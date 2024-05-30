https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/tuba-unsal-acilen-hastaneye-kaldirildi-1084340666.html
Tuba Ünsal acilen hastaneye kaldırıldı
Tuba Ünsal acilen hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Son olarak Mehmed Fetihler Sultanı'nda Mara Hatun'u canlandıran ünlü oyuncu Tuba Ünsal acilen hastaneye kaldırıldı. 'Tuba Ünsal hastalığı ne' gibi sorular... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T11:46+0300
2024-05-30T11:46+0300
2024-05-30T11:45+0300
tuba ünsal
yaşam
fmf
atak
akdeniz ateşi
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ağır hasta
nöbet
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Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Tuba Ünsal, FMF atağı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Ünsal, hayranlarını bilgilendirdi.Ruhsar, Kara Melek, Tövbeler Tövbesi, Ruhumun Aynası, İçerde, Aşk 101 ve Gecenin Ucunda gibi birçok başarılı projede rol alan Tuba Ünsal, gece saatlerinde ani bir rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Ünlü oyuncu ayrıca; 'Bugün vücudumun atak sonrası perişan halinden sete de gidemedim' dedi.FMF Nedir?Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), genetik bir hastalık olup, en çok Akdeniz bölgesi kökenli insanlarda görülen otoinflamatuar bir bozukluktur. FMF, MEFV genindeki mutasyonlar nedeniyle ortaya çıkar ve genellikle çocukluk veya genç erişkinlik döneminde başlar. Hastalık, periyodik olarak tekrarlayan ateş ve iltihaplanma ataklarıyla karakterizedir.FMF Atağı Belirtileri Nelerdir?FMF atakları, genellikle 1-3 gün süren çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Başlıca FMF atağı belirtileri şunlardır:FMF Nasıl Teşhis Edilir?FMF teşhisi, genellikle klinik belirtiler ve aile öyküsü dikkate alınarak yapılır. Kan testleri ile iltihap seviyeleri ölçülür ve genetik testlerle MEFV genindeki mutasyonlar tespit edilebilir.FMF TedavisiFMF, tamamen tedavi edilemez ancak kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Kolşisin adlı ilaç, atakların sıklığını ve şiddetini azaltmak için kullanılır. Düzenli ilaç kullanımı, hastaların yaşam kalitesini artırır ve uzun vadeli komplikasyonları önlemeye yardımcı olur.FMF, yaşam boyu süren bir hastalık olmasına rağmen, uygun tedavi ve yönetim ile hastalar normal yaşamlarını sürdürebilirler. FMF ile ilgili daha fazla bilgi ve destek için bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/oyuncu-gulsah-comoglu-hayatini-kaybetti-1084318283.html
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Tuba Ünsal acilen hastaneye kaldırıldı
Son olarak Mehmed Fetihler Sultanı'nda Mara Hatun'u canlandıran ünlü oyuncu Tuba Ünsal acilen hastaneye kaldırıldı. 'Tuba Ünsal hastalığı ne' gibi sorular aratılmaya başlarken, oyuncunun FMF atağı geçirdiği ve sete ara verdiği öğrenildi. Peki, FMF nedir? FMF atağı belirtileri nelerdir?
Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Tuba Ünsal, FMF atağı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Ünsal, hayranlarını bilgilendirdi.
Ruhsar, Kara Melek, Tövbeler Tövbesi, Ruhumun Aynası, İçerde, Aşk 101 ve Gecenin Ucunda gibi birçok başarılı projede rol alan Tuba Ünsal, gece saatlerinde ani bir rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
'Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde kaldırıldığım hastanedeki çalışanlara çok teşekkür ederim. Sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım' ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu ayrıca; 'Bugün vücudumun atak sonrası perişan halinden sete de gidemedim' dedi.
Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), genetik bir hastalık olup, en çok Akdeniz bölgesi kökenli insanlarda görülen otoinflamatuar bir bozukluktur. FMF, MEFV genindeki mutasyonlar nedeniyle ortaya çıkar ve genellikle çocukluk veya genç erişkinlik döneminde başlar. Hastalık, periyodik olarak tekrarlayan ateş ve iltihaplanma ataklarıyla karakterizedir.
FMF Atağı Belirtileri Nelerdir?
FMF atakları, genellikle 1-3 gün süren çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Başlıca FMF atağı belirtileri şunlardır:
1.Yüksek Ateş
: Ateş genellikle aniden başlar ve 38-40 dereceye kadar çıkabilir.
2.Karın Ağrısı
: En sık görülen belirtilerden biridir ve genellikle şiddetli kramp tarzında hissedilir.
3.Göğüs Ağrısı
: Nefes almayı zorlaştıran, batıcı veya keskin ağrı şeklinde olabilir.
4.Eklem Ağrısı ve Şişlik
: Diz, ayak bileği gibi büyük eklemlerde ağrı ve şişlik görülebilir.
5.Cilt Döküntüleri
: Özellikle bacaklarda kızarıklık veya döküntüler oluşabilir.
6.Kas Ağrıları
: Özellikle bacaklarda olmak üzere yaygın kas ağrıları görülebilir.
7.Şişkinlik
: Karın bölgesinde şişkinlik ve rahatsızlık hissi olabilir.
FMF teşhisi, genellikle klinik belirtiler ve aile öyküsü dikkate alınarak yapılır. Kan testleri ile iltihap seviyeleri ölçülür ve genetik testlerle MEFV genindeki mutasyonlar tespit edilebilir.
FMF, tamamen tedavi edilemez ancak kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Kolşisin adlı ilaç, atakların sıklığını ve şiddetini azaltmak için kullanılır. Düzenli ilaç kullanımı, hastaların yaşam kalitesini artırır ve uzun vadeli komplikasyonları önlemeye yardımcı olur.
FMF, yaşam boyu süren bir hastalık olmasına rağmen, uygun tedavi ve yönetim ile hastalar normal yaşamlarını sürdürebilirler. FMF ile ilgili daha fazla bilgi ve destek için bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.