https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/kirimda-8-atacms-fuzesi-imha-edildi-1084336189.html
Kırım’da 8 ATACMS füzesi imha edildi
Kırım’da 8 ATACMS füzesi imha edildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun dün gece Kırım’daki hedeflere yönelik saldırıda kullandığı ATACMS füzelerinin yanı sıra, insansız hava araçları (İHA) ve insansız botların... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T09:51+0300
2024-05-30T09:51+0300
2024-05-30T10:08+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
iha
atacms füzeleri
füze saldırısı
kırım
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, dün gece Kiev rejiminin ABD yapımı ATACMS taktik füzeler, uçak tipi İHA ve insansız botlar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik bir dizi terör saldırısı girişiminde bulunduğu ifade edildi.Tüm saldırıların püskürtüldüğünü kaydeden Bakanlık, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Kırım Yarımadası yakınlarında Azak Denizi üzerinde 8 adet ATACMS, Karadeniz üzerinde 8 İHA engellediğini kaydetti.Ayrıca Karadeniz’de Kırım Yarımadası yönünde ilerleyen iki insansız botun imha edildiği bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun sabah saatlerinde Krasnodar bölgesindeki hedeflere de İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Rus hava savunma güçlerinin Krasnodar bölgesinde 5 İHA engellediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/kercte-ukraynanin-fuze-saldirisinda-iki-feribot-zarar-gordu-1084331609.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, atacms füzeleri, füze saldırısı, kırım, krasnodar, karadeniz, azak denizi
Kırım’da 8 ATACMS füzesi imha edildi
09:51 30.05.2024 (güncellendi: 10:08 30.05.2024)
Ukrayna ordusunun dün gece Kırım’daki hedeflere yönelik saldırıda kullandığı ATACMS füzelerinin yanı sıra, insansız hava araçları (İHA) ve insansız botların Rus hava savunma güçleri tarafından imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, dün gece Kiev rejiminin ABD yapımı ATACMS taktik füzeler, uçak tipi İHA ve insansız botlar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik bir dizi terör saldırısı girişiminde bulunduğu ifade edildi.
Tüm saldırıların püskürtüldüğünü kaydeden Bakanlık, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Kırım Yarımadası yakınlarında Azak Denizi üzerinde 8 adet ATACMS, Karadeniz üzerinde 8 İHA engellediğini kaydetti.
Ayrıca Karadeniz’de Kırım Yarımadası yönünde ilerleyen iki insansız botun imha edildiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun sabah saatlerinde Krasnodar bölgesindeki hedeflere de İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Rus hava savunma güçlerinin Krasnodar bölgesinde 5 İHA engellediği kaydedildi.