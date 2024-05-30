https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/kercte-ukraynanin-fuze-saldirisinda-iki-feribot-zarar-gordu-1084331609.html

Kerç’te Ukrayna’nın füze saldırısında iki feribot zarar gördü

Kerç’te Ukrayna’nın füze saldırısında iki feribot zarar gördü

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kerç şehrine yönelik düzenlediği füze saldırısının püskürtüldüğü bildirildi. Saldırıyı püskürtme çalışmaları sırasında iki... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T04:35+0300

2024-05-30T04:35+0300

2024-05-30T04:34+0300

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ukrayna ordusu

füze saldırısı

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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Başkan Danışmanı Oleg Krüçkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Kerç şehrine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.Krüçkov, “Düşmanın Kerç şehrinin ulaşım altyapısı tesislerine yönelik saldırısını püskürtme çalışmaları sırasında, vurulan füzelerin parçaları yüzünden bir otomobil ve bir tren feribotu zarar gördü, binaların camları kırıldı. Denizciler ve siviller arasında kayıp yok” diye yazdı.Feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirten yetkili, vatandaşlara itidal çağrısında bulundu.Kiev rejimi düzenli olarak Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil hedeflere yönelik füze ve İHA saldırıları düzenliyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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rusya, kırım, kerç, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna ordusu, füze saldırısı