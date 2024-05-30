https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/tuik-egitim-istatistikleri-okuma-yazma-bilenlerin-orani-belli-oldu-1084364635.html

TÜİK eğitim istatistikleri: Okuma yazma bilenlerin oranı belli oldu

TÜİK eğitim istatistikleri: Okuma yazma bilenlerin oranı belli oldu

Sputnik Türkiye

TÜİK'in 2023 yılı ulusal eğitim istatistiklerine göre, 2008-2023 döneminde kadınlarda okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 86.9'dan 96'ya, erkeklerde yüzde... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T21:03+0300

2024-05-30T21:03+0300

2024-05-30T21:19+0300

türkiye

eğitim

muş

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

şanlıurfa

kastamonu

istanbul

hakkari

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Türkiye'de ortalama eğitim süresi 2023'te 9.3 yıl olurken, yükseköğretim mezunlarının oranı 25 yaş ve üzeri nüfusta yüzde 24.6'ya çıktı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı ulusal eğitim istatistiklerini yayınladı.Buna göre, 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının 25 yaş ve üzeri toplam nüfus içindeki oranı 2008'de yüzde 9.8 iken geçen yıl yüzde 24.6 oldu. Söz konusu yaş grubu içindeki ilkokul ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı ise 2008'de yüzde 26.5 iken 2023'te yüzde 48.3 olarak hesaplandı.Türkiye'de ortalama eğitim süresi 9.3 yıl oldu25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2011'de 7.3 yıl iken, 2023'te 9.3 yıla çıktı. Bu süre 2022 yılında 9.2 yıl olarak hesaplanmıştı. Ortalama eğitim süresi 2023 yılı için kadınlarda 8.6 yıl, erkeklerde 10.1 yıl olarak kayıtlara geçti.Ortalama eğitim süresi en yüksek il Ankara25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin 2023'te en yüksek olduğu il 10.7 yılla Ankara oldu. Başkenti sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7.4 yılla Ağrı olarak belirlendi. Söz konusu ili Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van izledi.Ortalama eğitim süresi en yüksek ve en düşük artış gösterdiği iller25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin 2014-2023 yıllarında en yüksek artış gösterdiği ilk 5 il, yüzde 54.1 ile Şırnak, yüzde 46.2 ile Hakkari, yüzde 40.8 ile Muş, yüzde 40.5 ile Bingöl ve Siirt olarak sıralandı. En düşük artış gösteren ilk 5 il ise yüzde 14.6 ile Ankara, yüzde 16.2 ile Eskişehir, yüzde 16.3 ile Tekirdağ, yüzde 17 ile İzmir ve yüzde 17.1 ile Yalova oldu.2008'de 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 91.8 iken, 2023'te yüzde 97.6 olarak hesaplandı. 2008-2023 yıllarında kadınlarda okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 86.9'dan yüzde 96'ya, erkeklerde ise yüzde 96.7'den yüzde 99.2'ye çıktı. Annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 84.6'sı yükseköğretimi okudu25 yaş ve üzeri nüfusta, annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 84.6'sının yükseköğretim, yüzde 12,5'inin ortaöğretim ve yüzde 2.9'unun ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı belirlendi.Söz konusu nüfusta, babası yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 80.2'sinin yükseköğretim, yüzde 16'sının ortaöğretim ve yüzde 3,8'inin ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı görüldü.25 yaş ve üzeri nüfusta, annesi ortaöğretim mezunu olan fertlerin yüzde 64.3'ünün, babası ortaöğretim mezunu olan fertlerin yüzde 55.4'ünün yükseköğretim mezunu olduğu kaydedildi. Annesi ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan fertlerin yüzde 27.9'unun, babası ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan fertlerin yüzde 26,6'sının yükseköğretim mezunu olduğu belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-belli-oldu-1084282419.html

türkiye

muş

şanlıurfa

kastamonu

istanbul

hakkari

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