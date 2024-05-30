https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/kirimda-8-atacms-fuzesi-imha-edildi-1084336189.html

Kırım’da 8 ATACMS füzesi imha edildi

Kırım’da 8 ATACMS füzesi imha edildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun dün gece Kırım’daki hedeflere yönelik saldırıda kullandığı ATACMS füzelerinin yanı sıra, insansız hava araçları (İHA) ve insansız botların... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T09:51+0300

2024-05-30T09:51+0300

2024-05-30T10:08+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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ukrayna ordusu

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kırım

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, dün gece Kiev rejiminin ABD yapımı ATACMS taktik füzeler, uçak tipi İHA ve insansız botlar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik bir dizi terör saldırısı girişiminde bulunduğu ifade edildi.Tüm saldırıların püskürtüldüğünü kaydeden Bakanlık, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Kırım Yarımadası yakınlarında Azak Denizi üzerinde 8 adet ATACMS, Karadeniz üzerinde 8 İHA engellediğini kaydetti.Ayrıca Karadeniz’de Kırım Yarımadası yönünde ilerleyen iki insansız botun imha edildiği bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun sabah saatlerinde Krasnodar bölgesindeki hedeflere de İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Rus hava savunma güçlerinin Krasnodar bölgesinde 5 İHA engellediği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/kercte-ukraynanin-fuze-saldirisinda-iki-feribot-zarar-gordu-1084331609.html

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