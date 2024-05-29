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Çalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?
Çalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?
Sputnik Türkiye
Temmuz ayına yaklaşırken çalışanların gözü ara zamda. Bir iş bulma platformu, yaptığı araştırma ile hem işveren hem de çalışanların beklentilerini ortaya... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T15:31+0300
2024-05-29T15:31+0300
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2024 yılının ilk yarısı geride kalırken, çalışanların gözü ara zamma çevrildi. Kamuoyunda ve çalışan kesimde ara zam merakı artıyor.İstihdam platformu 'Eleman nokta net'in' gerçekleştirdiği ankete göre çalışanların zam beklentisi yüksek. Ankete katılan çalışanların yüzde 82'si asgari ücrete zam yapılması gerektiğini düşünüyor.Asgari ücrete zam olmasa bile özel sektör çalışanlarının ara zam beklentisi var. 3 binden fazla kişiyle yapılan ankete göre Temmuz ayında maaşına yüzde 50 zam bekleyenlerin oranı yüzde 51.Anket katılımcılarının yüzde 30'u ise yüzde 37 oranında zam bekliyor. Ankete göre "Zam yapılmazsa yeni iş ararım" diyenlerin oranı ise yüzde 52 oldu. İşverenlerin ise yüzde 42'si ara zam yapmayı düşünüyor.Ankette zam yapmayacağını belirten şirket oranı yüzde 35 olurken, şirketlerin yüzde 23'ü ise henüz kararını vermedi.Bakan net konuştuÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam konusuyla ilgili net açıklamada bulundu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili ara zammın gündemlerinde olmadığını belirtti.Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek şu açıklamada bulundu; "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/vedat-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-ekonomik-veriler-iyiye-gidiyor-ek-zam-olmayacak-1083830525.html
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zam, asgari ücret, türkiye
zam, asgari ücret, türkiye

Çalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?

15:31 29.05.2024
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Temmuz ayına yaklaşırken çalışanların gözü ara zamda. Bir iş bulma platformu, yaptığı araştırma ile hem işveren hem de çalışanların beklentilerini ortaya koydu. Ankete göre çalışanların yüzde 52'si ara zam olmazsa iş değiştirecek. İşverenlerin ise yüzde 43'ü ara zam yapmayı planlıyor.
2024 yılının ilk yarısı geride kalırken, çalışanların gözü ara zamma çevrildi. Kamuoyunda ve çalışan kesimde ara zam merakı artıyor.
İstihdam platformu 'Eleman nokta net'in' gerçekleştirdiği ankete göre çalışanların zam beklentisi yüksek. Ankete katılan çalışanların yüzde 82'si asgari ücrete zam yapılması gerektiğini düşünüyor.
Asgari ücrete zam olmasa bile özel sektör çalışanlarının ara zam beklentisi var. 3 binden fazla kişiyle yapılan ankete göre Temmuz ayında maaşına yüzde 50 zam bekleyenlerin oranı yüzde 51.
Anket katılımcılarının yüzde 30'u ise yüzde 37 oranında zam bekliyor. Ankete göre "Zam yapılmazsa yeni iş ararım" diyenlerin oranı ise yüzde 52 oldu. İşverenlerin ise yüzde 42'si ara zam yapmayı düşünüyor.
Ankette zam yapmayacağını belirten şirket oranı yüzde 35 olurken, şirketlerin yüzde 23'ü ise henüz kararını vermedi.

Bakan net konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam konusuyla ilgili net açıklamada bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili ara zammın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek şu açıklamada bulundu; "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
TÜRKİYE
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Ekonomik veriler iyiye gidiyor, ek zam olmayacak'
15 Mayıs, 12:05
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