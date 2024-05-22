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Rusya: Fico'ya yönelik saldırı, 'küreselci mezhebin' siyasi terör uygulamasına geçtiğini gösteriyor
Rusya: Fico'ya yönelik saldırı, 'küreselci mezhebin' siyasi terör uygulamasına geçtiğini gösteriyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik suikast girişiminin Batı'daki 'küreselci mezhep' taraftarlarının rakiplerine... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T12:48+0300
2024-05-22T12:48+0300
dünya
rusya
rusya dış istihbart servisi (svr)
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Robert Fico'ya yönelik suikast girişimindeki rolüyle ilgili bir açıklama yayınladı.SVR'den yapılan açıklamada, "15 Mayıs'ta Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen suikast girişimi, küreselci totaliter-liberal elitlerin, hegemonyalarını 'medeni yöntemlerle' sürdüremedikleri koşullarda, rakiplerine karşı aleni siyasi teröre yöneldiklerini gösteriyor. Bu tür misillemeler 'muhalifleri' korkutma amacı taşıyor" dendi.Batılı ülkelerin Fico'ya sahte 'geçmiş olsun' dilekleri gönderdiğinin ve bu dileklerin arkasında 'küreselci mezhebin' gerçek yüzünün gizlendiğini kaydeden SVR, "Bu mezhebin taraftarları, sosyal ağlardaki çok sayıda yorumda bu suçu onaylıyor ve başta Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic olmak üzere diğer ulusal odaklı liderlerin ortadan kaldırılması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin elde ettiği verilere göre ABD'nin soruşturma sürecini 'gereken yöne' çekmek için soruşturmaya katılmaya çalıştığını aktaran SVR, zanlının tek başına hareket eden ve ülkedeki demokrasi düzeyinin düşmesinden rahatsız olan bir kişi olarak gösterilmesinde 'Avrupa'da siyasi terör' konusunun çok fazla dillendirilmesini ve saldırıda olası 'yabancı izi' görülmesini önleme amacı güdüldüğünü vurguladı.Fico'ya suikast girişimiFico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.​​​​
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rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), robert fico, küreselci, mezhep, abd, batı, suikast girişimi
rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), robert fico, küreselci, mezhep, abd, batı, suikast girişimi

Rusya: Fico'ya yönelik saldırı, 'küreselci mezhebin' siyasi terör uygulamasına geçtiğini gösteriyor

12:48 22.05.2024
© AP Photo / Petr David JosekSlovakya Başbakanı Robert Fico
Slovakya Başbakanı Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Petr David Josek
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik suikast girişiminin Batı'daki 'küreselci mezhep' taraftarlarının rakiplerine karşı aleni siyasi terör uygulamasına geçtiğini ortaya koyduğunu belirtti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Robert Fico'ya yönelik suikast girişimindeki rolüyle ilgili bir açıklama yayınladı.

SVR'den yapılan açıklamada, "15 Mayıs'ta Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen suikast girişimi, küreselci totaliter-liberal elitlerin, hegemonyalarını 'medeni yöntemlerle' sürdüremedikleri koşullarda, rakiplerine karşı aleni siyasi teröre yöneldiklerini gösteriyor. Bu tür misillemeler 'muhalifleri' korkutma amacı taşıyor" dendi.

Batılı ülkelerin Fico'ya sahte 'geçmiş olsun' dilekleri gönderdiğinin ve bu dileklerin arkasında 'küreselci mezhebin' gerçek yüzünün gizlendiğini kaydeden SVR, "Bu mezhebin taraftarları, sosyal ağlardaki çok sayıda yorumda bu suçu onaylıyor ve başta Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic olmak üzere diğer ulusal odaklı liderlerin ortadan kaldırılması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin elde ettiği verilere göre ABD'nin soruşturma sürecini 'gereken yöne' çekmek için soruşturmaya katılmaya çalıştığını aktaran SVR, zanlının tek başına hareket eden ve ülkedeki demokrasi düzeyinin düşmesinden rahatsız olan bir kişi olarak gösterilmesinde 'Avrupa'da siyasi terör' konusunun çok fazla dillendirilmesini ve saldırıda olası 'yabancı izi' görülmesini önleme amacı güdüldüğünü vurguladı.

Fico'ya suikast girişimi

Fico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.
Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.​​​​
Slovakya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
DÜNYA
Slovak lider Fico'nun durumu iyiye gidiyor
20 Mayıs, 14:42
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