https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/yeni-konut-kampanyasi-basliyor-faiz-dusecek-vade-uzayacak-1084304799.html

Yeni konut kampanyası başlıyor: Faiz düşecek, vade uzayacak

Yeni konut kampanyası başlıyor: Faiz düşecek, vade uzayacak

Sputnik Türkiye

Artan fiyatlar ve yüksek faiz oranları nedeniyle konut satışları duruldu. Alternatif yatırım araçlarına olan ilgi de yatırımcıyı konuttan uzaklaştırdı. Tüm bu... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T10:57+0300

2024-05-29T10:57+0300

2024-05-29T10:57+0300

ekonomi

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emlak konut

emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı

faiz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iştiraki olan Emlak Konut GYO, hem sektörün canlanması hem de konut alım şartlarının iyileştirilmesi için yeni bir kampanya hazırlandı. Yeni konut kampanyasının detayları bugün Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem tarafından açıklanacak.Kredi faizi düşecekHürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre Emlak Konut’un kampanyası ile kredi faizi yüzde 1.20-1.50 bandına kadar düşecek. Vadeler ise 72 aya kadar uzayacak. Konut alıcısına belli dönemlerde ara ödeme seçeneği ile artan taksit seçenekleri sunulacak. Kampanyanın hedefi aylık ödemelerin daha makul seviyelere çekilmesi. Peşin ödemelerde ekspertiz bedelinin altında kalmamak şartıyla yüzde 20-25 indirim yapılması da kampanya ile ilgili beklentiler arasında.Emlak Konut’a ait projelerin kampanya kapsamına alınması, hasılat paylaşımlı bazı projelerin sisteme dahil olması planlanıyor. Emlak Konut, geçtiğimiz yıllarda da peşinat ve faizin düştüğü, vadenin uzadığı ve hatta ödemelerin ötelendiği kampanyalar yapmış, yapılan kampanyalar yoğun ilgi görmüştü.

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