https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/resmi-gazetede-yayinlandi-vakiflar-genel-mudurlugu-sozlesmeli-personel-almaya-hazirlaniyor-1084332199.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel almaya hazırlanıyor

Resmi Gazete'de yayınlandı: Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel almaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Vakıflar Genel Müdürlüğünce mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, avukat, temizlik görevlisi ve şoför olmak üzere toplam... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T06:52+0300

2024-05-30T06:52+0300

2024-05-30T06:53+0300

ekonomi

sözleşmeli personel

personel

iş

kariyer

resmi gazete

duyuru

vakıflar genel müdürlüğü

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2022 KPSS puanı ile 18-35 yaş aralığında bulunan 33 büro personeli, 5 avukat, 10 mühendis, 4 sosyal çalışmacı, 39 koruma ve güvenlik görevlisi, 24 temizlik görevlisi, 7 de şoför alınacak.Başvurular e-Devlet'te Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşeAlım ve Kariyer Kapısı üzerinden 9 Haziran'a kadar yapılabilecek. İşe alım için şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek.Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

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sözleşmeli personel, personel, iş, kariyer, resmi gazete, duyuru, vakıflar genel müdürlüğü