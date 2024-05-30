https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/resmi-gazetede-yayinlandi-vakiflar-genel-mudurlugu-sozlesmeli-personel-almaya-hazirlaniyor-1084332199.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel almaya hazırlanıyor
Resmi Gazete'de yayınlandı: Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel almaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Vakıflar Genel Müdürlüğünce mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, avukat, temizlik görevlisi ve şoför olmak üzere toplam... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T06:52+0300
2024-05-30T06:52+0300
2024-05-30T06:53+0300
ekonomi
sözleşmeli personel
personel
iş
kariyer
resmi gazete
duyuru
vakıflar genel müdürlüğü
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2022 KPSS puanı ile 18-35 yaş aralığında bulunan 33 büro personeli, 5 avukat, 10 mühendis, 4 sosyal çalışmacı, 39 koruma ve güvenlik görevlisi, 24 temizlik görevlisi, 7 de şoför alınacak.Başvurular e-Devlet'te Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşeAlım ve Kariyer Kapısı üzerinden 9 Haziran'a kadar yapılabilecek. İşe alım için şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek.Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.
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sözleşmeli personel, personel, iş, kariyer, resmi gazete, duyuru, vakıflar genel müdürlüğü
sözleşmeli personel, personel, iş, kariyer, resmi gazete, duyuru, vakıflar genel müdürlüğü
Resmi Gazete'de yayınlandı: Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel almaya hazırlanıyor
06:52 30.05.2024 (güncellendi: 06:53 30.05.2024)
Vakıflar Genel Müdürlüğünce mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, avukat, temizlik görevlisi ve şoför olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2022 KPSS puanı ile 18-35 yaş aralığında bulunan 33 büro personeli, 5 avukat, 10 mühendis, 4 sosyal çalışmacı, 39 koruma ve güvenlik görevlisi, 24 temizlik görevlisi, 7 de şoför alınacak.
Başvurular e-Devlet'te Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden 9 Haziran'a kadar yapılabilecek. İşe alım için şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek.
Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.