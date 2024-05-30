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Oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
Oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Usta sanatçı Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T14:57+0300
2024-05-30T15:20+0300
türkiye
ahmet uğurlu
oyuncu
son dakika
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Birçok yapımda rol alan Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, mesajında, "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin, Çobanbey mahallemizin ilk aktörü.. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp" ifadelerini kullandı.Cem Yılmaz: Gençlik kahramanımızdıCem Yılmaz ise üzüntülerini, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" ifadeleriyle dile getirdi.Uğurlu'nun acı haberini Cem Yılmaz duyurdu. Ünlü isim, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:Ahmet Uğurlu kimdir?Ahmet Uğurlu, 2 Ağustos 1952 yılında Konya’da dünyaya geldi. Ahmet Uğurlu’nun babası sağlık memuru, annesi Çorumlu bir ev hanımı. Babası tayinen Konya’ya gelip burada yaşarlarken, Ahmet Uğurlu ilk okula başlamadan Bursa’ya tayini çıkar, böylece Ahmet Uğurlu'nun gençliğinin büyük bir kısmı Bursa'da geçer. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da bitirdikten sonra Gazi ÜniversitesiResim bölümünü kazanıyor.Uğurlu, nasıl tiyatrocu olduğunu şöyle anlatıyor; “Tesadüfen tiyatrocu oldum. Bir mahalle arkadaşım Devlet Tiyatroları’nın açtığı bir kursa katılmak için beni de götürdü. Kapıda bekliyordum, işler uzayınca içeri girdim. Çok kalabalıktı içerisi. O sırada seçme yapılıyordu. “Gökyüzünden üveyikler uçar’ diye birmleydi. Benim de ağzımdan gayri ihtiyari çıktı. ‘Sen de buraya’ dediler, birden hoşuma gitti. Dilekçemi verdim ve kurslara katılmaya başladım. Üç ay içinde ikinci derecede rollere çıkmaya başladım. Sonra Ankara Konservatuar’ını okudum. Profesyonel oyunu ilk kez ben orada gördüm, o güne kadar görmemiştim.” Girenlerin yüzde doksan dokuzu bırakıyor. Fakat o devam ediyor ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda ikinci derecede rollerde oynuyor. Çok geçmeden Ankara'da Hacettepe Devlet Konservautarı'nda okuyor. Sonrasında on üç sene boyunca devlet tiyatrosunda bir çok oyunda rol alıyor. Uzunca bir zamandan sonra Atıf Yılmaz'dan bir film teklifi alıyor. İşte o zaman İlk filmi Mine ile sinemaya adım atmış oluyor.Ahmet Uğurlu döneminin en başarılı oyuncularından biri. Kendisinin yerli yabancı birçok ödülü bulunuyor. Fakat onu sadece oynadığı filmlerle veya tiyatro sahnesinde görebiliyorsunuz. Şu anki konumundan hayli memnun. Her televizyon programına çıkmıyor, röportaj vermiyor, her oyunu oynamıyor, seçiyor, yani para ve ün için çalışmıyor.Ahmet Uğurlu, Necef Uğurlu ile evli ve Orhan adında bir oğlu var. 1991 yılında boşandılar.Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları :2004 - Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu 1997 - Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu 1993 - Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu 1992 - İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu 1987 - Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu 1985 - Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu 1983 - İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu 1981 - Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu 1981 - Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu 1980 - Kunduz Kürk: Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu 1980 - Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu 1980 - Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu 1979 - Duruşma: Franz Kafka André GideJean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu 1979 - Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet TiyatrosuRol aldığı film ve diziler : Yapımcı :2009 - Zoraki Başkan (TV Dizisi) 1998 - Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi)Oyuncu (18) 2012 - Yol Ayrımı (TV Dizisi) 2010 - Memleket Meselesi (Adil Hoca) (Sinema Filmi) 2011 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2. Sezon (Aziz) (TV Dizisi) 2009 - Zoraki Başkan (Emin Eminoğlu) (TV Dizisi) 2007 - 2008 - Eşref Saati (Terzi Yadigar) (TV Dizisi) 2005 - Döngel Karhanesi (Keskin) (Sinema Filmi) 2002 - Başımıza Gelenler (Oğul-Zühtü) (TV Dizisi) 2000 - Gökten Düşen Hazine (Sinema Filmi) 1999 - Doğum Yeri Absürdistan (Emre Dönmez) (Sinema Filmi) 1999 - Dayım (Dayı)(Kısa Film) 1998 - Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi) 1997 - Avcı (Çolak Osman) (Sinema Filmi) 1996 - Tabutta Rövaşata (Mahsun) (Sinema Filmi) 1996 - Süt Kardeşler (Şevket) (TV Dizisi) 1992 - Karşı Show (Çaycı Turna) (TV Dizisi) 1982 - Mine (Ofisçi) (Sinema Filmi)Ödülleri : 1997) Selanik Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata) (1997) 9.Ankara Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata) (1997) Türk Eleştirmenleri Birliği, En İyi Oyuncu (Tabutta Rövaşata) (1996) 33. Antalya Film Festivali, Altın Portakal, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)
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Oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

14:57 30.05.2024 (güncellendi: 15:20 30.05.2024)
© Fotoğraf : Twitter/Ahmet UğurluAhmet Uğurlu
Ahmet Uğurlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© Fotoğraf : Twitter/Ahmet Uğurlu
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Ayrıntılar geliyor
Usta sanatçı Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti.
Birçok yapımda rol alan Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.
Algöz, mesajında, "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin, Çobanbey mahallemizin ilk aktörü.. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz: Gençlik kahramanımızdı

Cem Yılmaz ise üzüntülerini, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" ifadeleriyle dile getirdi.
Uğurlu'nun acı haberini Cem Yılmaz duyurdu. Ünlü isim, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:
"Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun... Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı, mekanı cennet olsun..."

Ahmet Uğurlu kimdir?

Ahmet Uğurlu, 2 Ağustos 1952 yılında Konya’da dünyaya geldi. Ahmet Uğurlu’nun babası sağlık memuru, annesi Çorumlu bir ev hanımı. Babası tayinen Konya’ya gelip burada yaşarlarken, Ahmet Uğurlu ilk okula başlamadan Bursa’ya tayini çıkar, böylece Ahmet Uğurlu'nun gençliğinin büyük bir kısmı Bursa'da geçer. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da bitirdikten sonra Gazi ÜniversitesiResim bölümünü kazanıyor.
Uğurlu, nasıl tiyatrocu olduğunu şöyle anlatıyor; “Tesadüfen tiyatrocu oldum. Bir mahalle arkadaşım Devlet Tiyatroları’nın açtığı bir kursa katılmak için beni de götürdü. Kapıda bekliyordum, işler uzayınca içeri girdim. Çok kalabalıktı içerisi. O sırada seçme yapılıyordu. “Gökyüzünden üveyikler uçar’ diye birmleydi. Benim de ağzımdan gayri ihtiyari çıktı. ‘Sen de buraya’ dediler, birden hoşuma gitti. Dilekçemi verdim ve kurslara katılmaya başladım. Üç ay içinde ikinci derecede rollere çıkmaya başladım. Sonra Ankara Konservatuar’ını okudum. Profesyonel oyunu ilk kez ben orada gördüm, o güne kadar görmemiştim.” Girenlerin yüzde doksan dokuzu bırakıyor. Fakat o devam ediyor ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda ikinci derecede rollerde oynuyor. Çok geçmeden Ankara'da Hacettepe Devlet Konservautarı'nda okuyor. Sonrasında on üç sene boyunca devlet tiyatrosunda bir çok oyunda rol alıyor. Uzunca bir zamandan sonra Atıf Yılmaz'dan bir film teklifi alıyor. İşte o zaman İlk filmi Mine ile sinemaya adım atmış oluyor.
Ahmet Uğurlu döneminin en başarılı oyuncularından biri. Kendisinin yerli yabancı birçok ödülü bulunuyor. Fakat onu sadece oynadığı filmlerle veya tiyatro sahnesinde görebiliyorsunuz. Şu anki konumundan hayli memnun. Her televizyon programına çıkmıyor, röportaj vermiyor, her oyunu oynamıyor, seçiyor, yani para ve ün için çalışmıyor.
Ahmet Uğurlu, Necef Uğurlu ile evli ve Orhan adında bir oğlu var. 1991 yılında boşandılar.
Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları :
2004 - Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1997 - Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu
1993 - Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1992 - İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1987 - Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1985 - Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1983 - İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1981 - Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1981 - Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980 - Kunduz Kürk: Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980 - Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980 - Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1979 - Duruşma: Franz Kafka André GideJean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1979 - Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Rol aldığı film ve diziler :
Yapımcı :
2009 - Zoraki Başkan (TV Dizisi)
1998 - Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi)
Oyuncu (18)
2012 - Yol Ayrımı (TV Dizisi)
2010 - Memleket Meselesi (Adil Hoca) (Sinema Filmi)
2011 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2. Sezon (Aziz) (TV Dizisi)
2009 - Zoraki Başkan (Emin Eminoğlu) (TV Dizisi)
2007 - 2008 - Eşref Saati (Terzi Yadigar) (TV Dizisi)
2005 - Döngel Karhanesi (Keskin) (Sinema Filmi)
2002 - Başımıza Gelenler (Oğul-Zühtü) (TV Dizisi)
2000 - Gökten Düşen Hazine (Sinema Filmi)
1999 - Doğum Yeri Absürdistan (Emre Dönmez) (Sinema Filmi)
1999 - Dayım (Dayı)(Kısa Film)
1998 - Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi)
1997 - Avcı (Çolak Osman) (Sinema Filmi)
1996 - Tabutta Rövaşata (Mahsun) (Sinema Filmi)
1996 - Süt Kardeşler (Şevket) (TV Dizisi)
1992 - Karşı Show (Çaycı Turna) (TV Dizisi)
1982 - Mine (Ofisçi) (Sinema Filmi)
Ödülleri :
1997) Selanik Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)
(1997) 9.Ankara Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)
(1997) Türk Eleştirmenleri Birliği, En İyi Oyuncu (Tabutta Rövaşata)
(1996) 33. Antalya Film Festivali, Altın Portakal, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)
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