T09:37+0300

2024-05-10T09:37+0300

2024-05-10T09:38+0300

politika

abdulkadir selvi

ak parti

mhp

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

devlet bahçeli

özgür özel

osman kavala

aihm

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Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde en çok merak edilen konunun Osman Kavala olduğunu belirterek, "O nedenle görüşmede Özgür Özel, Osman Kavala konusunu açtı mı? Devlet Bahçeli’nin yanıtı ne oldu?" diye yazdı.Özel'in Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkûmlarıyla ilgili konuyu gündeme getirdiğini savunan Selvi, "AİHM kararları ve Avrupa Konseyi’ndeki sürece işaret ederek, 'Avrupa istemeden biz bu işi çözmeliyiz' demiş. Peki MHP lideri nasıl karşılamış, Bahçeli’nin yanıtı ne olmuş? Onu da zamanı gelince yazacağım" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/abdulkadir-selviden-bahceliye-kavala-yaniti-ben-kavala-sevdalisi-degil-turkiye-sevdalisiyim-1083592638.html

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abdulkadir selvi, ak parti, mhp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), devlet bahçeli, özgür özel, osman kavala, aihm