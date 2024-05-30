https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/kercte-ukraynanin-fuze-saldirisinda-iki-feribot-zarar-gordu-1084331609.html
Kerç’te Ukrayna’nın füze saldırısında iki feribot zarar gördü
Kerç’te Ukrayna’nın füze saldırısında iki feribot zarar gördü
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kerç şehrine yönelik düzenlediği füze saldırısının püskürtüldüğü bildirildi. Saldırıyı püskürtme çalışmaları sırasında iki... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T04:35+0300
2024-05-30T04:35+0300
2024-05-30T04:34+0300
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Başkan Danışmanı Oleg Krüçkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Kerç şehrine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.Krüçkov, “Düşmanın Kerç şehrinin ulaşım altyapısı tesislerine yönelik saldırısını püskürtme çalışmaları sırasında, vurulan füzelerin parçaları yüzünden bir otomobil ve bir tren feribotu zarar gördü, binaların camları kırıldı. Denizciler ve siviller arasında kayıp yok” diye yazdı.Feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirten yetkili, vatandaşlara itidal çağrısında bulundu.Kiev rejimi düzenli olarak Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil hedeflere yönelik füze ve İHA saldırıları düzenliyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/lavrov-moskova-ve-kievin-katilacagi-bir-konferans-cin-cabalarinin-devami-olabilir-1084331446.html
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rusya, kırım, kerç, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna ordusu, füze saldırısı
Kerç’te Ukrayna’nın füze saldırısında iki feribot zarar gördü
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kerç şehrine yönelik düzenlediği füze saldırısının püskürtüldüğü bildirildi. Saldırıyı püskürtme çalışmaları sırasında iki feribotun zarar gördüğü belirtilirken can kaybının olmadığı kaydedildi.
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Başkan Danışmanı Oleg Krüçkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Kerç şehrine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Krüçkov, “Düşmanın Kerç şehrinin ulaşım altyapısı tesislerine yönelik saldırısını püskürtme çalışmaları sırasında, vurulan füzelerin parçaları yüzünden bir otomobil ve bir tren feribotu zarar gördü, binaların camları kırıldı. Denizciler ve siviller arasında kayıp yok” diye yazdı.
Feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirten yetkili, vatandaşlara itidal çağrısında bulundu.
Kiev rejimi düzenli olarak Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil hedeflere yönelik füze ve İHA saldırıları düzenliyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.