https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/oyuncu-gulsah-comoglu-hayatini-kaybetti-1084318283.html
Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
2 yıldır kanser tedavisi gören 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T16:11+0300
2024-05-29T16:11+0300
2024-05-29T16:12+0300
yaşam
gülşah çomoğlu
oyuncu
öldü
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'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' ve 'Yüksek Sosyete' projeleriyle tanınan 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu, hayatını kaybetti.2 yıldır kanser tedavisi gören Çomoğlu 2 yıl önce anne olmuştu. Çomoğlu'nun ölüm haberini eşi Gökhan Günal, sosyal medya hesabından duyurdu. Gökhan Günal mesajda şu notu paylaştı:"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."
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gülşah çomoğlu, oyuncu, öldü
gülşah çomoğlu, oyuncu, öldü
Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
16:11 29.05.2024 (güncellendi: 16:12 29.05.2024)
2 yıldır kanser tedavisi gören 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti.
'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' ve 'Yüksek Sosyete' projeleriyle tanınan 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu, hayatını kaybetti.
2 yıldır kanser tedavisi gören Çomoğlu 2 yıl önce anne olmuştu.
Çomoğlu'nun ölüm haberini eşi Gökhan Günal, sosyal medya hesabından duyurdu.
Gökhan Günal mesajda şu notu paylaştı:
"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."