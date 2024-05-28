https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-belli-oldu-1084282419.html

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T15:50+0300

2024-05-28T15:50+0300

2024-05-28T15:50+0300

yaşam

okul

tatil

ilkokul

ilkokul

ortaokul

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.Okullar ne zaman açılacak?Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.Ara tatil ne zaman?Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/yeni-mufredat-onaylandi-1084241900.html

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