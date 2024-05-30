https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/sifir-araclara-yeni-duzenleme-geliyor-ekstradan-100-bin-tlyi-asan-masraf-cikaracak-1084332906.html

Sıfır araçlara yeni düzenleme geliyor: Ekstradan 100 bin TL'yi aşan masraf çıkaracak

Sıfır araçlara yeni düzenleme geliyor: Ekstradan 100 bin TL'yi aşan masraf çıkaracak

Sputnik Türkiye

AB’nin ilk aşamasını 2022’de devreye aldığı otomobil ve yol güvenliği mevzuatı (GSR 2), 7 Temmuz’da yürürlüğe giriyor. Yeni alınacak sıfır araçlarda zorunlu... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T07:22+0300

2024-05-30T07:22+0300

2024-05-30T07:22+0300

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7 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği (AB) otomobil ve yol güvenliği mevzuatıyla (GSR II); akıllı hız yardımı, uykulu sürücü uyarısı, otomatik frenleme gibi bir dizi güvenlik önlemi, Türkiye’de yeni alınacak sıfır araçlarda zorunlu olacak. Yeni otomobil aksamlarının araç fiyatlarına 2 bin euro’ya varan ek maliyetler getirmesi beklenirken, galeriler de standartları karşılamayan araçlarını bir an önce satmak için harekete geçti.Otomotiv piyasasının gözü 7 Temmuz’a çevrildi. Daha önce opsiyonel olan bazı güvenlik uygulamaları, AB mevzuatına uyum kapsamında bu tarihten itibaren standart olacak. Milliyet'te yer alan habere göre, trafik kazalarının yüzde 95’inde insan hatasının rol oynadığı yönündeki verilerden hareket alan düzenlemelerle araç ve yol güvenliğinin iyileştirilecek. Yeni dönemde bu amaçla uygulanmaya başlanacak olan “GSR II” standartıyla, tüm karayolu taşıtları için (otomobiller, kamyonetler, kamyonlar ve otobüsler) akıllı hız yardımı, kamera veya sensörlerle geri vites tespiti, sürücünün uykulu olması veya dikkatinin dağılması durumunda dikkat uyarısı, olay veri kaydedicileri ve acil durdurma sinyali zorunlu olurken, araba ve kamyonetler için şerit takip sistemleri ve otomatik frenleme gelecek.Ek masraflar 3 bin euroya kadar çıkabilirTürkiye’yi de ilgilendiren yeni düzenlemeyle, sıfır otomobillere gelecek zorunlu güvenlik aksamının yaklaşık 1000-2000 euro bandında ilave maliyete neden olacağı, bunun da en az 2-3 bin euro dolayında fiyatlara doğrudan yansıyacağı öngörülüyor. Ancak kritik tarihe günler kala bayi ve distribütörlerin, ellerindeki GSR II standartını karşılamayan araçların satışını hızlandırmak için fiyatları aşağı çekerken, bazı markaların “zararına kampanya” yaptığı kaydedildi. Güvenlik standartlarıyla artan sıfır araç maliyetlerinin, ikinci el oto piyasasına da yansıması öngörülüyor.

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