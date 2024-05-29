Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hakan Fidan'a soru önergesi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiny House alırken dikkat edilmesi gerekenler
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Korkmazcan: İran’da Reisi’nin politikaları değişmez
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yıllarca bize anlattıkları uluslararası kurumlara bugün yaptırım uygulamayı konuşuyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Erdoğan’dan İmamoğlu'na 'Roma seyahati' eleştirisi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpekleri sorunu nedir?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Hayvan hakları koruma yasası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
17:45
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Meloni dünya gündeminde: Hakarete böyle yanıt verdi!
18:16
3 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
18:26
7 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
18:41
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
18:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
19:08
4 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
19:19
9 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
19:48
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/oyuncu-gulsah-comoglu-hayatini-kaybetti-1084318283.html
Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
2 yıldır kanser tedavisi gören 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T16:11+0300
2024-05-29T16:12+0300
yaşam
gülşah çomoğlu
oyuncu
öldü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084318129_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_338e5fbcedb6303ac51f00335e852e00.png
'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' ve 'Yüksek Sosyete' projeleriyle tanınan 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu, hayatını kaybetti.2 yıldır kanser tedavisi gören Çomoğlu 2 yıl önce anne olmuştu. Çomoğlu'nun ölüm haberini eşi Gökhan Günal, sosyal medya hesabından duyurdu. Gökhan Günal mesajda şu notu paylaştı:"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/oyuncu-elcin-sangu-nereye-kayboldun-sesin-cikmiyor-diyorlar-sadece-oyun-oynuyorum-1084251607.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084318129_0:0:1840:1381_1920x0_80_0_0_24ba045d07b7738fa62e6b86d2b06840.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gülşah çomoğlu, oyuncu, öldü
gülşah çomoğlu, oyuncu, öldü

Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

16:11 29.05.2024 (güncellendi: 16:12 29.05.2024)
Gülşah Çomoğlu
Gülşah Çomoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
Abone ol
2 yıldır kanser tedavisi gören 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti.
'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' ve 'Yüksek Sosyete' projeleriyle tanınan 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu, hayatını kaybetti.
2 yıldır kanser tedavisi gören Çomoğlu 2 yıl önce anne olmuştu.
Çomoğlu'nun ölüm haberini eşi Gökhan Günal, sosyal medya hesabından duyurdu.
Gökhan Günal mesajda şu notu paylaştı:
"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."
Elçin Sangu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
YAŞAM
Oyuncu Elçin Sangu: Nereye kayboldun sesin çıkmıyor diyorlar, sadece oyun oynuyorum
27 Mayıs, 17:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала