https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/sarkici-kalbene-yapilan-baskin-santaj-ihbari-cikti-goruntulerini-emniyete-yollamis-1083925320.html
Şarkıcı Kalben'e yapılan baskın, şantaj ihbarı çıktı: Görüntülerini emniyete yollamış
Şarkıcı Kalben'e yapılan baskın, şantaj ihbarı çıktı: Görüntülerini emniyete yollamış
Sputnik Türkiye
Kalben'e yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kalben'in yurt dışında kokain kullanırken arkadaşı tarafından gizlice... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T12:49+0300
2024-05-17T12:49+0300
2024-05-17T12:58+0300
yaşam
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Şarkıcı Kalben, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben'e yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda Kalben'in yurt dışında iken kokain isimli uyuşturucu maddeyi kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun gönderildiği öğrenildi.Söz konusu ihbarda ünlü şarkıcının uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilince emniyetin düğmeye bastığı belirlendi.İhbarcının emniyete gönderdiği dilekçede, "Şarkıcı Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor." şeklinde devam eden ihbarda asıl uyuşturucuyu getiren kişilerin ismini de verirken, ünlü şarkıcının yine magazin dünyasında tanınan birçok kişiye uyuşturucu madde sağladığını belirtti.Ayrıca yurtdışından ülkeye giriş yaptığı sırada enstrümanların içerisinde ülkeye uyuşturucu madde soktuğu anlatıldı.'Ziynet eşyalarım üzüldüğüm için kullandım'İhbar sonrası gözaltına alınan Kalben ise verdiği ifadesinde kokain maddesine Harbiye'de verdiği bir konserde çok yakın arkadaşının ziynet eşyalarını çalmasından dolayı üzüldüğünü, bu nedenle uyuşturucu maddeye başladığını söyledi.İhbarcının iddia ettiği gibi kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyleyen Kalben, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından gizlice çekildiğini ve yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istediğini anlattı.Para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaşıp şantajın boyutunu artırdığını söyleyen Kalben, içici olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.Kalben kimdir?1986 yılında İskenderun’da dünyaya gelen Kalben'in gerçek adı Kalben Sağdıç’tır. 8 yaşından bu yana müziğe ilgi duyan ünlü isim, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'den mezun oldu. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınan Kalben, evde çektiği konser videolarla geniş hayran kitlesi kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakilan-kalbenden-ilk-aciklama-1083655155.html
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Şarkıcı Kalben'e yapılan baskın, şantaj ihbarı çıktı: Görüntülerini emniyete yollamış
12:49 17.05.2024 (güncellendi: 12:58 17.05.2024)
Kalben'e yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kalben'in yurt dışında kokain kullanırken arkadaşı tarafından gizlice çekilmiş bir videosunun, İstanbul Emniyeti'ne gönderilerek ihbar edildiği öğrenildi.
Şarkıcı Kalben, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben'e yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere
göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda
Kalben'in yurt dışında iken kokain isimli uyuşturucu maddeyi kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun gönderildiği öğrenildi.
Söz konusu ihbarda ünlü şarkıcının uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilince emniyetin düğmeye bastığı belirlendi.
İhbarcının emniyete gönderdiği dilekçede, "Şarkıcı Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor." şeklinde devam eden ihbarda asıl uyuşturucuyu getiren kişilerin ismini de verirken, ünlü şarkıcının yine magazin dünyasında tanınan birçok kişiye uyuşturucu madde sağladığını belirtti.
Ayrıca yurtdışından ülkeye giriş yaptığı sırada enstrümanların içerisinde ülkeye uyuşturucu madde soktuğu anlatıldı.
'Ziynet eşyalarım üzüldüğüm için kullandım'
İhbar sonrası gözaltına alınan Kalben ise verdiği ifadesinde kokain maddesine Harbiye'de verdiği bir konserde çok yakın arkadaşının ziynet eşyalarını çalmasından dolayı üzüldüğünü, bu nedenle uyuşturucu maddeye başladığını söyledi.
İhbarcının iddia ettiği gibi kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyleyen Kalben, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından gizlice çekildiğini ve yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istediğini anlattı.
Para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaşıp şantajın boyutunu artırdığını söyleyen Kalben, içici olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
1986 yılında İskenderun’da dünyaya gelen Kalben'in gerçek adı Kalben Sağdıç’tır.
8 yaşından bu yana müziğe ilgi duyan ünlü isim, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'den mezun oldu.
Yüksek lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınan Kalben, evde çektiği konser videolarla geniş hayran kitlesi kazandı.