https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/300-bin-tlye-araba-dev-fabrika-ikinci-el-otomobilleri-tamamen-yenileyip-satisa-cikardi-1084298745.html

300 bin TL'ye araba artık hayal değil: İkinci el otomobiller tamamen yenileyip satışa çıkarıldı

300 bin TL'ye araba artık hayal değil: İkinci el otomobiller tamamen yenileyip satışa çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Türk otomobil pazarına yeni bir gelişme oldu. Fransız markası Renault, ikinci el araç modellerini yenileyerek Türkiye'de tekrar satışa çıkardı. Piyasa... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T08:10+0300

2024-05-29T08:10+0300

2024-05-29T08:57+0300

ekonomi

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Yenilenmiş araç olarak satışa çıkan araçların test sürüşleri, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü gibi birçok işlem tamamen bitirilmiş oluyor.A Haber'de yer alan bilgilere göre bu yenileme süreci, ikinci el otomobillerinin yeniden satışa çıkmasına olanak sağlıyor. Böylece, bütçesi kısıtlı olan tüketicilerin de otomobil sahibi olma fırsatına kavuşacakları anlamına geliyor.Fabrikada yenilenen tüm araçlarda firma tarafından onaylı yedek parçalar kullanılıyor.Fabrika Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo markaların ikinci el araçlarını yenileme işlemine başladı.Fiyat listesinde yer alan otomobiller, piyasa şartlarında satılan 2. el benzerlerine göre oldukça uygun fiyatlardan sunulurken, 300 bin liradan başlayan yenilenmiş araç fiyatları 1 milyon TL'nin üzerine kadar çıkabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/trafik-kanununda-degisiklige-gidildi-arac-muayene-hizmetleri-icin-yeni-karar-resmi-gazetede-1084300331.html

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