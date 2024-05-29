https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/oyuncu-gulsah-comoglu-hayatini-kaybetti-1084318283.html

Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

2 yıldır kanser tedavisi gören 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T16:11+0300

2024-05-29T16:11+0300

2024-05-29T16:12+0300

yaşam

gülşah çomoğlu

oyuncu

öldü

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'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' ve 'Yüksek Sosyete' projeleriyle tanınan 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu, hayatını kaybetti.2 yıldır kanser tedavisi gören Çomoğlu 2 yıl önce anne olmuştu. Çomoğlu'nun ölüm haberini eşi Gökhan Günal, sosyal medya hesabından duyurdu. Gökhan Günal mesajda şu notu paylaştı:"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."

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gülşah çomoğlu, oyuncu, öldü