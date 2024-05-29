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300 bin TL'ye araba artık hayal değil: İkinci el otomobiller tamamen yenileyip satışa çıkarıldı
300 bin TL'ye araba artık hayal değil: İkinci el otomobiller tamamen yenileyip satışa çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Türk otomobil pazarına yeni bir gelişme oldu. Fransız markası Renault, ikinci el araç modellerini yenileyerek Türkiye'de tekrar satışa çıkardı. Piyasa... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T08:10+0300
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Yenilenmiş araç olarak satışa çıkan araçların test sürüşleri, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü gibi birçok işlem tamamen bitirilmiş oluyor.A Haber'de yer alan bilgilere göre bu yenileme süreci, ikinci el otomobillerinin yeniden satışa çıkmasına olanak sağlıyor. Böylece, bütçesi kısıtlı olan tüketicilerin de otomobil sahibi olma fırsatına kavuşacakları anlamına geliyor.Fabrikada yenilenen tüm araçlarda firma tarafından onaylı yedek parçalar kullanılıyor.Fabrika Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo markaların ikinci el araçlarını yenileme işlemine başladı.Fiyat listesinde yer alan otomobiller, piyasa şartlarında satılan 2. el benzerlerine göre oldukça uygun fiyatlardan sunulurken, 300 bin liradan başlayan yenilenmiş araç fiyatları 1 milyon TL'nin üzerine kadar çıkabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/trafik-kanununda-degisiklige-gidildi-arac-muayene-hizmetleri-icin-yeni-karar-resmi-gazetede-1084300331.html
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300 bin TL'ye araba artık hayal değil: İkinci el otomobiller tamamen yenileyip satışa çıkarıldı

08:10 29.05.2024 (güncellendi: 08:57 29.05.2024)
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
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Türk otomobil pazarına yeni bir gelişme oldu. Fransız markası Renault, ikinci el araç modellerini yenileyerek Türkiye'de tekrar satışa çıkardı. Piyasa şartlarının oldukça altında otomobiller bulmak mümkün. 300 bin TL'ye bile otomobil alınabilecek. Peki, ucuz araba almanın detayları neler? Satışa sunulacak ucuz araba modelleri hangileri olacak?
Yenilenmiş araç olarak satışa çıkan araçların test sürüşleri, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü gibi birçok işlem tamamen bitirilmiş oluyor.
A Haber'de yer alan bilgilere göre bu yenileme süreci, ikinci el otomobillerinin yeniden satışa çıkmasına olanak sağlıyor. Böylece, bütçesi kısıtlı olan tüketicilerin de otomobil sahibi olma fırsatına kavuşacakları anlamına geliyor.
Fabrikada yenilenen tüm araçlarda firma tarafından onaylı yedek parçalar kullanılıyor.
Fabrika Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo markaların ikinci el araçlarını yenileme işlemine başladı.
Fiyat listesinde yer alan otomobiller, piyasa şartlarında satılan 2. el benzerlerine göre oldukça uygun fiyatlardan sunulurken, 300 bin liradan başlayan yenilenmiş araç fiyatları 1 milyon TL'nin üzerine kadar çıkabiliyor.
Araç muayenesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
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