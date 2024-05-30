https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/belcikada-baris-manconun-yer-aldigi-duvar-resminin-acilisi-yapildi-1084352512.html
Belçika'da Barış Manço'nun anısına yapılan duvar resminin açılışı yapıldı
Belçika'da Barış Manço'nun anısına yapılan duvar resminin açılışı yapıldı
Sputnik Türkiye
Belçika'nın Liege kentinde Barış Manço'nun yer aldığı duvar resminin açılışı gerçekleştirildi. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T15:51+0300
2024-05-30T15:51+0300
2024-05-30T15:52+0300
yaşam
barış manço
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duvar resmi
açılış
liege
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Belçika'nın Liege kentinde Barış Manço'nun anısına yapılan duvar resminin açılışı yapıldı.Liege kentinin bağlı olduğu Valonya-Brüksel Federasyonu (Fransız Toplumu Hükümeti) ile Liege Belediyesinin girişimleriyle, kentteki bir binanın cephesine Ressam Giuseppe Barillaro'nun elinde gitarıyla çizdiği Barış Manço resminin açılışı yapıldı.Açılışa Fransız Toplumu Hükümeti Başkan Yardımcısı Frederic Daerden, Liege Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Aydoğmuş, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz'in yanı sıra, Manço'nun aile üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.Merhum sanatçının kızkardeşi İnci Manço, Belçika'da böyle bir girişimin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Barış, burada yaşarken ara ara geliyordum. Çocukları elimde doğdu. 20 senedir gelmemişim. Ailemizin yarısı burada." ifadelerini kullandı. "Buradan geçen herkes Türk'ü, Barış'ı, şarkılarını tanıyacak"Barış Manço'nun eşi Lale Manço da "Çok heyecan verici bir şey olduğunu düşünüyorum. Türk bir sanatçı için belki de ilk defa böyle bir şey yapılıyor. Biz Barış adına gururluyuz. Böylece ölümsüzleşiyor. Buradan geçen herkes Türk'ü, Barış'ı, şarkılarını tanıyacak." diye konuştu.Lale Manço, Türkiye'de de benzer eserlerin yapılmasının sevindirici olacağını belirterek, "Türkiye'de de ismi birçok yere verildi. Ölümünden bu yana onun adının geçmediği hiçbir il yoktur. Ama böyle anıtsal şeylerin olmasının da çok güzel olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı."Liege, bizim şehrimiz. Barış Manço burada yaşadı." diyen Lale Manço, şöyle devam etti:"Barış, üniversiteyi burada bitirdikten sonra ilk grubunu burada kuruyor, müzik hayatına burada devam ediyor. Okulu bitirip Türkiye'ye 1962'de döndükten sonra ilk kurduğu grup İngiliz- Belçikalı karma bir grup. Türkiye'ye konserlere gidiyor. Hayatının çok büyük bir parçası da Belçika'da geçiyor. Biz de burayı ikinci memleket edindik. Evimiz oldu burada. Çocuklarım Doğukan, Batıkan burada doğdu. Burası Barış'a fahri hemşehrilik ödülü verdi. Belçika Kraliyeti en önemli ödüllerinden Belçika Krallığı 2. Leopold Şövalyesi Nişanı verdi. Çünkü Barış, onların da sanatçısı.""Belçika'nın sahip çıkması çok güzel""İlk duyduğumuzda çok farklı bir duygu yaşadık. Aradan 25 yıl geçti." diyen Batıkan Manço, babasının adının Türkiye'de pek çok farklı şehirde yaşatıldığını ancak Belçika'da böyle bir girişim olmasının ayrıca heyecan verici olduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/sarkici-kalbene-yapilan-baskin-santaj-ihbari-cikti-goruntulerini-emniyete-yollamis-1083925320.html
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barış manço, belçika, duvar resmi, açılış, liege
barış manço, belçika, duvar resmi, açılış, liege
Belçika'da Barış Manço'nun anısına yapılan duvar resminin açılışı yapıldı
15:51 30.05.2024 (güncellendi: 15:52 30.05.2024)
Belçika'nın Liege kentinde Barış Manço'nun yer aldığı duvar resminin açılışı gerçekleştirildi.
Belçika'nın Liege kentinde Barış Manço'nun anısına yapılan duvar resminin açılışı yapıldı.
Liege kentinin bağlı olduğu Valonya-Brüksel Federasyonu (Fransız Toplumu Hükümeti) ile Liege Belediyesinin girişimleriyle, kentteki bir binanın cephesine Ressam Giuseppe Barillaro'nun elinde gitarıyla çizdiği Barış Manço resminin açılışı yapıldı.
Açılışa Fransız Toplumu Hükümeti Başkan Yardımcısı Frederic Daerden, Liege Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Aydoğmuş, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz'in yanı sıra, Manço'nun aile üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.
Merhum sanatçının kızkardeşi İnci Manço, Belçika'da böyle bir girişimin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Barış, burada yaşarken ara ara geliyordum. Çocukları elimde doğdu. 20 senedir gelmemişim. Ailemizin yarısı burada." ifadelerini kullandı.
"Buradan geçen herkes Türk'ü, Barış'ı, şarkılarını tanıyacak"
Barış Manço'nun eşi Lale Manço da "Çok heyecan verici bir şey olduğunu düşünüyorum. Türk bir sanatçı için belki de ilk defa böyle bir şey yapılıyor. Biz Barış adına gururluyuz. Böylece ölümsüzleşiyor. Buradan geçen herkes Türk'ü, Barış'ı, şarkılarını tanıyacak." diye konuştu.
Lale Manço, Türkiye'de de benzer eserlerin yapılmasının sevindirici olacağını belirterek, "Türkiye'de de ismi birçok yere verildi. Ölümünden bu yana onun adının geçmediği hiçbir il yoktur. Ama böyle anıtsal şeylerin olmasının da çok güzel olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.
"Liege, bizim şehrimiz. Barış Manço burada yaşadı." diyen Lale Manço, şöyle devam etti:
"Barış, üniversiteyi burada bitirdikten sonra ilk grubunu burada kuruyor, müzik hayatına burada devam ediyor. Okulu bitirip Türkiye'ye 1962'de döndükten sonra ilk kurduğu grup İngiliz- Belçikalı karma bir grup. Türkiye'ye konserlere gidiyor. Hayatının çok büyük bir parçası da Belçika'da geçiyor. Biz de burayı ikinci memleket edindik. Evimiz oldu burada. Çocuklarım Doğukan, Batıkan burada doğdu. Burası Barış'a fahri hemşehrilik ödülü verdi. Belçika Kraliyeti en önemli ödüllerinden Belçika Krallığı 2. Leopold Şövalyesi Nişanı verdi. Çünkü Barış, onların da sanatçısı."
"Belçika'nın sahip çıkması çok güzel"
"İlk duyduğumuzda çok farklı bir duygu yaşadık. Aradan 25 yıl geçti." diyen Batıkan Manço, babasının adının Türkiye'de pek çok farklı şehirde yaşatıldığını ancak Belçika'da böyle bir girişim olmasının ayrıca heyecan verici olduğunu dile getirdi.