https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/peskov-ukraynada-anayasa-ve-kanunlar-defalarca-tecavuze-ugradi-1084312086.html

Peskov: Ukrayna'da anayasa ve kanunlar defalarca tecavüze uğradı

Peskov: Ukrayna'da anayasa ve kanunlar defalarca tecavüze uğradı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in yetkileri sona ermesine rağmen görevine devam etmesini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna mevzuatının son yıllarda... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T13:25+0300

2024-05-29T13:25+0300

2024-05-29T13:25+0300

ukrayna krizi

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kremlin

ukrayna

dmitriy peskov

vladimir putin

vladimir zelenskiy

görev süresi

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda oturmayı sürdürmesi, Rusya'nın tepkisini çekmeye devam ediyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da anayasa ve kanunların 'başına birçok şey geldiğini' belirterek anayasa ve kanunların Kiev tarafından defalarca tecavüze uğradığını ve keyfekeder uygulandığını vurguladı. Medya kuruluşlarının görev süresi dolan Zelenskiy'i haberlerde devlet başkanı olarak tanımlamasına Kremlin'de nasıl bakıldığına dair bir soru alan Peskov, "Şu anda bu konu tartışılıyor. Gazetecilerin bununla ilgili sorular yönelttiği Rusya Devlet Başkanı da buna birçok kez değindi. Farklı bakış açıları mevcut. Ancak her halükarda, bu öncelikle Ukrayna'nın hukuk sisteminin yasal yeterliliğine ilişkin bir konu. Bu arada sizler gazetecisiniz. Nasıl uygun geliyorsa o şekilde tanımlayabilirsiniz. Sizi bu konuda kısıtlamıyorlar" yanıtını verdi.Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’daki hükümetin meşruiyetine ilişkin değerlendirmesinde bu konuda derin bir analizin yapılması gerektiğini belirtmişti.Ukrayna anayasasının sadece Ukrayna parlamentosu Rada için yetkilerin uzatılmasını öngördüğüne dikkat çeken Putin, devlet başkanının yetkileri hakkında ise hiçbir şey söylenmediğini vurgulamıştı.Rus lider, aynı zamanda Ukrayna mevzuatında, mevcut durumda üst düzey yönetimin yetkilerinin Rada Başkanı’na devredildiğine dair bir hususun yer aldığını ifade ederek ön değerlendirmeye göre Ukrayna'daki tek meşru otoritenin parlamento ve Rada Başkanı olduğunu söylemişti.Polonya'nın Ukrayna'ya Rus topraklarını vurma izni vermesiPeskov, Polonya'nın Ukrayna'ya Varşova'nın sağladığı silahlarla Rus topraklarına saldırma izni vermesi hakkında şu ifadeleri kullandı: Putin'den Stoltenberg'in çağrısına yanıtBatı yapımı silahlarla Rusya’ya saldırı düzenlenmesine izin verilmesi çağrısı yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun menzilli hassas silahların uzay istihbarat verileri olmadan kullanılamadığını vurgulamıştı.Putin, “Eğer o (Stoltenberg) Rusya topraklarını uzun menzilli hassas silahlarla vurma olasılığından bahsediyorsa, benim gibi sivil olmasına rağmen askeri ve siyasi bir örgütün (NATO) başındaki bir kişi olarak uzun menzilli hassas silahların uzay keşif ekipmanı olmadan kullanılamayacağını bilmelidir” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/putin-ukrayna-hukumetinin-mesruiyetini-yorumladi-derin-bir-analiz-yapilmasi-gerekiyor-1084284728.html

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rusya, kremlin, ukrayna, dmitriy peskov, vladimir putin, vladimir zelenskiy, görev süresi