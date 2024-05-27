https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/mehmet-simsek-duyurmustu-konutta-fiyat-artisini-durdurmayi-hedefleyen-yeni-duzenleme-ne-1084227514.html

Mehmet Şimşek duyurmuştu: Konutta fiyat artışını durdurmayı hedefleyen yeni düzenleme ne?

Mehmet Şimşek duyurmuştu: Konutta fiyat artışını durdurmayı hedefleyen yeni düzenleme ne?

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada konut üretimini artıracak yeni çalışmada son aşamaya gelindiğini vurguladı. Buna göre... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T08:44+0300

2024-05-27T08:44+0300

2024-05-27T08:44+0300

ekonomi

mehmet şimşek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenleme ile gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapabileceğini söyledi.İlgili düzenlemede son aşamaya gelindiğini açıklayan Bakan Şimşek, “Kurul tarafından yapılacak düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak. Düzenlemeyle, bu fonların portföyleri uygun hale getirilip tür değişikliği yapılacak. Konut arzının artmasıyla birlikte konut fiyatlarının yukarı yönlü piyasa baskısı azalacak ve böylelikle konuta erişilebilirlik her kesim için kolaylaşacak” dedi.Bakan Şimşek, “Bu sayede konut ve kira fiyat artışları düşecek, her kesim için konut erişilebilirliği kolaylaşacaktır” ifadelerini kullandı.Öte yandan gayrimenkul fonuna yatırım yapan yatırımcılar proje bitiminde gayrimenkulün satışından ya da kirasından gelir elde edebilecek veya fondan çıkış yaparak kendilerine yeni bir ev almak için bütçeye sahip olabilecek.Peki düzenleme nasıl olacak? Gayrimenkul fonlarına yatırım yapanların hakları neler olacak? Yeni çalışma uzun vadede konut fiyatlarını düşürür mü? Konuyla ilgili merak edilenleri Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e açıkladı. Özelmacıklı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Bu düzenleme konut üretimini artırır''Borsada işlem görmek zorunlu ve hisse senetleri de halka arz ediliyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/resmen-eriyor-altin-fiyatlarinda-neler-oluyor-1084225984.html

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